 »  Nový majitel má s Hrej.cz velké plány. Do her s miliony vstupují také Socialsharks

Součástí mediální sekce je Grunex.com , který pořádá turnaje a píše o e-sportech. První akvizicí firmy pak v roce 2015 byl web TryHard.cz , který se soustředí na komunitu kolem League of Legends. Grunex vlastní také portál Dota2.cz . Tyto weby doposud měsíčně dosahovaly na 150 tisíc návštěvníků (Google Analytics) a facebookové stránky pak mají asi 500 tisíc fanoušků.

Grunex vznikl v roce 2009 jako pořadatel online a offline turnajů ve videohrách. Grunex v podstatě nepřímo navázal na tehdejší aktivity firmy ProGamers Daniela Mikšovského, která počátky kompetitivního hraní v Česku budovala do roku 2008. Grunexu se podařilo chytit první velké klienty jako Asus. Pro ně se dařilo pořádat úspěšné turnaje.

„U nás je to naopak. Hrej je pro nás největší investice v historii a jde pro nás o strategický a prioritní projekt,“ popisuje Liberský.

To, že se do Hrej.cz tolik neinvestovalo, souviselo i s tím, že předchozí majitelé projekt nebrali jako prioritní. Pro vydavatelství Burda vedle lifestylových médií působil herní web jako nechtěný vetřelec. Burda se ostatně zbavila i časopisu Level, který dnes vydává firma Naked Dog Ondřeje Průši. Xzone.cz se zase soustředí především na prodej her a Hrej.cz byl jedním z kanálů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Hrej.cz byl dlouhodobě spíše podinvestovaný projekt, který během několika let nedokázal přijít s moderní responzivní podobou webu. „Současná podoba webu během vyjednávání o koupi měla na cenu akvizice vliv,“ souhlasí Liberský s tím, že práce na nové verzi už se rozjíždí.

Videoherní web Hrej.cz nedávno po dvou letech opět změnil majitele. Za částku, kterou ani jedna ze zúčastněných stran nechce komentovat, jej od herního obchodu Xzone.cz koupila agentura Grunex zabývající aktivitami kolem her a e-sportů. Hrej.cz zřejmě po delší době narazil na majitele, který web nechce pouze udržovat při životě, ale naopak do něj chce investovat a rozvinout.

Grunex rovněž od roku 2016 drží 40procentní podíl v pořadu Re-Play, který běží na Prima Cool. Grunex má v Re-Playi na starost obchodní aktivity. Obchodní model je nastavený tak, že je Re-Play dodávaný Primě zdarma a jeho tvůrci si mohou prodávat reklamní prostor.

Odkup webu TryHard.cz každopádně svého času Grunexu hodně pomohl. Pořadatel turnajů získal přístup ke komunitě, se kterou pak mohl pracovat. „Také jsme začali mít vyprodané reklamní pozice. Tady postupně navazujeme s odkupem Hrej,“ popisuje Liberský. Hrej.cz už má do konce března hlavní reklamní plochy vyprodány.

Jak zpeněžit podcast

Hrej.cz pod Xzone.cz údajně nebylo ve ztrátě. Herní obchod na web dával reklamy. Ty ovšem nebyly spojené s reklamními rozpočty inzerentů, ale s rozpočty obchodními, na které si Xzone jako významný prodejce sahal. Asi 90 procent reklamních příjmů Hrej.cz putovalo od softwarových značek (hry), Grunex nicméně chce trend otočit a zaměřovat se spíše na hardware – tedy různé herní periferie a podobně. S tím má mimo jiné zkušenosti z PR sekce agentury.

Liberský předpokládá, že Hrej.cz už letos bude soběstačné. „Musíme si ročně sáhnout alespoň na nižší miliony korun,“ počítá. Pořad Re-Play se pohybuje v černých číslech a ročně generuje rovněž jednotky milionů korun.

