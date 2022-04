Tři stanice, tři procenta. Barrandovu klesá sledovanost

Jednoznačně nejvýkonnějším moderátorem na českých televizních obrazovkách zůstává Jaromír Soukup. Majitel a ředitel televizní skupiny Barrandov je králem studiových formátů, kde se na malé ploše pouze vymění základní kulisy, změní se nasvícení a nový pořad je na světě. Převážná část večerního vysílání Barrandova je založena na tom, jak dlouho dokáže Jaromír Soukup mluvit o libovolném tématu.

Produkční a redakční možnosti Barrandova jsou však natolik limitované, že od sebe vizuálně nerozeznáte zpravodajství, publicistiku ani zábavu. Všechno je režírované a snímané stejně: Jaromír Soukup sedí za stolem, v křesle nebo chodí k obrazovkám. Protože nevznikají žádné reportáže ani žádný štáb nejezdí do terénu, odehrává se všechno v interiéru a grafická výbava je omezena na agenturní fotografie promítané na zobrazovačích vedle moderátora. Kameramani střídají celkový záběr s detailem, občas se změní úhel.

Tímto zpracováním sice Barrandov šetří náklady, ale forma se blíží spíše americkým politickým youtuberům než modernímu televiznímu pořadu. Formou komentovaných fotek jsou pojaté i zprávy ze společnosti, které jsou spojené s názvem čtrnáctideníku VIP Svět, jenž také patří Jaromíru Soukupovi.

Mediální podnikatel je navíc natolik univerzální moderátor, že na Barrandově obstarává i žánr vaření s celebritou. Na obrazovce je tak často, že jeho pořady ztratily to, co posiluje atraktivitu pro diváka: zajímavost, jedinečnost, odlišnost a přiměřenost. Pokud je moderátor na obrazovce kdykoliv, nevytvoříte si návyk na jeho autorský pořad.

Například v pondělí 4. dubna 2022 patří Jaromíru Soukupovi celý večerní blok od 19:25, kdy začínají Moje zprávy, až do 23:10, kdy končí Instinkty Jaromíra Soukupa. Za tuto dobu vystřídá několik rolí: politického komentátora, glosátora showbusinessu, moderátora politické diskuse a moderátora rozhovorů s populárními osobnostmi. Každá z těchto disciplín je přitom za běžných okolností specifické řemeslo vyžadující redakční přípravu. Soukup však přechází z role do role, aniž by výrazněji měnil styl moderace.

Prakticky totožná skladba pořadů následuje i v úterý a ve středu. Ve čtvrtek si kromě toho Jaromír Soukup povídá s Miroslavem Kalouskem, v pátek jeho blok pořadů končí ve 21:20. Víkendové večery obstarávají reprízy. Svým způsobem se Jaromír Soukup může pochlubit tím, že každý všední večer vysílá premiéry. Jejich náplň je však zároveň natolik zaměnitelná, že je pak Barrandov může kdykoliv opakovat.

Dlouhou dobu sekundoval Soukupovi ve vysílání moderátor Honza Musil, ale s ním už Barrandov ukončil spolupráci. Jestliže pořady Jaromíra Soukupa opanovaly hlavní stanici skupiny Barrandov, tak archivní vydání Nebezpečných vztahů s Honzou Musilem naopak dominují vedlejšímu kanálu Barrandov Kino.

Mimochodem, navzdory tomu, že se stanice jmenuje Kino, nevysílá podle programu zveřejněného na internetových stránkách za celý týden ani jeden film. Reprízy talk show střídají dlouhé teleshoppingové bloky, občas se objeví reprízový díl německého televizního seriálu Otec Braun.

Co na to licence?

Licenční podmínky, díky nimž Barrandov Kino může vysílat (PDF), přitom mluví jasně. Programové schéma této stanice mají tvořit převážně akviziční filmy a seriály, nikoliv vlastní pořady. Programové podmínky mluví o zahraniční romantice, rodinných snímcích, westernech, sci-fi, komediích nebo katastrofických velkofilmech.

Něco takového se ale ve vysílání Barrandova Kino objevuje sporadicky, natož aby taková tvorba pokryla 24 hodin vysílání. V březnu například stanice odvysílala nizozemský snímek Cesta válečníka, nabídla také dvě řady francouzského krimiseriálu Umění zločinu.

