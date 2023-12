Štěpán Horn: Lidovky.cz budou rychlejší

Jak budou vypadat nové Lidovky.cz?

Hlavní změnou je nová „superhomepage“ s výraznou navigační lištou, která je rychlým rozcestníkem k jednotlivým rubrikám. Chtěli jsme na ní zdůraznit, že máme nejen zpravodajství, ale i další weby jako bydlení, auto nebo referáty. Ty v dosavadním designu trochu zapadaly. Nejdůležitějším serverem, se kterým spolupracujeme, zůstává Neviditelný pes. Vzniká nová rubrika Svět techniky, která bude o Internetu, mobilech a dalších technologiích.

Do této rubriky budete speciálně psát články, nebo budou přebírány z papírové verze?

Ano, základem budou články psané speciálně jen pro Svět techniky, ale další budeme přebírat z papírových novin a z časopisů, které vydává mediální skupina MAFRA. Například ze Světa mobilů. Šéfredaktor tohoto časopisu Ondřej Pohl se bude starat také právě o naši rubriku.





Dělali jste si nějaké uživatelské testování nové homepage?

Celý příští týden (27. srpna – 2. září, pozn. red.) bude testovací, chceme sledovat, kam lidé klikají a co čtou. U stávajících Lidovek jsme zjistili, že lidé poměrně hodně klikají na dolní rozcestník rubrik, což nás překvapilo.

Z ukázky vidíme, že názorová část se přesunula spíše dolů, mimo hlavní prostor webu…

Podle našeho názoru je tomu naopak. Chtěli jsme je trochu vyčlenit a dát jim vlastní „box“. Zdůraznili jsme, že k nám každý den píše glosu Bohumil Doležal.

Hlavní část úvodní stránky však tvoří zpravodajství, názory jsou pod čarou viditelnosti. Lidovky ale přeci bývaly vnímané jako intelektuálněji zaměřené médium. Měníte snad svoji orientaci?





To určitě ne. Váš názor je pro mě překvapivý. V horní části jsme umístili odkaz na blogy a názory a komentáře dostaly svůj vlastní ohraničený prostor. Výraznou obsahovou změnou ale je změna spolupráce s redakcí papírového vydání. Internetová sekce teď sídlí přímo ve zpravodajské redakci novin – budeme sedět přímo mezi redaktory. Původní a exkluzivní informace Lidových novin chceme dávat už v průběhu dne na web. Dosavadní praxe byla ta, že si papírové noviny tyto zprávy schovávaly pro sebe a na webu se zobrazily až druhý den.

Přešli jsme na tento způsob už v minulých týdnech a pozitivně se to odrazilo v počtu citací ČTK. Chceme, aby Lidovky.cz nebyly vnímané jako překlopené noviny, ale jako zdroj vlastních primárních informací.

Stejný přístup už funguje u iDNES.cz a MF DNES, proč jste s tím váhali déle? Že by iDNES.cz mělo vyšší prioritu?

Nikoliv, v tom žádné vysvětlení nehledejte. Zatímco iDNES.cz a MF DNES jsou v podstatě dvě nezávislá média, Lidovky.cz jsou „rubrikou“ Lidových novin. Mým šéfem je šéfredaktor Lidových novin.

Necítíte se v mediální skupině MAFRA trochu jako ušlápnutý bratříček?

Ne, mezi Lidovky.cz a iDNES.cz je zdravá rivalita. Byť mají stejného vydavatele – mediální skupinu MAFRA – nedochází k nějaké intenzivnější součinnosti nebo konzultacím. Důkazem toho je například spuštění blogů na iDNES.cz, které přišlo dva týdny poté, co jsme je představili my. Pro Lidovky.cz to třeba nebylo úplně nejvýhodnější.

Přeci jen, portálu iDNES.cz nemůžete ve zpravodajství moc konkurovat. Co by měly Lidovky.cz přinést oproti iDNES.cz?

Především zpravodajství Lidových novin, které je jiné než zpravodajství na iDNES.cz.

V čem konkrétně?