Nový majitel ovšem chce Hrej.cz vytěžit i mimo tradiční displej reklamu, ze které by projekt plně oživit nešlo. Web dlouhodobě dělá vlastní videa, pro jejichž další tvorbu se hledá studio v odpovídající kvalitě. Hrej.cz rovněž před řadou let a ještě předtím, než v Česku podcasty začaly být „cool“, přišlo s jedním z prvních podcastů v Česku. „Jeho poslechovost jsou vyšší tisíce lidí,“ uvádí Liberský. Podcast hPod vychází jednou týdně a blíží se k 700. dílu.

Do her přichází také Socialsharks

Do oblasti „gamingu“ se nyní chce více vrhnout také další agentura. Konkrétně jde o holešovické Socialsharks, kteří se primárně zabývají sociálními sítěmi. Stoprocentní vlastník Socialsharks Petr Andrýsek veřejně oznámil, že investuje prvních osm milionů do aktivit kolem e-sportů. „Nejde o peníze, které by se teprve měly investovat, ale už investovány jsou,“ popisuje Andrýsek pro Lupu.

Jak vypadají Madmonq, české tablety pro hráče:

První z aktivit, které Andrýsek rozjíždí, je vytvoření „gaming“ sekce Socialsharks. V současné době je v procesu vytvoření samotné firmy – agentury, která se bude soustředit čistě na klienty z herní branže. Ve firmě prozatím bude jeden člověk na plný úvazek a v současné době se dokončují námluvy s prvními klienty.

„E-sporty mají obrovský potenciál, ale v současné době je situace v Česku podobná té, v jaké byly sociální sítě někdy před deseti lety. Klienti neví, co přesně v e-sportu a gamingu funguje, takže zkusí investovat nějaké peníze, ale neudělají to dobře, takže si pak myslí, že e-sport nefunguje. Zde chceme pomáhat,“ vysvětluje Andrýsek. „Ukazujeme jim nové kanály jako je Twitch a chceme, aby se v tomto prostředí zákazníci nechovali jako slon v porcelánu.“

Cílovu skupinou jsou rovněž vývojáři her. Ti chtějí, aby jejich tituly měly co nejdelší životnost, takže se snaží pořádat turnaje, budovat online část hry a tak dále. I zde se bude Socialsharks profilovat.

Tabletky pro hráče

Andrýsek má zájem na kultivaci a vytvoření celého trhu. „Když poroste e-sport jako celek, porostou i mé další byznysy,“ uvádí podnikatel. Vedle nové části své agentury totiž stojí za projektem Madmonq. To jsou tablety, které jsou vyvinuté speciálně pro hráče. Mají zajistit tři až šest hodin soustředění a mají další efekty jako je třeba tvorba dopaminu – to pak zajišťuje, že hráče hra více baví.

Má jít o zdravý doplněk, který není náhražkou ani konkurencí pro energetické drinky. Jejich výrobce lze u e-sportů vidět jako jedny z nejčastějších sponzorů. „Je to obecně spojené s tím, že se kolem e-sportovců stále více řeší jejich zdraví, cvičení a obecně připravenost,“ říká Andrýsek. Zároveň má jít o boj proti tomu, kdy se i kolem e-sportů rojí aféry spojené s dopingem.

Madmonq má v současné době nižší desítky tisíc zákazníků a Andrýsek o projektu říká, že by to mohla být velká globální věc a „zajištění důchodového plánu“. V současné době kolem 50 procent příjmů probíhá v Česku (Madmonq například sponzoruje zřejmě největšího českého streamera na Twitchi Agraeluse), daří se ale prodávat také v Evropě. Další kroky mají vést do Spojených států, kde Madmonq zároveň zvažuje investici od tří milionů dolarů výše.

Druhou e-sportovou investicí mimo Socialsharks je pak prozatím neveřejný software, který má pomocí strojového učení a spol. analyzovat živé e-sportové zápasy a předkládat z nich data. Andrýsek zde působí jako „angel“ investor. „Něco bychom chtěli představit od března dále. Máme algoritmy na jednotlivé hry.“