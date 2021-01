Počítačový hardware zdraží, Gazprom bude těžit kryptoměny, v Číně se ztratil Jack Ma

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Počítačový hardware zřejmě zdraží. Asus přišel s prohlášením, že zvýší ceny u základních desek a grafických karet. Příklad: jeho model GeForce RTX 3070 měl dosud oficiální cenu 499 dolarů, dostane se ale na 599 dolarů. Jde o ideální ceny, v praxi jsou a budou vyšší, protože konkrétně grafiky na trhu v podstatě nejsou. Asus uvádí, že jsou dražší komponenty, logistika a výroba. Do situace promlouvá i COVID. Asus s největší pravděpodobností nebude jediný, kdo se zdražováním přijde.

Windows 7 před zhruba rokem skončila podpora, počet počítačů s tímto systémem je ale stále velký. ZDNet provedl analýzu, podle níž sedmičky stále běží na asi sto milionech strojů a toto číslo zřejmě jen tak neklesne. Loni každopádně proběhly masivní výměny starých strojů za nové.

Na internetu se také objevil operační systém Polaris, na němž před časem pracoval Microsoft jako na odnoži Windows postavenou nad Windows Core. Upozornil na to Windows Central s tím, že systém lze stahovat přes torrent.

Hledá se Jack Ma. Nejbohatší muž Číny a dlouholetá ikona tamního podnikatelského a technologického světa už dva měsíce není k vidění. Spekuluje se o tom, že za tím stojí komunistická strana, která ho „nechala zmizet“. Podle CNBC je ale zakladatel Alibaba Group v pořádku a stáhl se do ústraní. Učinil tak po veřejné kritice čínské vlády za zastaralou regulaci finančního sektoru a internetu, což podle něj brzdí inovace. Čínští regulátoři se v poslední době o Alibabu (a fintech Ant) hodně zajímají, stejně jako o další technologické platformy. Důvodů je více: rostoucí síla těchto gigantů v ekonomice i vůči vládě, monopolizace odvětví a podobně. Tedy dost věcí, které známe i na západě.

Flash už byl definitivně pohřben, zájemci s ním ale mohou pokračovat. Ke stažení je totiž 532 GB velký balík obsahující flashové hry, animace či aplikace. Součástí je i Flash Player.

Ruský Gazprom bude těžit kryptoměny na Sibiři. Využije nepotřebné plynné látky, které vznikají při těžbě plynu. Přemění je na elektrickou energii a ta bude pohánět ASIC stroje na dolování krypta. Princip je podobný tomu, jak se využívá odpadní teplo ze serverů na vytápění budov. Gazprom nebude muset plyny vypouštět a platit emisní pokuty.

Francouzský IT obr Atos chce za deset miliard dolarů koupit DXC Technology, zjistilo Reuters. DXC vznikla rozdělením Hewlett-Packard a spojením s CSC. Jde o velký IT kolos zaměřený na služby. Velkou pobočku má i v Praze. V ČR působí i Atos, mimo jiné je důležitým dodavatelem superpočítačů.

TSMC chystá výrazné navýšení kapacit výroby čipů pomocí 5nm procesu. Ze současných 30 tisíc waferů za měsíc se má dostat na sto tisíc. Podařit by se to mělo do poloviny letošního roku. Firma letos hodlá investovat 22 miliard dolarů. Má totiž více než pěkné vyhlídky. Proces na 7 nm je plně vytížený a dost bojkotuje větší rozlet AMD. U 5 nm se počítá s ještě větším zájmem, ostatně Apple takto u TSMC vyrábí své čipy. Podle některých zpráv si Apple dokonce rezervoval sto procent kapacit chystaného 3nm procesu. U 5 nm drží asi 80 procent.

U Intelu se pak rozjel tlak, aby společnost vyčlenila výrobu do samostatné entity. Reuters píše, že fond Third Point, který v Intelu drží akcie za miliardu dolarů, chce, aby se tato možnost prověřila. Intel je v dlouhodobých problémech a nedokáže přejít na modernější výrobní procesy. Na druhou stranu si ale nemusí bookovat obsazené kapacity u TSMC a spol. Procesem štěpení výroby si v minulosti prošlo AMD, které vyčlenilo GlobalFoundries.

