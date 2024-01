Krypto rok 2023: Růst kurzů, bankroty burz i příchod regulací

Problémy burzy Binance, dozvuky krachu burzy FTX a soud s jejím zakladatelem Samem Bankmanem Friedem i zavedení velmi přísné evropské regulace. To jsou hlavní události uplynulého roku ve světě kryptoměn.

Když v listopadu 2022 krachovala kryptoměnová burza FTX, její hlavní rival Binance nepromeškal příležitost, aby si do svého souputníka kopl. Veřejně odvolal nabídku pomoci, kterou FTX předtím přislíbil. Generální ředitel Binance Changpeng Zhao označovaný podle počátečních písmen jména jako CZ tehdy ještě nedával znát, že i on uvízl v osidlech několikaletého vyšetřování, které jeho kryptopodnik spolu s burzou Coinbase poslal před soud. A zatčení se nevyhnul ani bývalý šéf zkrachovalé platformy Celsius Alex Mashinsky.

Dozvuky krachu FTX

Ale popořádku. Zakladatel FTX Sam Bankman Fried (SBF) nemá za sebou hezký rok. Napřed veřejně přiznal, že pád burzy bylo jeho manažerské selhání. Posléze vyšlo najevo, že si za peníze zákazníků chtěl kupovat přízeň amerických politiků. A pak už, propuštěn na čtvrtmiliardovou kauci, čekal SBF na soud. Ten jedenatřicetiletého podnikatele shledal vinným ve všech sedmi bodech obžaloby, za což mu teď hrozí až doživotní trest v podobě 115 let ve vězení. Verdikt budeme znát letos na konci března. Dá se čekat, že se jeho obhájci proti němu odvolají.

Problémy FTX probudily z letargie i regulátora. Úřady si uvědomily, že na jednom z největších finančních podvodů v americké historii mohou mít svůj díl viny nedůslednou kontrolou, a proto zintenzivnily svou činnost. A to spustilo další lavinu krachů.





Scénář byl v takových případech velmi podobný. Krátce poté, co Komise pro cenné papíry vznesla obvinění, vyhlašovaly dotčené subjekty nejčastěji bankrot. Týkalo se to například americké odnože burzy Bittrex, která žádostí o ochranu před věřiteli reagovala na obvinění, že provozuje neregistrovanou burzu cenných papírů. Do dobrovolné likvidace vstoupila také americká kryptoměnová banka Silvergate a bankrot v důsledku pádu FTX vyhlásila i Genesis. Po krachu FTX konec oznámily mimo jiné i půjčovna kryptoměn BlockFi nebo Core Scientific, která byla jednou z největších veřejně obchodovaných firem zabývajících se ve Spojených státech těžbou kryptoměn.

Celkem 13 obvinění ze strany burzovní komise se dočkala i Binance a její zakladatel Changpeng Zhao (CZ). Ten po několika měsících oznámil, že plánuje odstoupit z funkce a přiznat vinu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 4,3 miliardy dolarů. Takový krok podle něj měl zachovat schopnost společnosti pokračovat v další činnosti. Sám CZ tím usiluje o nižší trest.

Zatímco jedni považovali pozornost regulačních orgánů za nevítanou, další volali po jejím zintenzivnění. Například šéf burzy CoinBase Brian Armstrong chce předvídatelnou regulaci. Bez ní hrozí, že CoinBase, která drží přes 5 % všech existujících bitcoinů na světě, přesune své aktivity do daňových rájů. Ostatně FTX sídlila právě v jednom z nich. Své aktivity řídila z Baham.

Čechům kryptoměny učarovaly

Je-li řeč o držitelích kryptoměn, nemělo by zapadnout, že Češi jsou v tomto ohledu na evropské špičce. Za uplynulých 15 let nashromáždili přibližně 3 tisíce bitcoinů v celkové hodnotě 2,3 miliardy korun.

