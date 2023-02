Tchaj-wan chce v ČR čipové centrum, Lidl spouští cloud, Rusko láká české studenty na stipendia

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tchaj-wan chce v Česku postavit centrum na návrh čipů. Investovat by mohl vyšší stovky milionů korun. Jde o výsledek politického se sbližování, ve kterém zřejmě bude pokračovat budoucí prezident Petr Pavel. Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová na Tchaj-wan chystá cestu společně s byznysmeny a akademiky. Proti čipovému centru se nicméně aktuálně staví firmy, které už návrh čipů v Česku dělají. Bojí se odlivu již tak nedostatkových lidí. Vznikají proto plány na posílení vzdělávání, Tchaj-wan ostatně začal českým studentům nabízet stipendia. Rozjel se také čipový klastr a o podobu centra se ještě rozjede politické soupeření. Tchaj-wan u nás také udělal první startupovou investici z fondu, kde má k dispozici čtyři až pět miliard.

Rusko láká české studenty na bezplatné studium. BIS a ministerstvo zahraničí ČR takové cesty důrazně nedoporučují. „Vzhledem k tomu, že je Česká republika oficiálně označena Ruskem jako nepřátelská země, měli by potenciální studenti počítat s tím, že se stanou předmětem zájmu ruských bezpečnostních složek,“ uvedla třeba ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová. Půjde o asi trochu jiná stipendia než ta čipová od Tchaj-wanu.

Meta (Facebook) vyhrála soudní spor s americkou vládou kvůli české hře Beat Saber. FTC chtěla zablokovat transakci, v rámci které chtěla Meta koupit startup Within Unlimited zabývající se fitnessem ve VR. Žaloba byla postavená na tom, že Meta původně měla plány udělat fitness odnož Beat Saberu, nakonec ale místo toho udělala akvizici. FTC, která je nyní v tažení vůči technologickým gigantům (chce zastavit i koupi Activision Blizzardu ze strany Microsoftu), to vnímá jako monopolní tendence. Sound v San José nesouhlasil.

Lidl spouští vlastní cloud. Přesněji řečeno jde o německou mateřskou společnost Schwarz Group, jejíž podnik StackIT doposud poskytoval cloudové služby právě pro Lidl a Kaufland. StackIT nyní začíná působit na běžném trhu. Opět se mluví o evropské digitální suverenitě a alternativě k americkým hráčům, kteří zdejšímu trhu dominují. I proto například Evropská centrální banka poprvé poskytla půjčku na cloud, získala ji OVH. StackIT má zatím datacentra v Rakousku a Německu.





Bývalý šéf AI a autopilota v Tesle Andrej Karpathy (slovenské kořeny) zveřejnil dvouhodinovou přednášku o tom, jak si od základu napsat GPT:

USA přestaly vydávat licence na export technologií pro Huawei. Jde o další přitvrzení. Doposud byla primárně na nejpokročilejší věci, takže například telefony Huawei nemají 5G modemy. Teď se podle Reuters seznam zákazů rozšiřuje. Má jít o licence na 4G, Wi-Fi 6 a 7, AI, HPC a tak dále. Huawei se snaží vybudovat vlastní ekosystém produkce čipů a dalších technologií, není to ale okamžité a je otázkou, jak firmu stupňování omezení zasáhne.

Eurokomisař Thierry Breton prohlásil, že Evropská unie plně stojí za snahami USA omezit přístup Číny k nejpokročilejším zahraničním technologiím. Reagoval na to, že se USA po dlouhém snažení dohodly s Japonskem a Nizozemskem, že i tyto firmy přestanou dodávat část technologií pro výrobu čipů. To je zásadní deal, protože Nizozemci mají ASML a Japonci Nikon a Canon.

Intel je v obrovských problémech. Roční tržby mu klesly o pětinu, čistý zisk o 60 procent, provozní marže o 21 procent. Prodeje PC jsou po covidu nejhorší v moderní historii, navíc se silnou konkurencí od AMD. V serverech je AMD rovněž na vzestupu a lze očekávat, že Intel zde čekají jen horší časy. Firma začala snižovat výplaty a po asi půlroce zazdila program pro rozvoj RISC-V. Intel doplácí na léta úřadování bývalých výkonných ředitelů Otelliniho a Krzaniche, kteří se kvůli krátkodobým výsledkům proškrtali do dnešního stavu. Gelsinger se snaží podnik nakopnout, mimo jiné výstavbou továren na zakázkovou výrobu. Bude to ale těžké.

Samsung představil nové vlajkové smartphony Galaxy S23. Ty se zbavují čipů Exynos a nasazují Qualcomm Snapdragon Gen 2. Jinak jde o mírné iterace loňských modelů. Ceny S23 startují na 23 499 korunách, S23+ na 29 999 korunách a S23 Ultra na 34 999 korunách. Samsung také ukázal notebooky Galaxy Book3 Ultra a Pro.

Evropská unie zvažuje návrh legislativy, který by internetové firmy donutil podílet se na výstavbě infrastruktury, píše Bloomberg. Teoreticky by se tak mohlo realizovat to, po čem volají provideři a operátoři. Těžce nesou, že mají vysoké náklady, zatímco Google, Netflix a další přes tuto infrastrukturu vozí data a vydělávají hromady peněz.

Evropský parlament přijal Chips Act a Chips Joint Undertaking. Oba projekty se snaží udělat něco se situací kolem čipů v Evropě. První z nich během našeho předsednictví úspěšně vyjednala vláda. V rámci podpory se má řešit i vzdělávání a vzniknou kompetenční centra.

Evropská komise vypsala tendr na první evropský superpočítač, který má dosáhnout na rychlost alespoň jeden exaflops. Stroj dostane název Jupiter. Jde o součást projektu EuroHPC, v rámci něhož v Ostravě běží superpočítač Karolina. Nejrychlejší stroj je zatím ve Finsku. Jde o LUMI, ke kterému má Česko také přístup.

Známe ceny a dostupnost procesorů AMD Ryzen 7000 s 3D V-Cache. Osmijádro 7800X3D vyjde na 449 dolarů, dvanáctijádro 7900X3D na 599 dolarů a šestnáctijádro 7950X3D na 699 dolarů. První z nich se začne prodávat šestého dubna, zbylé dva už 28. února. V minulé generaci měl 3D V-Cache pouze model 5800X3D, dnes se prodává za zhruba devět tisíc, někde i méně.

Zajímavé věci ve výsledcích IT firem: Western Digital má dál slabé výsledky, vzal investici 900 milionů a řeší se rozdělení. SK hynix zaznamenal první ztrátu za poslední dekádu, na což má vliv padající cena pamětí. AMD opět výrazně zvýšilo tržby a vypadá lépe než Intel.

Začínají se objevovat SSD disky postavené na PCI Express 5.0. Například model Corsair MP700 má nejenom masivní pasivní chladič, což začalo být zvykem i u předchozích generací disků, ale také aktivní větráček.

Oracle začne v rámci Oracle Cloudu nabízet Red Hat Enterprise Linux. Uživatelé Google Cloud Engine zase mohou na pozadí rozjet VMware ESXi. Dějí se neuvěřitelné věci.