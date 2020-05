 »  ČR a USA rozjíždí spolupráci v 5G. Babiš s ministrem Pompeem podepsali deklaraci

Předseda vlády Andrej Babiš a americký ministr zahraničí Mike Pompeo tento týden vedli telefonický hovor, ze kterého mimo jiné vzešel podpis společné deklarace o bezpečnosti 5G sítí (PDF). Šlo o náhradu za zrušený druhý ročník mezinárodní konference The Prague 5G Security Conference, která se měla opět uskutečnit v Praze a na kterou měl Pompeo dorazit jako hlavní host. Akce byla přesunuta na září.

Z první pražské bezpečnostní konference vzešel dokument Pražské návrhy (The Prague Proposals), na který nová deklarace navazuje. Stejně tak na takzvaný 5G security toolbox, který za silné účasti našeho NÚKIBu připravila Evropská unie a který se má do 15. května převést do českého prostředí. Toho se obává čínská společnost Huawei, která rozjela lobbistické a PR aktivity a ve svých připomínkách pro aukci 5G kmitočtů (PDF) navrhuje věci kolem 5G toolboxu vyřadit.

Česká vláda nachází s tou americkou kolem 5G bezpečnosti společnou řeč. Američané totiž chtějí u partnerů zablokoval nasazení technologií Huawei v těchto sítích nové generace a do karet jim hraje varování, které NÚKIB proti Huawei a ZTE vydal. Kontakt s USA ve Washingtonu zajišťuje český kybernetický atašé spadající pod NÚKIB Daniel Bagge.

Americká Sněmovna reprezentantů (dolní komora Kongresu) mimo jiné podpořila zmiňované Pražské návrhy. Na základě tohoto dokumentu USA podepsalo deklaraci i s Polskem.

Představení Řehky

Cílem nové česko-americké deklarace má podle Úřadu vlády být „společnými silami vybudovat sítě 5. generace, které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením a které zajistí občanům soukromí a ochranu jejich základních práv.“

Konkrétně se má posuzovat, zda „dodavatelé nepatřičně nepodléhají zahraničním vlivům bez možnosti nezávislého soudního přezkumu, zda dodavatelé mají transparentní vlastnickou strukturu, dohledatelná obchodní spojení a standardní strukturu řízení společnosti, zda se dodavatelé zavázali své produkty pravidelně inovovat a zda respektují právo na duševní vlastnictví a zda se dodavatelé hardwaru a softwaru chovají v souladu s etickými standardy korporátního chování a zda jsou součástí takového právního prostředí, které vynucuje transparentní chování firem.“

Babiš také při telefonickém hovoru představil svému americkému protějškovi nového ředitele NÚKIBu a bývalého generála Karla Řehku.

Řehka hned po nástupu musel řešit útoky a pokusy o útok na tuzemské instituce. V prvé řadě šlo o nemocnice vůči čemuž jeho úřad vydal varování. Už tehdy Pompeo českou stranu podpořil, když uvedl, že strůjci těchto útoků musí být připravení vést následky. Vyzval také k ukončení útoků.

Cílem útoků ale nebyly pouze nemocnice a ministerstvo zdravotnictví. Hackeři se snažili dostat také do pražského letiště, polostátního ČEZu a ministerstva vnitra. Některé náznaky ukazují, že by útok mohl být veden z Ruska. Například použitý nástroj MBRLocker je v ruštině. Rusko jakékoliv zapojení do útoků odmítlo.