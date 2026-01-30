Lupa.cz  »  Slovenská ministryně nabídla Klempířovi zkušenosti s rušením televizních poplatků

Slovenská ministryně nabídla Klempířovi zkušenosti s rušením televizních poplatků

Filip Rožánek
Dnes
Ministr kultury Oto Klempíř se v pátek sešel v Praze se slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou. Podle Klempíře se vedle plánované bilaterální spolupráce bavili i o chystané změně financování médií veřejné služby v Česku.

„Slovensko v tom má náskok. Paní ministryně mě upozornila na určité pasti, kterým bychom se měli vyhnout,“ řekl po jednání serveru iDnes.czŠimkovičová dodala, že Slovensko má zkušenost s přechodem financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet i se sloučením televize s rozhlasem. „U nás máme tento přechod již za sebou, takže jsem panu ministrovi nabídla naše zkušenosti a jsem připravena je znovu předložit i při vzájemném jednání vlád. Nejde o jednoduchou změnu, po zrušení poplatků je třeba mít připravené i další kroky,“ uvedla bez podrobností.

Klempíř novinářům sdělil, že detailní práce na novele mají začít v příštím týdnu a návrh chce předložit do sněmovny v červnu. Konkrétní podobu změny v pátek komentovat nechtěl, ale do pracovních skupin by chtěl pozvat i zástupce opozičních stran.

Slovenské ministerstvo v tiskové zprávě podotklo, že hlavním cílem schůzky bylo posílit slovensko-českou kulturní spolupráci. Zmínilo výměnu zkušeností v kulturní politice, ochraně kulturního dědictví, podporu současného umění a audiovize i společné projekty v evropských programech.

„S velkou radostí jsem přijala pozvání ministra kultury, setkání splnilo moje očekávání a zároveň potvrdilo, že i přes občasné napětí na politické scéně zůstávají slovensko-české vztahy pevné, přátelské a založené na vzájemné úctě,“ vyjádřila se Martina Šimkovičová. Součástí programu byl i pracovní oběd s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