Dává důraz na jiné témata. Například nemáme bulvárně orientované rubriky. Rozdíl je podobný jako mezi Lidovými novinami a MF DNES. My dáváme důraz třeba na názory a vědu, které se věnujeme denně. Rubrika kultura je přítomna na homepage každý den.

Jak se daří referátům na Lidovkách?

Referáty jsou další spolupracující web. Spousta lidí o nich moc nevěděla, ale přesto generují velkou návštěvnost. V novém designu je chceme zvýraznit.

Archiv Lidových novin zůstává přístupný a bezplatný online?

Ano, zůstává. O zpoplatnění archivu ani o omezení pouze pro předplatitele jsme neuvažovali. Rozhodujeme se ale, zda nezavést nějakou formou věrnostního programu.

Dlouho jsme Lidovky.cz neviděli ve veřejných výstupech měřícího projektu NetMonitor…

My jsme tam byli, ale pod jinou značkou – Zprávy.cz. Spousta lidí to nevěděla. Tuto doménu jsme také změnili, a tak nás teď v NetMonitoru naleznete pod Lidovky.cz. Doposud jsme běželi pod doménou Lidovky.zpravy.cz.

Zprávy.cz jako značka úplně končí?

My jsme tuto adresu nikdy nepropagovali ani ji nikde nepoužívali. Doména Zprávy.cz bude dál funkční.

V červnu vám NetMonitor přisoudil návštěvnost o sto tisíc menší než v květnu. Čím to?

To může souviset právě se změnou domény. Také jsme zapomněli přesměrovat server o referátech, který má na konci školního roku obzvlášť vysokou návštěvnost.

Je současná návštěvnost, v porovnání s dobou, kdy jste běželi pod portálem Centrum, vysoká natolik, abyste byli spokojeni? Kolik by mělo být optimum?

Když vycházím z půl milionu čtenářů, které jsme měli před prázdninami, tak odhaduji, že za rok by to mohlo být 750.000.

Těch půl milionu jste právě odhadoval už před dvěma roky. Očekávali bychom, že obecný růst Internetu se na Lidovkách odrazí razantněji…

Já nemám pocit, že by návštěvnost byla malá, jsme docela spokojeni. Myslím, že se počet čtenářů zvýší změnou designu a struktury nových Lidovek. My ale návštěvnost zas tak moc neřešíme. Úspěch měříme inzertním výkonem. A v tom jsme mnohem spokojenější.

Znamená to, že Centrum tehdy nebylo schopné obchodně zúročit potenciál Lidovek?

To určitě ne. Důvod rozchodu byl ten, že jsme měli jinou představu o dalším rozvoji a směřování serveru.

Můžete ten inzertní objem na Lidovkách nějak konkretizovat?

Vzhledem k celkem striktní firemní politice bohužel nemohu být konkrétní, nicméně mohu prozradit, že se tento objem pohybuje v řádu desítek milionů korun ročně.

Se změnou homepage Lidovek evidentně souvisí sjednocení reklamních formátů s iDNES.cz.

Ano, to je pravda. To je jedna z výhod nového designu.

Nebo naopak nevýhod…

Jistě. Ale dává nám to možnost obchodní kombinace na webu podobně jako mezi MF DNES a Lidovými noviny.

Jak jste spokojeni s reklamou TakeIT?

Jsem odpovědný za obsah a TakeIT mi rozhodně nevadí. A myslím, že to nevadí ani čtenářům. Kupodivu jsme žádné negativní reakce nezaznamenali. Občas se sice objeví upozornění, že v článku o tragédii se zobrazí odkaz na prodej rakví, ale to hned odstraníme. Ani ze strany autorů jsme žádnou připomínku nezaznamenali.

A jakou má TakeIT úspěšnost?

Musím konstatovat, že k naší velké spokojenosti, se náš partner neustále snaží tento systém vylepšovat a zdokonalovat a zvyšuje tím i úspěšnost reklamy v něm uveřejněné, v oblasti tržeb, je pro nás v současnosti TakeIT stabilním zdrojem příjmů.

Máte nějaké poznatky o tom, zda čtenáři čtou jen články na webu a vynechávají papír, nebo oba zdroje naopak kombinují?

