Evropská iniciativa New Deal for Consumers, jejíž je nová směrnice součástí, byla do velké míry ovlivněn tehdy vrcholící aférou Dieselgate německé automobilky Volkswagen. Když totiž v březnu 2017 firma oficiálně přiznala vinu ve věci falšování emisních testů, prakticky okamžitě souhlasila, že v rámci dohody o urovnání skandálu zaplatí 4,3 miliardy dolarů a provede rozsáhlé reformy.

Ukázalo se však, že zatímco americké zákazníky byla firma ochotná kompenzovat bez velkých řečí, ti evropští tehdy narazili a kauza jejich kompenzací dobíhá dodnes. Firma se přitom odvolávala právě na tehdy platné evropské zákony.

New Deal for Consumers tak začal vznikat proto, aby posílil práva evropských spotřebitelů, zjednodušil veřejné i soukromé vymáhání těchto pravidel a aby dal veřejným orgánům do ruky po vzoru Spojených států pravomoc ukládat obchodníkům skutečně odrazující sankce.