AMD má nový patent, podle kterého lze kombinovat klasické CPU s FPGA čipy. FPGA by mělo jít měnit v reálném čase. Je to tedy o další z náznaků toho, proč si AMD za 35 miliard dolarů koupilo Xilinx. Další patent ukazuje, že AMD mohlo použít čiplety také u grafických karet. Právě čiplety pomohly v překonání Intelu u procesorů.

Procesorová ikona Jim Keller začíná pracovat jako CTO ve startupu Tenstorrent. Nejde o nic s torrenty, ale o firmu, která se pokouší vytvořit nové čipy pro éru AI. Keller přechází z Intelu. Jako řada lidí zejména i kvůli tomu, co se v poslední době v Intelu děje. Keller také stál za architekturou Zen vytvořenou v AMD.

Končící americký prezident Donald Trump do poslední chvíle vede svůj boj proti Číně. Nově podepsal nařízení, které zakazuje transakce s čínskými aplikacemi, jako jsou Alipay, WeChat Pay, Tencent QQ, QQ Wallet a další. Zejména Alipay a WeChat Pay jsou gigantičtí hráči v mobilních platbách. Na tomto QR systému funguje v podstatě celá Čína a kus Asie. USA opět argumentují národní bezpečností. Už dříve došlo na zákaz aplikací TikTok a WeChat, což ovšem neprošlo přes soud. Uvidíme, jak se americký postoj bude vyvíjet po nástupu Joea Bidena. Ten vůči Číně rovněž vystupuje, není však jasné, zda bude volit stejně agresivní metody.

Qualcomm byl sesazen a jedničkou na trhu mobilních čipů se stal MediaTek. Alespoň tak říká statistika Counterpoint za třetí kvartál 2020. Tchajwanský výrobce získal podíl 31 procent (meziroční růst z 26), americký Qualcomm spadl z 31 na 29 procent. MediaTeku pomohl sílící segment smartphonů střední třídy, americké embargo Huawei, které tento dodavatel vykryl, a také větší dodávky dalším čínským výrobcům a Samsungu. Qualcomm nadále vládne high-endu. Třetí pozici si s 12 procenty ještě udržel HiSilicon, výrobce čipů Kirin v telefonech Huawei.

Qualcomm změní šéfa. Steve Mollenkopf skončí na pozici výkonného ředitele letos v červnu, nahradí ho současný prezident Cristiano Amon. Mollenkopf byl ve firmě 26 let a provedl jí vzestupem, kdy hraje stěžejní roli nejenom v mobilech, ale také třeba v IoT.

5G zamíří i do low-endu, Qualcomm totiž představit čip Snapdragon 480. Má dvě jádra A76, šest jader A55, podporu LPDDR4X, 120Hz displejů ve Full HD+, Wi-Fi 802.11ac, grafiku Adreno 619 a 5G modem X51. Vyrábí se 8nm procesem u Samsungu.

Také Huawei chystá počítač s ARMem. Připravovaný notebook má být poháněný čipem Kunpeng 920, jehož variantu si Huawei dělá pro servery.

USA oficiálně z útoku na SolarWinds obvinily Rusko. Pod prohlášení se podepsaly agentury jako FBI nebo NSA. Má se za to, že za akcí stojí skupina APT29 neboli Cozy Bear. Jak jsme psali, SolarWinds se vyvíjí i v Brně. Napadený byl mimo jiné Microsoft, přičemž útočníci se dostali i k jeho zdrojovým kódům.

Nintendo uskutečnilo raritní krok a koupilo jinou firmu. Konkrétně herní vývojáře Next Level Games. Od roku 2007 jde o první akvizici, tehdy Nintendo získal Monolith Soft. Next Level Games stojí za hrou Luigi’s Mansion 3 určenou pro Switch.

Dvě zajímavé investice v oblasti data lake: Dremio získalo 135 milionů dolarů (celkově 260 milionů při valuaci jedné miliardy), Starburst pak 100 milionů dolarů (celkově 164 milionů s ohodnocením 1,2 miliardy dolarů).

Twitter kupuje firmu Breaker, která slouží k přístupu k podcastům. Tým se zřejmě zapojí do vývoje audioslužby Twitter Spaces. Amazon zase získal Wondery, další podcastový projekt. Bude součástí Amazon Music a Amazon tedy následuje zbrojící podcastové snažení Spotify.