Takové poznatky nemám. Ale myslím si, že když si někdo přečte článek na webu, tak si noviny koupí, protože potřebuje papírové noviny v ruce. Rozdíl je v tom, že na webu jsou informace primární, zatímco v papíru jsou zasazeny do širšího kontextu. U nás jsou články ve zpravodajství krátké, v rozmezí několika odstavců.

Napětí mezi papírovou redakcí a internetovou tedy není? Že by se redakce obávaly o svou čtenost?

Určitě existuje alespoň jedno procento případů, kdy se exkluzivní materiál neobjeví prvně na webu, ale až v novinách, protože redakce bude mít pocit, že je to příliš velká bomba. Ale i zveřejnění na Internetu běžným novinám pomůže. Když se totiž jedná o exkluzivní informace nebo rozhovor, ostatní redakce by stejně nestihly zveřejnit vlastní materiál dostatečné kvality.

Plánujete využít více audionahrávky nebo video?

Audio určitě ano, v novém designu na to budou výraznější upoutávky. U videí občas využíváme iDNES.tv. Vlastní reportáže neplánujeme. Kameru se chystáme použít na něco trochu jiného, než je zpravodajství.

A na co?

To si zatím nechám pro sebe. Spustíme to v roce 2008.

Jak velkou část návštěvnosti tvoří blogy?

Asi jednu jedenáctinu. Na blogy chceme přitáhnout lidi, kteří se nebojí psát, a osobnosti, které spolupracují s novinami. Zájem projevili Petra Procházková, Jan Rejžek nebo Barbora Osvaldová, která si již svůj blog na Lidovkách založila. Naším záměrem ale není vytvořit VIP politické blogy jako v jiných médiích. Každý den se přihlásí třeba 15 lidí, ale polovinu z nich neodsouhlasím. Nepřijímáme anonymy, lidi, kteří nemají o čem psát, a blogery, kteří už mají blog někde jinde. Náš kodex blogera například upravuje to, že pisatelé nesmějí psát o sobě navzájem. Stáhli jsme třeba hodně otevřené příspěvky týkající se sexu.

Na Lidovkách měly blogy zajímavou genezi, odstartovala je totiž soutěž BigBloger. Jak ji hodnotíte zpětně?

Soutěž chceme rozhodně opakovat. S jinými pravidly a trochu ji rozšíříme. Rádi bychom například udělali nadnárodní klání ve spolupráci se slovenským deníkem SME. Ze soutěže nám zůstali dva blogeři, kteří pokračují v psaní dál. Štěpán Hájek třeba začal psát do papírových novin. Soutěž určitě splnila svůj účel. Hlásili se i další z BigBlogera, ale nechtěli psát pod pravým jménem.

Kolik lidí se o Lidovky.cz stará?

Co se týče zpravodajství, je to šest až sedm lidí. Další mají na starost jednotlivé rubriky: referáty, bydlení, svět techniky, auto a podobně. Fungujeme docela mobilně, protože hodně lidí pracuje na dálku.

Probíhají u Lidových novin přechody mezi redakcemi?

Lidovky.cz určitě úspěšně zásobují redakci papírových novin. Naopak to moc neplatí. Ne že by bylo prestižnější pracovat pro papír, ale zpravodajství na webu je docela náročné. Když každý den koukáte do monitoru, po dvou třech letech potřebují vaše oči změnu. Na těchto přesunech netratíme, poněvadž naši bývalí redaktoři nám informace dodávají stále. Třeba pošlou MP3 záznam mnohem pružněji než kolegové, kteří na Internetu nepracovali.

Budou Lidovky.cz stále spíše obsahový web? Cestou portálových služeb se nevydáte?

Že bychom nabízeli třeba e-mail? To momentálně neplánujeme.

Jak se stavíte ke čtenářským diskusím? Občas k nám na Lupu píší čtenáři, že jim u vás byl smazán komentář.

Opravdu? Diskuse ručně projíždíme a regulujeme. Existuje asi pět lidí, kteří mají zakázaný přístup kvůli antisemitským příspěvkům. Máme také filtr, který nepropouští do diskusí určitá slova. Takových slov je asi 150. Díky tomu jsou diskuse „použitelné“. Neznamená to ale, že bychom s nimi byli úplně spokojeni. S Ondřejem Neffem to řešíme a chtěli bychom, aby u diskusí fungovalo hodnocení nekvality – „palec dolů“ – když by nějaký názor dostal hodně hlasů, byl by smazán.

Nebojíte se, že to bude někdo zneužívat?

Určitá obava je na místě. Mechanismus ještě promýšlíme. Registraci zavádět nechceme, byť by to byla nejjednodušší cesta. Možná zavedeme nepovinnou registraci. Kdysi jsme ji měli a čtenáři byli rádi, že mohou vystupovat pod svým unikátním jménem.

Vypínáte u potenciálně kontroverzních článků diskusi předem jako iDNES.cz?

Ne. U takových diskusí většinou problém nemáme. Když se po nějaké době nesmyslný komentář objeví, lidé jej většinou obrazně zadupou do země.

Jak si vysvětlujete, že na jiných zpravodajských serverech to bývá naopak – že lidé takové příspěvky ještě podpoří?

Předpokládám, že je to způsobené masou lidí, kteří tam chodí. U nás jsme měli fenomén „Daniely“, která pod články nadšeně psala komentáře jako první. Pak zmizela, nedávno se ale vrátila a čtenáři-pamětníci ji přívětivě přivítali zpátky (smích). Myslím si ale, že Daniela nemůže být jeden člověk. Beru ji jako osvěžení. Když čtu třeba zahraniční blogy, vždycky v diskusi naleznu příspěvek „first“.

V zahraničí je praxe striktnější, na velkých serverech diskuse není povolena, nebo je moderována…

Neumím si představit, že bychom ty tisíce komentářů každý den četli. Nevím, kolik na to mají třeba u BBC lidí. Čtenáři si asi zvykli, že se tam nediskutuje, a tak už nic neposílají. Já jsem za názory vděčný. Naši čtenáři jsou chytří. Když vložíme do článku špatný obrázek tanku, do pěti minut nám o tom dají vědět.

Potřebuje podle vás internetová žurnalistika etický kodex?

Lidovky.cz mají kodex, který používají papírové noviny. Myslím, že weby, které vycházejí z papíru, kodex nepotřebují. Nevidím zde jeho potřebu. Co by měl podle vás kodex online žurnalistiky upravovat?

Například uvádění odkazů. Proč ve článcích v online médiích nejsou odkazy na internetové zdroje?

Kdybyste do článku u nás vložil čtyři odkazy na externí weby, ocenil bych to jako kompletní článek. Odkazy občas dáváme. Někdy je docela těžké u konkurence článek najít, třeba na webu ještě není, nebo ho internetová redakce papírových novin zpracuje jinak. Blogery vedeme k tomu, aby uváděli odkaz na články, které komentují.

Podle mě je tato praxe způsobená i tím, že zpravodajské servery si často nekonkurují. Kdo se zajímá o zpravodajství, projde si všechny weby, které ho zajímají.

Z čeho vycházíte? Myslíte, že čtenáři mají čas číst zároveň Novinky.cz, iDNES.cz, Aktuálně.cz, Lidovky.cz a iHNed.cz?

Nacházím to třeba v diskusích, kde čtenáři upozorňují na články na jiných serverech. Lidé si zvykli, že si nějakou důležitou zprávu přečtou na více serverech. Myslím si, že když vznikne nový zpravodajský web na českém Internetu, tak ostatním neubere čtenáře, ale jen zvýší jejich zájem. I Lidovkám přináší konkurence více čtenářů, protože lidé hledají jiné zdroje.

Dá se říci, že pro internetové Lidové noviny pracují mladší lidé než pro papírové?

Když to srovnám s komentářovou sekcí, tak určitě. Oproti domácímu zpravodajství jsme ale starší. Věkový průměr lidí starajících se o Lidovky.cz odhaduji na 29 let.

Děkujeme za rozhovor.

Čtete Lidovky.cz? Ano, pravidelně.

Ano, občas.

Ne.