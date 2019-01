 »  Roboti nás nahradí, Facebook chybuje v cílení reklamy a YouTube chce omezit konspirační videa

Facebook smaže stránky a skupiny, které mají cokoliv společného s podezřelými aktivitami. Dokonce i když tyto konkrétní stránky či skupiny nic špatného nedělaly. V zásadě nejde o nic nového, jen legitimizaci toho, co Facebook dělá běžně, tedy že smaže stránku bez důvodu (a bez uvedení důvodu). Viz Making Pages More Transparent and Accountable, kde se dočtete i o novince jménem Kvalita stránky. Najdete ji na vlastní stránce a mělo by tam být vidět, co vám Facebook ze stránky odstranil a jaký obsah považuje za fake news (má dokonce tři klasifikace). To se ale týká kontrol prováděných smluvními partnery, takže v Česku to dostupné nejspíš nebude.

Je to vážné. Facebook chce integrovat posílání zpráv napříč WhatsAppem, Instagramem a Messengerem. Ty první dvě služby jsou místem, kam Facebooku odcházejí uživatelé. Ta třetí už součástí Facebooku byla a je také jedním z důvodů, proč má Facebook zásadní problémy. Facebook už uživatele nebaví a první zásadní změny byly v utlumení používání Facebooku a v přechodu na privátní chatovou komunikaci. WhatsApp tak vlastně patří do stejné kategorie a aktuálně je zásadním ohrožením Messengeru, začíná mít totiž více uživatelů než ostatní platformy. Instagram je místem, kam odcházejí děti a mládež (vedle Snapchatu a TikToku). Celé to musí být velmi vážné, protože odhodlat se k propojení všech platforem je opravdu jenom ukázka nejvyšší paniky. Viz Chaty v Messengeru, WhatsApp a Instagramu se mají spojit a mít end-to-end šifrování nebo Facebook to integrate WhatsApp, Instagram and Messenger, kde zjistíte, že je to prý „osobní projekt“ samotného Marka Zuckerberga. A celé je to také zcela zásadním ohrožením soukromí.

Mark Zuckerberg ve Wall Street Journal píše o tom, jak skvělý je Facebook. Uvádí tam i to, že lidé Facebooku nevěří, protože mu nerozumí. Staví se do pozice „ten, jemuž je ubližováno“ v kombinaci s „vydal jsem se zachraňovat svět“ a „miliardy uživatelů“. Je to hodně poučné čtení, ukazuje totiž, že Facebook je nereformovatelný a Mark Zuckerberg je nedůvěryhodná osoba. Byl jí ostatně od samého počátku – Facebook vznikl na základě podvádění. Ve Facebook: The Normalization Of What Should Never Have Been Accepted As Normal správně zmiňují i další zásadní problém. Normalizaci věcí, které normální nejsou. Nesetkáváme se s tím jenom u Facebooku. Další povedená reakce je v Mark Zuckerberg, Let Me Be Your Ghost Writer.

TELEgraficky

Atom 1..34 ■ Pale Moon 28.3.0 ■ A Theory of Flight ■ Zase ten Kaspersky ■ Opera 58.0 je venku ■ Wine 4.0 je venku ■ Zendesk Alternative a Zendesk ■ Regex101 ■ #shodansafari

WEBDESIGN, INTERNET

Nevypadá to, že by soukupnahrad.cz byla skutečně doména šéfa TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Založena byla v lednu 2018 (nikoliv teď, když se objevil List Jaromíra Soukupa). Tradičně platí, že údaje, kterou jsou u domén uvedeny, nejsou nijak ověřovány a při registraci si tam kdokoliv může napsat cokoliv. Od té doby, co CZ.NIC nesmyslně (ne, GDPR to nepožaduje) skryl další údaje o doménách, je to celé ještě absurdnější. Fyzicky to je jen v zásadě parkované u Wedosu. A pokud chcete ještě víc, tak registrované to je na FORPSI-X2W-S622604, zatímco listjaromirasoukupa.cz je na VSHOSTING-EMPRESA-SOUKUP (což je Empresa Média). To „LIST Jaromíra Soukupa“ na oné doméně se samozřejmě objevilo až právě teď.

V Číně provedli cenzoři velký úklid: 9382 mobilních aplikací, 7 milionů online informací, 733 celých webů. Plus kritika čínského Tencentu za šíření „vulgárních informací“ ve zpravodajské aplikaci. Viz China deletes 7 million pieces of online information, thousands of apps.

Falešné recenze? Sám Google jim pomohl k životu a také z nich těžil. Všímá si toho HOW GOOGLE HELPED FOSTER THE FAKE REVIEW ECONOMY AND BENEFITS FROM IT, a to poměrně dost trefně.

SOFTWARE

Klasické Google Hangouts v G-Suite skončí v říjnu. Náhradou budou Hangouts Chat a Hangouts Meet. Možná vhodný čas to přestat používat. Viz Upcoming Hangouts service consolidation for all G Suite customers.

Mobilní Edge od Microsoftu varuje před fake news weby. V případě Daily Mail dává stejně silné skóre jako pro kremelský RT. Celé je to založené na službě NewsGuard, kterou Microsoft nově integruje přímo do Edge. Pořídit si ji můžete ale i do Chrome v podobě rozšíření. Mezi fake news řadí i český Sputnik. Více viz Mobilní Microsoft Edge nově obsahuje hlídač důvěryhodnosti médií NewsGuard.