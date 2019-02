 »  Petr Pavel, Petr Kolář a další varují před Huawei a ZTE, hrozbu považují za aktuální

Jan Sedlák

Bývalý předseda Ústavního výboru NATO Petr Pavel, bývalý velvyslanec Česka v USA a Rusku Petr Kolář, dřívější náměstek ministra obrany Daniel Koštoval a ex-poslanec Ivan Gabal vydali společné prohlášení, ve kterém varují před nasazováním technologií od čínských společností Huawei a ZTE.

V dokumentu se uvádí, že je zásadní, aby se u výběru technologií preferovala hodnotové, bezpečnostní a politické hledisko jako primární a nebrala se v potaz pouze cena nebo „sliby a ujišťování firem“. Existuje údajně také riziko zneužití a manipulace kybernetických technologií proti našim bezpečnostním a ekonomickým zájmům. Celé prohlášení si lze přečíst níže:

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky vydal 17.12.2018 varování – software i hardware společností Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou. Odvolává se na zjištění spojenců a zpravodajských služeb a poukazuje na právní a politické poměry v Číně. Ty vedou k zasahování čínských zpravodajských služeb do soukromého sektoru a ke zpravodajským aktivitám vlivového a špionážního charakteru. Politickou vůlí čínského vedení dochází k využívání kybernetických technologií, které je pro nás hrozbou.

Na kybernetické hrozby z Číny a Ruska poukázal během svého slyšení v Kongresu dne 29. ledna 2019 nový ředitel kybernetického velitelství USA (Cyber Command) gen. Paul Nakasone. Uvedl, že Čína je již dnes schopna vést úspěšné kybernetické útoky proti infrastruktuře USA – např. vyřadit z funkce plynovody.

Ředitel Obranné zpravodajské agentury (DIA) USA gen. Robert P. Ashley doplnil, že žádná čínská firma si nemůže vybírat, zda bude kooperovat s čínským státem – v rámci autoritářského kapitalismu musí. Také upozornil na kybernetické útoky Ruska vůči civilní i vojenské infrastruktuře USA s cílem zničit ji či alespoň poškodit v době krize. Zmínil umístění malware do elektrické rozvodné sítě, který by byl schopen síť vyřadit alespoň na několik hodin.

Ruské kybernetické útoky v minulých letech vůči našim evropským aliančním spojencům jsou již dostatečně známé. Stejně tak kybernetické útoky za účelem ovlivnění prezidentských voleb v USA.

Uvedené jen dokládá, proč NATO zařadilo kybernetickou obranu mezi své základní úkoly v rámci kolektivní obrany podle čl. 5 Severoatlantické smlouvy a dalo odpovědnost členským státům. NATO definuje kybernetický prostor jako další dimenzi obrany. Na Summitu ve Varšavě schválilo slib spojenců navýšit své schopnosti v kybernetické obraně. Byly vytvořeny kybernetické týmy rychlé reakce za účelem poskytnutí pomoci členským státům v případě potřeby.

Při neustálém technologickém vývoji musí každá země investovat do modernizace svých páteřních sítí, kritické infrastruktury a rozvoje telekomunikačních sítí (5G), a musí odpovědně tento technologický vývoj podporovat a stimulovat, a nečekat, že to vyřeší někdo jiný. Jde o vytváření efektivnějších a lepších podmínek pro rozvoj ekonomiky a fungování státu. Jde však také o zvyšování vlastní technologické úrovně jako nástroje snižování aktuálního bezpečnostního rizika – pokud by nepřátelská mocnost dosáhla vyšší technologickou schopnost ovládnout náš kybernetický prostor proti naší vůli a zákonům.

Riziko zneužití a manipulace kybernetických technologií velkého rozměru proti našim bezpečnostním a ekonomickým zájmům i proti zájmům našich spojenců je zásadní a aktuální hrozba. Toto hodnocení je sdíleno zpravodajskými službami v řadě aliančních zemí.

Bezpečná budoucnost musí být pro Českou republiku prioritní

Vláda bude rozhodovat o investování do kybernetických technologií nové generace pro budoucí fungování státu, společnosti i ekonomiky.

Považujeme za zásadní, aby toto rozhodnutí sledovalo hodnotové, bezpečnostní a geopolitické hledisko jako primární, nikoli jen cenovou výhodnost nebo sliby a ujištění dodavatelských firem.

Přístup ČR k technologiím Huawei a ZTE musí vycházet z hodnot našeho ústavního systému, ze zajištění naší obrany a suverénní budoucnosti, i z našich historických zkušeností.

Nemůžeme ignorovat hrozbu oslabení nebo dokonce ztráty kontroly nad novými kybernetickými technologiemi a datovými toky ve prospěch země, která nemá demokratické poměry, otevřenou společnost, ani právní systém založený na vládě zákona, která nedodržuje lidská práva a je prostoupena monopolem moci komunistické strany a jejích represivních složek. Nemůžeme ignorovat ani rostoucí kybernetické hrozby mající původ v Ruské federaci. Česká republika je už dnes cílem kybernetických útoků a kybernetické špionáže.

Pokud nedokážeme kybernetické technologie vyrábět nebo je sami alespoň plně kontrolovat, přidržme se zatím těch technologií, které pocházejí ze zemí, kde jsou branná moc i zpravodajské služby pod demokratickou kontrolou a zapojeny ve spojenecké spolupráci západního světa.

Příslušnost ke svobodnému demokratickému euroatlantickému společenství jsme získali po mnoha dekádách nesvobody. Lídrem vize našeho opětovného začlenění byly Spojené státy, které stály i u zrodu naší nezávislosti v moderních dějinách. Potřebujeme toto společenství aktivně posilovat, nikoli oslabovat. Závisí na něm naše bezpečná budoucnost. Proto musíme výrazně investovat do rozvoje technologického vývoje a kybernetické bezpečnosti také my sami.

Ve strategickém rozhodnutí bychom měli: