HP kupuje HyperX, EU láká výrobu čipů od TSMC a Samsungu, Saúdská Arábie investuje do her

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropská unie oslovila největší výrobce čipů, zda by neměli zájem postavit továrnu v Evropě, zjistil Bloomberg. Jde o TSMC a Samsung. Na starém kontinentu už se vyrábí pouze deset procent světové produkce čipů. Evropa je závislá na USA a Číně. Zdejším automobilkám aktuálně chybí čipy pro produkci vozů. To, jaké podmínky EU nabídne, není jasné. TSMC a Samsung v Asii mimo jiné dostávají pobídky od státu. EU už dříve vydala deklaraci, v rámci níž chce v Evropě vybudovat 2nm výrobu a investovat 145 miliard eur, nic konkrétního ale na stole není. Snahám o osamostatnění se, kterému nahrává i čipová válka mezi USA a Čínou, se věnuje i Politico. Na Lupě máme k tématu rozhovor s Karlem Masaříkem z Codasipu a článek o slovenském procesoru Tachyum.

Značné problémy s čipy mají i Spojené státy. Prezident Joe Biden proto podepsal nařízení (executive order), které má prověřit, jak na tom USA jsou z pohledu závislosti dodavatelských řetězců. Týká se to právě čipů nebo pokročilých technologií. Američtí politici začínají výrobu čipů označovat za slabé místo ekonomiky. Prověření řetězců má trvat sto dní, pak se asi přistoupí k akcím. USA opět míří na Čínu a chtějí mimo jiné zjistit, jak je to se vzácnými kovy, jejichž těžbě se Čína snaží dominovat a které jsou pro elektroniku důležité.

Příroda se rozhodla, že situace kolem čipů zkomplikuje ještě více. Na Tchaj-wanu mají nedostatek vody, dlouhou nezapršelo a asi ani nezaprší. Chystají se proto omezení ve spotřebě, což by mohlo mít dopady na výrobu TSMC, UMC a dalších, informuje Reuters. Firmy už uzavírají obchody na dodávky skrze cisterny. Připomeňme, že minulý týden byla omezena výroba v Texasu kvůli extrémnímu počasí a nedostatku elektřiny.

Nvidia hlásí rekordní čísla. Tržby ve čtvrtém kvartálu meziročně narostly o 61 procent na pět miliard dolarů. Za celý rok to dělá 16,7 miliardy dolarů, meziročně o 53 procent více. Hrubá marže činí přes 62 procent, čistý zisk 4,3 miliardy. Nvidia těží z obrovské poptávky po herních grafikách a akceleračních kartách v datacentrech. Nvidia také představila procesor pro těžbu kryptoměn, takzvané CMP. Chce tak docílit toho, aby těžaři nenakupovali klasická GPU ve velkém a nepřispívali tak k naprostému nedostatku na trhu. I proto omezuje těžební funkce u čerstvě vydané grafiky RTX 3060.

HP Inc. za 425 milionů dolarů kupuje od Kingstonu divizi HyperX. Ta funguje od roku 2002 jako sekce zaměřená na hráče, vydává například operační paměti, myši, klávesnice nebo sluchátka. Kingston bude pokračovat s byznysem mimo hry. HP už vlastní herní značku Omen, konkrétní plány o propojení prozatím firma neuvedla. HyperX je zajímavé mimo jiné z toho důvodu, že na příslušenství lze generovat slušnou marži.

Sony bude pokračovat ve vydávání původně exkluzivních titulů pro PlayStation také pro PC. Na již vydaný Horizon Zero Dawn brzy například naváže Days Gone. Šéf Jim Ryan pro GQ naznačil, co za tím je – vývoj moderních AAA titulů je tak finančně náročný, že prodeje na jedné platformě nemusí stačit.

Saúdská Arábie investuje do videoher, píše Bloomberg. Investiční fond PIF, za kterým stojí korunní princ Mohammed bin Salman, vložil 3,3 miliardy dolarů do Activision Blizzard, Electronic Arts a Take-Two. Dříve získal podíl také v japonském SNK. Saúdové jsou rovněž aktivní v investicích do technologií, a to i díky společným aktivitám se SoftBank (vlastník ARMu a dalších).

Na celkových ročních tržbách z mobilních her na trhu v USA se 20 procenty podílí čínská produkce. Nejde pouze o mobilní verze Call of Duty a PUBG, které pomáhá vyvíjet podílník Tencent, ale také nastupující fenomény jako Genshin Impact. Více rozebírá TechCrunch.

Google vydal první betaverzi Androidu 12, zatím je dostupná pouze pro vývojáře. Veřejná beta se má objevit v květnu. Google prozatím neuvádí příliš novinek, ty nejvíce viditelné se týkají enterprise prostředí, zejména práce s profily, hesly či certifikáty.

Vyšel Nextcloud 21. Hlavní novinkou je rustový back-end pro soubory, který by měl výrazně zrychlovat fungování. Novinky jsou popsány zde.

Pomohl jsem firmě ByteDance vybudovat obrovskou mašinu na cenzuru. Tak zní titulek článku na webu Protocol, kde bývalý zaměstnanec čínské společnosti ByteDance anonymně píše o tom, jak majitel TikToku v Číně cenzuruje obsah (na tamním trhu funguje Douyin, čínská verze TikToku). Zřejmě půjde o poměrně vyspělou technologii využívanou pro účely státu.

Duopol Ericssonu a Nokie v mobilních sítích zřejmě nepotrvá věčně a objeví se nová konkurence. Myslí si to šéf Ericssonu Borje Ekholm, který takto pro South China Morning Post komentoval situaci okolo zákazů a omezení Huawei. Ekholm prý chápe zájem operátorů mít ve hře více konkurence. T-Mobile už například v Plzni udělal testy se Samsungem a hodně se volá po OpenRAN.

Vodafone posílá na burzu společnost Vantage Towers. Ta vznikla oddělením pasivní infrastruktury, týká se to i Česka. IPO se odehraje ve Frankfurtu, upíše se v něm menšinový podíl a akce je naplánovaná na konec března. Akcie by měly vynést asi tři miliardy eur, Vantage Towers by to ocenilo na 18 miliard eur. Vstup na burzu zvažuje i CETIN ze stáje PPF.

Kioxia a Western Digital mají k dispozici paměti se 162 vrstvami, aktuálně prodávají 112 vrstev. Nyní se má na jeden waffer vejít o 70 procent více buněk, I/O naroste o 66 procent. Dodání těchto pamětí na trh ještě nebylo oznámeno.

Základní desky s čipsety série 500 od AMD mají problémy s USB, hlásí řada uživatelů. AMD problém uznalo a pracuje na řešení. Nejvíce problematické je připojení VR headsetů. Problémy se mají týkat i grafických karet připojených přes PCI Express 4.0.

Google zaplatí v rámci Linux Foundation dva vývojáře linuxového jádra, kteří se budou na plný úvazek věnovat čistě bezpečnosti. Situaci rozebírá ZDNet.

Další český byznysmen investuje do esportu. Karel Janeček z RSJ se stal podílníkem v klubu Entropiq, vložil řádově desítky milionů. Peníze jdou i do projektu Ematiq, který využívá matematické modely v esportových sázkách.

Alibaba Cloud se poprvé od založení před 11 lety dostal do zisku, ukazují výsledky za poslední kvartál. Alibaba Cloud je největším hráčem na čínském trhu a řadí se mezi čtyři největší cloudy světa.

Česko a Izrael měly workshop ohledně kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury. Uspořádaly ho NÚKIB a Israel Electric Corporation. „Během workshopu byly účastníkům prezentovány tři scénáře reálného kybernetického útoku, které se odehrály v IEC. Úkolem účastníků, kteří byli rozděleni do tří týmů, bylo diskutovat průběh těchto incidentů a hodnotit opatření, která byla přijata,“ píše kyberúřad.

Autodesk za miliardu dolarů získává Innovyze, jde o největší akvizici v historii společnosti. Innovyze umožňuje modelování vodní infrastruktury včetně simulací nebo prediktivní analýzy. Nástroje zapadnou do Civil 3D nebo InfraWorks.

CrowdStrike za 400 milionů dolarů kupuje Humio. Jde o nástroj na sběr a práci s logy. CrowdStrike ho začlení do svého XDR.