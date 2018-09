 »  3D tiskař Josef Průša otevřel PrusaLab, největší komunitní dílnu v Praze

Česká společnost Prusa Research dnes oficiálně otevřela komunitní dílnu (makerspace) PrusaLab. Jde o druhý takový projekt v Praze – nedávno byla na pomezí Vinohrad a Žižkova otevřena dílna FutLab. „Mysleli jsme, že budeme první, ale nestihli jsme to,“ usmívá se šéf společnost Josef Průša. Oproti FutLabu je Průšův makerspace ambicióznější co do rozsahu vybavení.

Makerspace je prostor, kam za poplatek může chodit široká veřejnost a využívat stroje, ke kterým jinak může být obtížné se dostat, případně nákladné je pořídit. Průša v labu nabízí přístup ke svým 3D tiskárnám i3 Mk3, elektrodílně, nástrojům, jako jsou vrtačky, ale také dražším mašinám, jako je soustruh HAAS TL-1, CNC frézka HAAS VF-2 Super Speed nebo laserový plotter Narran.

„Pro nás to není byznys a nepočítáme s tím, že by se velké stroje zaplatily,“ uvádí Průša. Za jednu z hlavních motivací pro vytvoření PrusaLabu uvádí podporu komunity. „Komunita si může hrát s nástroji, ke kterým je nikdo nikde nepustí.“

Podívejte se, jak PrusaLab vypadá:

Josef Průša podle svých slov vychází ze zkušeností, které měl ve svých začátcích, když se začínal věnovat vývoji hardwaru a bylo těžké se k řadě technologií dostat. „Trochu jsem kdysi kvůli tomu stagnoval, z čehož pramení i nápad na tento prostor,“ navazuje Průša.

Součástí podpory širší komunity ze strany Průši je také podíl na organizaci a financování první tuzemské akce Maker Faire, která proběhne už v červnu.

Prusa Research komunitní prostory vybudovala v přízemní části budovy svého sídla v pražských Holešovicích. Zde Prusa Research v šesti patrech vyrábí své 3D tiskárny a pro PrusaLab vyhradila 350 metrů čtverečních. Součástí je i recepce, kuchyňka a prostor pro přednášky a prezentace. Velké stroje bylo možné do prostor nastěhovat jen díky tomu, že firma v budově objevila jeřáb.

PrusaLab v současné době běží v testovacím režimu a otevřen bude od středy do pátku. Základní členství vyjde na 700 korun měsíčně, studentské pak na 350 korun měsíčně.

V ceně je zahrnuto 24 hodin tisku na 3D tiskárnách, dvakrát 15 minut na laseru, zaškolovací workshopy nebo slevy na přednášky. Využívání základních nástrojů je v ceně, přístup k těm větším, jako je obráběcí centrum nebo CNC, je pak dále zpoplatněn. Do budoucna se v PrusaLabu mají konat i větší workshopy rozkouskované do tří dnů.

PrusaLab splňuje podmínky, díky kterým by se mohla přidat do mezinárodní sítě makerspace prostor FabLab. Jeden takový FabLab v loňském roce otevřel v Brně. Průša se ale do sítě přihlašovat nebude: „Nechceme spadnou do nějaké škatulky, abychom pak museli plnit věci, které se nám nelíbí.“