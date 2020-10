Martin Kasa (Pilulka.cz): Koronavirus mění chování spotřebitelů, přesun online zrychlil

Ještě na začátku letošního roku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) předpokládala, že meziroční nárůst tržeb v tuzemské e-commerce bude asi patnáctiprocentní. Za pár měsíců bylo vše jinak. Kvůli koronavirové pandemii se zavřela na čas většina kamenných prodejen a kupující se přesunuli na internet.

„Viděli jsme, jak se změnilo myšlení spotřebitelů. Přesun z kamenného světa do internetu je letos rychlejší, než se čekalo. Bylo to ale logické, protože e-commerce na jaře mnohdy plnila funkci jediného obchodního kanálu, kterým se dalo dostat k některému sortimentu zboží,“ říká v podcastu serveru Lupa předseda asociace Martin Kasa.

Celý podcast si můžete poslechnout zde:

Loni podle něj tvořila e-commerce asi 13 % maloobchodních tržeb a letos by to mělo vyskočit na 16 procent. „Ještě to může ovlivnit i případné uzavírání obchodů v posledním letošním čtvrtletí,“ dodává Kasa.

V podcastu zmiňuje i to, které segmenty v online světě koronavirová pandemie zasáhla nejvíc, a také to, jak se změnilo chování některých obchodníků.

V hodnocení tuzemské e-commerce scény vychází Martin Kasa i ze zkušeností z e-shopu Pilulka.cz, který založil se svým bratrem Petrem. Pilulka.cz provozuje i desítky kamenných prodejen, Martin Kasa tak proto mluví i o tom, jak se koronavirus projevil v jejich případě.

„U kamenných lékáren tvoří víc než polovinu tržeb předpisová léčiva, a protože na jaře pacienti téměř nechodili k doktorům, byl pokles předpisových léčiv byl dramatický. Navíc řada lékáren je třeba v obchodních centrech, kam na jaře nechodili lidé. Takže kamenné lékárenství na tom nebylo tak dobře, jak by se mohlo zdát,“ vysvětluje.

Pilulka.cz nedávno ohlásila, že půjde na burzu. Psali jsme, že vydáním 500 tisíc akcií chce získat stovky milionů korun. Martin Kasa v podcastu vysvětluje, proč se firma rozhodla získat peníze tímto způsobem. A zmiňuje i to, k čemu chce finance využít.

V podcastu portálu Lupa.cz zpovídáme zástupce české e-commerce, IT scény, mediálních domů i osobnosti z dalších souvisejících oborů. Naposledy jsme mluvili třeba s Jakubem Nešetřilem z organizace Česko.Digital.