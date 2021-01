Britský soud odmítl žádost USA o vydání Juliana Assange

Soud ve Westminsteru dnes ráno odmítl žádost USA o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange. Podle soudkyně Vanessy Baraitserové by totiž u Assangeho kvůli jeho psychickému stavu hrozilo zvýšené riziko sebevraždy. USA usilují o vydání zakladatele WikiLeaks kvůli obvinění ze špionáže.

Baraitserová se ve svém rozhodnutí opřela o výpovědi psychiatrů při loňském soudním slyšení. „Shledávám mentální stav pana Assange za takový, že jeho vydání do Spojených států amerických by mohlo být represivní,“ uvedla soudkyně. Zároveň ale vyvrátila řadu argumentů obhajoby, například že by případné vydání narušilo podmínku nevydávat zadržené osoby k politickým procesům.

Zakladatel WikiLeaks Julian Assange je v britském vězení od roku 2019, kdy mu Ekvádor vypověděl diplomatický azyl a vyhostil ho ze své londýnské ambasády. Zdravotní experti jeho stav v londýnském vězení u soudu popsali jako depresivní, a Assange podle nich občas působí jako zoufalý muž zarmoucený špatnými vyhlídkami do budoucna.

Spojené státy americké o vydání Assange usilují dlouhodobě kvůli úniku diplomatické pošty a dokumentů vztahujících se k válce v Afghánistánu a Iráku. Zakladatel WikiLeaks podle obžaloby napomáhal odsouzené bezpečnostní analytičce Chelsea Manningové v nabourání a zveřejnění přísně tajných dokumentů. Kromě toho Assange čelil stíhání ve Švédsku, které tamní prokuratura předloni zastavila.