Podobné je to i na stanici Barrandov Krimi. Její licenční podmínky (PDF) jsou trochu kuriózní, protože tato stanice původně vznikla jako rodinný program Barrandov Plus. Časem změnil zaměření a obsah, částečně i programové podmínky, ale zároveň zůstaly zachované klíčové parametry licence.

V těch je teď napsáno, že Barrandov Krimi sestavuje celodenní program hlavně z animovaných pořadů se zaměřením na předškolní děti, z pořadů pro školáky, odpoledního vysílání pro teenagery, podvečerních dokumentů a večerní dramatické tvorby. „Nové žánry budou zařazovány do programu po celých 24 hodin tak, aby byl současně zachován i 51% podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků,“ stojí v poslední změně licence z prosince 2018.

Realita? Kromě vzácného výskytu už zmíněného Otce Brauna rotují v programu především reprízy soudních reality show Soudkyně Barbara a Soudce Alexandr. Akviziční pořady, natož americké, je těžké najít. Do dopoledního vysílání nasazuje Barrandov Krimi archivní vydání pořadu pro rodiče Máme dítě.

Kvůli odchýlení od licenčních podmínek se vysíláním Barrandova zabývala v červnu 2021 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dala provozovateli stanice 90 dnů na nápravu. Současná programová náplň skupiny Barrandov však naznačuje, že knihovna pořadů nedostačuje na pokrytí tří nonstop vysílajících stanic. Pravděpodobně nemá dostatek prostředků na to, aby nakoupila pořady ze zahraniční distribuce, vytvořila jim dabing (nebo na něj koupila práva) a opatřila je skrytými titulky podle zákona.

Poklad z půdy

Jednou z mála novinek v programu Barrandova, kde nevystupuje Jaromír Soukup, je další studiový formát s názvem Poklad z půdy. Tento pořad vám zřejmě bude povědomý: původně ho totiž vysílala televize Prima. Od roku 2018 uvedla tři série. Do pořadu se může přihlásit kdokoliv, kdo se domnívá, že má doma nějakou hodnotnou starožitnost a rád by ji nabídl ke koupi skupině pěti zkušených kupců.

Moderátorem pořadu je stejně jako na Primě Jan Rosák, totožné zůstaly i kulisy. Pořad vzniká podle německého vzoru (originál s názvem Bares für Rares měl premiéru v roce 2013 na ZDF). Na Barrandově je koncipovaný jako zhruba sedmdesátiminutové epizody pro podvečerní program, vysílá se po dvou epizodách od 17 hodin. Poprvé se Poklad z půdy objevil na Barrandově 14. února 2022.



Autor: TV Barrandov Poklad z půdy moderuje Jan Rosák

Dostupná oficiální data z elektronického měření sledovanosti, které pro Asociaci televizních organizací provozuje agentura Nielsen Admosphere, však ukazují, že Barrandovu se nedaří přilákat diváky. Naopak: skupina Barrandov klesá nejenom v koláčích sledovanosti, ale také v nabídkách operátorů, kteří její stanice odsouvají na nižší pozice.

Ještě v lednu 2021 byla průměrná denní sledovanost skupiny Barrandov 4,94 procenta diváků starších 15 let. Pak o ni začal upadat zájem a v listopadu 2021 se dostala pod hodnotu 3 procenta – konkrétně 2,95 procenta lidí starších 15 let.

Pokles je vidět i v hlavním vysílacím čase: v lednu 2021 usedala k večerním programům skupiny Barrandov zhruba čtyři procenta diváků. V listopadu stejného roku to bylo v době od 19 do 22 hodin v průměru už jen 2,27 procenta dospělých.

V polovině března 2022 se celodenní share skupiny Barrandov pohyboval kolem 2,88 procenta diváků starších 15 let, v prime time to bylo 2,42 procenta. To je pro představu zhruba stejný podíl, který dokážou samy o sobě vygenerovat filmové programy Prima Max nebo Nova Cinema.

Programové novinky ohlašuje Barrandov v podstatě náhodně, nejde o ucelené podklady pro jednotlivé sezony, jako to dělají jiné televize. Kromě Pokladu z půdy takto letos stanice uvedla například půlhodinového investičního rádce, opět s Jaromírem Soukupem před kamerou. Premiéru pořadu Jak zbohatnout uvedla 26. ledna, od té doby natočila několik epizod.