Na domovské stránce Seznamu se mají v dohledné době objevit regionální zprávy sestavené umělou inteligencí z veřejných dokumentů. Firma vyvinula prototyp, který sám prochází weby obcí a úřadů, vyhledává zajímavé informace a sestavuje z nich články. O připravovaném nasazení technologie mluvil na pražské konferenci Forum Media člen správní rady Seznamu Matěj Hušek.
Podle něj je na obecních webech množství lokálních informací, které se do běžného zpravodajství nedostanou. Systém využívá několik nástrojů umělé inteligence: jedny vyhodnocují, která úřední rozhodnutí či usnesení zastupitelstev stojí za pozornost, další z nich vytvářejí text určený čtenářům.
Hušek neupřesnil termín spuštění, ale mělo by to být brzy. Portál tak chce rozšířit nabídku místních informací bez budování rozsáhlé sítě regionálních redakcí.
S jiným prototypem už Seznam experimentuje při výrobě zpravodajských videí. Účastníkům konference pustil ukázku krátkého zpravodajského příspěvku, který umělá inteligence vytvořila pouze z dříve publikovaného článku o státním rozpočtu, a to včetně syntetického hlasového komentáře. Zatímco klasická výroba videa zabere několik hodin, automatizovaný postup by podle Huška mohl přípravu zkrátit na desítky minut. Výsledek ale ještě nedosahuje kvality, se kterou by jej Seznam chtěl běžně zveřejňovat.
V dalších oblastech už umělá inteligence Seznamu pomáhá v běžném provozu. Na domovské stránce Seznamu průběžně běží A/B testy různých úprav a jejich výsledky nyní systém automaticky vyhodnotí během minut. Dříve na stejnou práci potřebovali analytici několik dnů.
V některých vývojových týmech Seznamu podle Huška už pracují také autonomní programovací nástroje. Firma používá vlastní syntetické hlasy pro načítání zpráv a diskutuje o tom, jak změnit redakční systémy. Ty by mohly automaticky připravovat podklady k článkům, dohledávat souvislosti nebo doplňovat štítky a popisky. Hušek ovšem zdůraznil, že největší přínos umělé inteligence pro média nespočívá jen v úsporách práce, ale především v možnosti rychle zkoušet nové formy obsahu.
Očekává, že umělá inteligence v příštích letech výrazně promění nejen práci médií, ale také způsob, jakým lidé používají internet a konzumují obsah. Odhaduje, že do dvou let bude chatboty a další asistenty využívat až 90 procent lidí, zatímco nyní je to podle něj asi 15 procent.
Další oznámení se týkalo dostupnosti zpravodajství. Hušek oznámil, že firma ustoupila od rozsáhlejších plánů na rozšíření placených článků na Seznam Zprávách a Novinkách.cz. „Přestože jsme měli relativně extenzivní plán, jakým způsobem rozšířit placený obsah na našich webech, tak jsme se rozhodli, že v dnešní době necháme přístup ke kvalitnímu zpravodajství volný,“ řekl.
Toto rozhodnutí zmínil mezi způsoby, jakými média mohou reagovat na rostoucí politické tlaky. Seznam ostatně vede soudní spor s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Začátkem března na něj podal žalobu na ochranu dobré pověsti kvůli výrokům o údajném neplacení daní, nezávislosti redakcí a pravdivosti jejich zpravodajství. Babiš tvrzení Seznamu odmítá, za svými výroky si stojí a tvrdí, že jeho kritika médií je oprávněná. Při zářijovém jednání soud premiéra vyzval, aby pravdivost některých svých tvrzení doložil. O žalobě dosud nerozhodl.
Napětí se přenáší i do vztahů politiků s jednotlivými novináři. Babiš opakovaně označuje obsah Seznam Zpráv a Novinek za lživý a manipulativní. Proti jeho útokům se letos veřejně ohradili šéfredaktoři českých médií. Ostré výroky vůči novinářům zaznívají také od dalších představitelů vládní koalice.
Vedle sporů s komerčními médii pokračuje debata o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu. Vládní koalice prosadila do druhého čtení návrh, který má nahradit povinné poplatky financováním ze státního rozpočtu, premiér však později připustil i jiné varianty. Zástupci vlády změnu obhajují snahou zrušit povinné platby domácností a odmítají, že by ohrozila nezávislost obou institucí. Zaměstnanci televize a rozhlasu naopak upozorňují na riziko politické závislosti a 3. listopadu kvůli návrhu stávkovali. Proti změně se 15. listopadu konala také rozsáhlá demonstrace na Letenské pláni v Praze.
Neznamená to, že by dosavadní placené služby Seznamu končily. Například na Seznam Zprávách dál funguje částečně zpoplatněná rubrika Seznam Zdraví+, jejíž předplatné nyní Seznam nabízí za zvýhodněných 49 korun měsíčně. Základní cena je 89 korun.
Seznam se současně snaží udržet publikum ve svých službách i ve chvíli, kdy mladí lidé získávají zprávy hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Už provozuje chatbota Seznam Asistent a sociální síť Lidé.cz, kterou v nové podobě spustil loni. Hušek ale upozornil, že problém médií nelze zúžit na návštěvnost, kterou jim sociální sítě přebírají. Jako příklad uvedl rozdíly v přístupu mladých lidí ke zpravodajství v Norsku, Česku a Maďarsku.
Podle letošního průzkumu Digital News Report důvěřuje zprávám obecně 49 procent Norů ve věku 18 až 24 let. V Česku je to 27 procent a v Maďarsku 11 procent. Důvěra ve zdroje, které mladí lidé sami sledují, je vyšší: v Norsku dosahuje 63 procent, v Česku 39 procent a v Maďarsku 40 procent. Hušek na těchto rozdílech ukazoval, že chování mladých lidí nelze vysvětlit jen rozšířením sociálních sítí.
Podobné rozdíly ukazují i další výsledky průzkumu. V Norsku uvedlo 31 procent mladých respondentů, že platí za online zpravodajství. V Česku je to 17 procent a v Maďarsku 9 procent. Zprávám se naopak alespoň někdy záměrně vyhýbá 33 procent mladých Norů, 41 procent Čechů a 56 procent Maďarů. Všechna tato čísla se vztahují k věkové skupině 18 až 24 let a jsou dostupná přímo v interaktivní databázi na webu Digital News Report.
Hušek rozdíly připisuje historickým, politickým a ekonomickým okolnostem, především však úrovni mediální gramotnosti a vzdělávání. V polarizovanější společnosti se podle něj lidé zpravodajství častěji vyhýbají nebo mu nevěří.
Seznam už pořádá vzdělávací akce, připravuje metodické materiály pro učitele a má program mediální gramotnosti pro lidi starší 60 let. Zájem podle Huška převyšuje kapacity firmy. Ostatní vydavatele proto vyzval, aby čtenářům srozumitelněji vysvětlovali, jak vzniká profesionální zpravodajství a čím se liší od obsahu na sociálních sítích. Zároveň ale zapochyboval, zda se na tom česká média dokážou shodnout. Podle něj totiž někteří hráči kvůli rychlému zisku poškozují i dlouhodobý zájem celého trhu.
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