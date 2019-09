 »  Neomezená data jsou v Česku, datovou síť chrání rychlost

Česká republika je zhruba 14. zemí evropské osmadvacítky, kde jsou k dispozici neomezená data v mobilu. Jako první přišli s nabídkou červení (Vodafone), když před prázdninami představili nové neomezené balíčky. Růžoví (T-Mobile) spustili historicky největší test reálného zájmu o neomezená data zdarma pod názvem Neomezené léto, aby na konci léta přišli s komerční nabídkou. Tento týden začali prodávat neomezené balíčky i modří (O2).

České mobilní sítě se řadí v rámci celosvětového srovnání do TOP desítky z pohledu kvality. Dlouhodobě se umisťují na předních příčkách v oblastech, jako jsou hustota pokrytí signálem, rychlost přenosu dat či kvalita streamování videa. Od září 2019 může kdokoli ve všech třech sítích surfovat bez obav o překročení datového balíčku. Přesto, že každý z operátorů přikročil k jiné strategii, jak neomezená data nabízet. Jedna věc jejich odlišné obchodní přístupy spojuje – zaměření na ochranu sítě.

Fyzika mluví jasně

Bezdrátový přenos dat je z fyzikálního pohledu vždy omezený. Do značné míry závisí na datové propustnosti základnové stanice, tzv. BTSky. V Česku má každý ze tří mobilních operátorů zhruba 5000 BTS stanic, ze kterých vysílá svůj mobilní signál na telefony zákazníků. Na optiku je připojena stěží polovina. Zbytek je k páteřní síti operátora připojen bezdrátově, typicky mikrovlnným spojem. Jeho kapacita může u LTE sítě dosahovat od 155 Mb/s až do 1 Gb/s. Nejčastěji se setkáme s kapacitou okolo 200 Mb/s. Tolik teorie. Nyní praxe.

Jestliže máte v ruce chytrý telefon a chcete si pustit na jeho displeji video v HD kvalitě, třeba z kanálu YouTube, budete potřebovat, s určitou rezervou, datový tok přibližně 2 Mb/s. V praxi to znamená, že jedna BTSka dokáže obsloužit maximálně 100 mobilních diváků. Pokud ale uživatel začne přes mobil stahovat video, které bude doma pouštět nikoli na mobilu, ale třeba na velké 65" televizi, může datový tok stahovaného videa dosahovat klidně i 7 Mb/s. Pro vytížení BTSky to znamená, že se na ni „vejde“ už jenom 29 diváků. Víc to prostě nepůjde, i kdybyste se rozkrájeli.

Úplně jinou kapacitu datového toku umí nabídnout BTSka, která je k síti operátora připojena prostřednictvím optického kabelu. Její datová kapacita se díky optickému připojení s centrálou zvětší v řádu deseti- až stonásobků oproti BTS stanici připojené mikrovlnou. Ano, v tom je budoucnost. Nejen neomezených dat, ale i budoucích 5G sítí.

Stavbu sítí brzdí byrokracie

Proto operátoři donekonečna apelují na politiky, že je potřeba zjednodušit výstavbu telekomunikační infrastruktury. Díky přebujelé státní byrokracii jen získání potřebných povolení na výkop optiky k jedné BTS základně může trvat i více jak 2 roky (reálně jich máme v ČR více jak 15 tisíc). Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Třeba v Německu to trvá v řádu několika týdnů.

Možná ještě větším problémem než výkopy jsou věcná břemena. Kromě času tam jde i o peníze. Stačí, aby se na trase kabelu k vysílači objevil pozemek státní firmy či obce (v praxi se objeví vždy, a ne pouze jednou :)). Pro dané organizace jde o okamžitou příležitost ke „zbohatnutí“. Za věcná břemena požadují natolik přemrštěné ceny, že stavba optiky přestane operátorovi dávat ekonomický smysl. Pro srovnání, třeba Finsko má na optice zhruba 95 % vysílačů.

Pokud je veřejným zájmem, abychom jako občané měli přístup ke špičkovým telekomunikačním službám, musí být stejným veřejným zájmem, pro všechny státní organizace, tomuto cíli pomáhat. Nikoli házet klacky pod nohy. Pro politiky to je největší a zároveň nejtěžší úkol, jak mohou rozvoji telekomunikačního trhu a konkurenci pomoci.

Rychlostní limity chrání síť

Aby operátoři dokázali zajistit náležitou úroveň kvality sítě pro všechny své uživatele, potřebují mít schopnost datové toky jednotlivých uživatelů „řídit“. Nástroje jsou zhruba dva: Všeobecné obchodní podmínky a obchodní politika. Letošní datové léto je do jisté míry ukázkou obchodní politiky jednotlivých hráčů s prvky samoregulace datových toků v síti. Jednoduše podle hesla „plať jen za to, co skutečně potřebuješ“.

V případě modrých (O2) bychom to mohli popsat slovy: Pokud jsi zákazník, který kouká na video jen na mobilu, pak nepotřebuješ větší datový tok, než je 5 Mb/s, tzn. stačí ti standardní balíček. Pokud jsi zákazník, který si video pouští z mobilu do velké HD televize, bude ti stačit datový tok 20 Mb/s. No a když nechceš žádná omezení, chceš mít kvalitu 4K, protože HD tě nudí, a navíc si z mobilu potřebuješ stahovat stovky filmů na harddisk domácího serveru přes torrent sítě, pak si kup rychlost 300 Mb/s.