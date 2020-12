Sluchátka od Applu za 16 tisíc, rekordní Cyberpunk 2077, Red Hat ukončuje CentOS

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple představil sluchátka AirPods Max. Nejde o tradiční pecky AirPods, které zažehly revoluci v bezdrátových sluchátkách tohoto druhu, ale o velký náhlavní model s cenovkou 16 490 korun. AirPods Max se připojují přes Bluetooth 5, výdrž mají mít dvacet hodin, vysokou váhu 385 gramů, devět mikrofonů a obal pro nabíjení. Apple už ve sluchátkovém byznysu nějakou dobu je, a to díky odkupu firmy Beats.

Cyberpunk 2077 je po letech čekání a mnoha odkladech konečně venku a podle očekávání láme rekordy. Jen v předobjednávkách se prodalo zhruba osm milionů kopií a tržby činily přes půl miliardy dolarů. Vývoj hry stál podle odhadů 135 milionů dolarů a další částka padla na marketing. Bývá podobná či vyšší jako ta u samotného vývoje. Cyberpunk 2077 aspiruje se zařadit po bok GTA 5 a dalších veleúspěšných titulů.

Google otevírá svůj operační systém Fuchsia. Na něm se pracuje několik let a jde o alternativu k Androidu, která nevyužívá Linux, ale vlastní kernel. Do kódu nyní mohou přispívat všichni zájemci, Googlu bude změny akceptovat. Google rovněž jako open source uvolnil nástroj Atheris pro hledání chyb v kódu v Pythonu.

Startuje evropský projekt Hexa-X, zkoumat bude 6G. Vedoucí roli v akci Evropské komise získala Nokia. Zapojují se i další firmy jako Siemens, Orange, Telefónica, Ericsson či Intel.

Americký telekomunikační regulátor FCC rozdělí 9,2 miliardy dolarů na pokrytí odlehlých míst rychlým internetem. Spolu se 180 menšími operátory získal podporu i Elon Musk a jeho SpaceX, respektive Starlink zajišťující internet ze satelitů. FCC bude rozdělovat ještě 6,8 miliardy dolarů.

AMD pomalu ukrajuje podíl Intelu. Vycházet lze z aktuálních statistik Steamu, který lze brát jako reprezentativní vzorek na herním trhu. AMD už má 26,51 procenta, Intel je na 73,49 procentech. AMD zahájilo nástup s Ryzeny a letos s generací Zen 3 překonalo Intel. Lze čekat další růst, protože nové Ryzeny jsou vyprodané, a jakmile budou na trhu, hráči upgradují.

Nedostatek už je i GDDR6 pamětí, které se používají v grafických kartách. Jak jsme psali, grafiky nejsou a nebudou a situace s paměťmi tomu nepomůže. GDDR6 se používají jak u Radeonů série 5000 a 6000, tak u Nvidií RTX 2000 a 3060 Ti a 3070. S GDDR6X je to o něco lepší.

AMD vypustilo na trh Radeon RX 6900 XT, tedy jeho nejvýkonnější grafiku. Podle testů se výkonově pohybuje kolem RTX 3090 a 3080, záleží na testovací sestavě a podobně. U ray tracingu karta ztrácí. Zdá se ovšem, že pro AMD typický horší stav ovladačů je přítomen i zde.

SK hynix vydává paměti se 176 vrstvami, určené jsou pro SSD disky a podobně. Jde o 4D NAND flash s maximální rychlostí čtení 1,6 Gb/s.

Vyšel WinRAR 6.0. Tentokrát nepřináší žádné zásadní novinky nebo zvyšování rychlosti, spíše vylepšuje drobnosti. Prozatím není k dispozici čeština, bezplatná trial verze ale ano.

Rovněž vyšel Wordpress 5.6. Nově je v něm například možné vkládat titulky k videím a přibyla nová šablona Twenty Twenty-One.

Red Hat ukončuje vývoj tradiční podoby CentOS, do popředí se dostane CentOS Stream. Část komunity to pobouřilo. Více rozebírá Root.cz.

Finsko schválilo zákon umožňující vyloučení dodavatelů z kritických částí sítí. Čínské podniky Huawei a ZTE nejsou přímo zmiňovány a také nejsou z budování 5G a spol. vyloučeny. Je ale jasné, že jde o mechanismus určený právě proti těmto hráčům. Sousední Švédsko obě firmy v 5G zakázalo.

Bloomberg se rozepisuje o tom, jak se Alibaba snaží dostat za hranice Číny a usazuje se v Evropě. Začala v menších zemích, jako je Česko, a nyní se snaží uspět ve Francii a spol. Foreign Policy zase upozorňuje, že čínští investoři nadále získávají podíly v řadě západních startupů a technologických firem. A to i přes rostoucí restrikce či mechanismu Evropské unie pro přebírání firem ze strany Číny. Řada kapitálu jde od čínské vlády.

Huawei si vyvinulo vlastní 28nm čip pro OLED displeje. Masová produkce, které dominují zejména podniky z Jižní Koreji, začne v příštím roce. Huawei, respektive jeho odnož HiSilicon, si tak bude moci zásobovat například vlastní televize. V nich použije i operační systém Harmony.

Sony od AT&T za 1,2 miliardy dolarů kupuje službu Crunchyroll, což je takový Netflix pro streamování japonské animované produkce (anime). Služba má přes 90 milionů registrovaných uživatelů.

Cisco za 730 milionů dolarů kupuje firmu IMImobile. Ta dělá cloudový software pro Customer Interaction Management (CIM) a monitoruje tedy, jak se zákazníci chovají skrze různé kanály. Cisco tento týden také pořídilo slovenské Slido na interakce s publikem, nasadí ho ve WebExu.

NortonLifeLock za 360 milionů dolarů získává společnost Avira. Dřívější Symantec tedy posiluje o další kybernetický podnik. Využít se toho má k mezinárodní expanzi.

Stratasys si zase pořídil startup Origin, cena činí 100 milionů dolarů. 3D tiskový hráč tak získává technologii pro takzvanou Programmable PhotoPolymerization, což má vytvořit jednu z hlavních částí dalšího růstu.

Microsoft otevře datacentrum v Dánsku. Evropa se tak zaplňuje. Nejblíže nám budou regiony Rakousko a Polsko. Český stát nedávno s Microsoftem podepsal memorandum s tím, že Redmond prozkoumá, zda by něco nešlo postavit i u nás.

Výzkumný hub Evropské unie pro kyberbezpečnost bude v Rumunsku, rozhodlo hlasování. O projekt se ucházelo několik zemí, Česko nikoliv.

Google koupil startup Dataform, který pomáhá analyzovat data uložená v datových skladech. Integruje ho do Google Cloudu.

Organizace RISC-V International, která stojí za otevřenou architekturou RISC-V, shrnula letošní rok. Chlubí se progresem této alternativy k ARMu a spol. a mimo jiné zmiňuje vydání procesorových jader od brněnského Codasipu.

GitHub zveřejnil výroční zprávu The 2020 State of the Octoverse. Pročíst si lze řadu údajů včetně stavu bezpečnosti v open source.