Pomohla tomu i česká firma SatoshiLabs, která stojí za hardwarovou peněženkou Trezor. Její prodeje po pádu FTX výrazně vzrostly. „Události posledního roku velmi jasně ukázaly, jaká rizika lidé podstupují, když svěřují své kryptoměny do úschovy centralizovaným burzám,“ zhodnotil trend CEO SatoshiLabs Matěj Žák. Firma loni uvedla na trh nový produkt Trezor Safe 3, který podporuje celkem 8000 druhů kryptoaktiv. Předchozí nejvyšší model nabídl podporu pouze pětistovce z nich.





Úschovou kryptoměn se zabývá i švýcarská společnost Metaco. Tu v květnu za v přepočtu 5,5 miliardy korun koupila americká kryptoměnová firma Ripple. Transakce byla významná svou hodnotou i tím, že přišla v době, kdy krypto sektor bojoval se zvýšenou kontrolou ze strany regulátorů.

Daleko více se však Ripple do podvědomí uživatelů dostal o dva měsíce později díky vítězství ve vleklém sporu právě s regulátorem. Soud dospěl k závěru, že Ripplem nabízené tokeny XRP prodejem na kryptoměnových burzách nejsou nabídkou cenných papírů. Případ však pokračuje u vyšší instance. Regulátor přitom před časem obvinil Ripple a jejího šéfa Brada Garlinghouse a spoluzakladatele Chrise Larsena, že prodejem tokenu nezákonně získali 1,3 miliardy dolarů.

Ode zdi ke zdi

Evropská unie v květnu schválila dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelům například ukládá povinnost shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zamezit praní špinavých peněz a obcházení unijních sankcí. „Regulace má přes 500 stránek a každý stát si ji bude muset vyložit podle svého,“ zhodnotil předpis ředitel firmy 2Bminer Jakub Hlavenka s tím, že to může vést k diskriminaci na řadě trhů.

Nařízení MiCa (Markets in Crypto Assets) podmiňují obchodování s kryptoměnami získáním registrace. Úřady pak získají přístup k některým údajům z transakcí. Nařízení ale vstoupí v účinnost až koncem roku 2024. Přednostně začnou platit nařízení týkající se stability finančního systému. S koncem letošního června se tak dočkáme regulace stablecoinů.

Svou sadu pravidel pro regulaci krypta připravil i Mezinárodní zastřešující orgán regulátorů cenných papírů (IOSCO). Ten chce v případech podobných krachu FTX ochránit spotřebitele. Navrhované standardy mají vyplnit mezery v existujících pravidlech a řešit například střet zájmů, manipulace s trhem, přeshraniční regulační spolupráci, úschovu kryptoaktiv nebo operační rizika.

IOSCO nepopírá, že impulsem pro přípravu vlastní normy bylo přijetí nařízení MiCa ze strany EU, které zvýšilo tlak na nečlenské země jako Británie, Spojené státy a další, aby připravily vlastní normy pro digitální aktiva. „Jde o to, abychom se ujistili, že kryptoměny jsou pro trh bezpečné,“ zhodnotil ředitel pro digitální aktiva z britského Úřadu pro finanční etiku Matthew Long.

Do čeho se vyplatilo investovat

Jak si v roce 2023 jednotlivé kryptoměny vedly? Nejvyšší zhodnocení si loni připsal projekt Injective (INJ), a to úctyhodných 3047 procent. Zmrtvýchvstání jsme se dočkali také u Solany (SOL), když hodnota tohoto nativního tokenu se zhodnotila o 748 procent. Bronzovou příčku obsadil Immutable (IMX) s výkonem 521 procent. Nejstarší kryptoměna Bitcoin (BTC) se pro srovnání zhodnotila „jen“ o 166 %.

Hlavním motorem tohoto růstu je spekulace na schválení prvních spotových bitcoinových ETF fondů v USA. To by umožnilo v letošním druhém čtvrtletí investorům přístup k investicím přímo na burze. Regulátor v minulosti žádosti o zavedení spotového Bitcoin ETF kvůli obavám z manipulací trhem a z nestability opakovaně odmítal. Podle některých indicií to ale vypadá, že Komise pro cenné papíry nakonec ustoupí.