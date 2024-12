České startupy v roce 2024: Mátoření trhu, nový jednorožec, obří investice pro Rohlík i jednotný hlas, který stojí o změny ve státu

Rok 2024 byl pro české startupy rokem úspěšným – už proto, že srovnávat jakýkoliv rok s tím předchozím, kdy vyschly proudy peněz od investorů směřující do mladých technologických firem, jednoduše nemůže vyznít jinak. Investorské peníze, tedy zdroj rozvoje startupů, zůstávaly pro většinu omezené. Ale zároveň se během předchozích 12 měsíců podařilo dotáhnout úspěšné investice v řádech miliard korun a ve významně pokročilé fázi vyspělosti startupů, což pro Česko není obvyklé.

I nadále se ve startupovém světě objevovalo propouštění i výrazné šetření. Často však šlo o dozvuky krizového roku 2023. Startupy to poznaly na občas klesající hodnotě nebo méně výhodných podmínkách, než na jaké byly zvyklé během předcházejících let.

Úspěšně investorským světem vybruslil Filip Lukáč ze startupu Sloneek, který v září získal investici. Firma z Košic má vývojové centrum v Praze, a český trh tak řeší podobně jako ten slovenský, zároveň má za sebou už dvě investiční kola, a tak může srovnávat. „Ano, trefili jsme špatnou dobu,“ popisoval Lukáč v reakci na investici roku 2024. „Dnes už peníze neprší tak jako v roce 2021,“ dodal s tím, že získávat nyní investici je „nanic“.

Pokud bychom měli hledat trendy roku, jen těžko bychom se vyhnuli umělé inteligenci. Nejen na velkých jazykových modelech zakládaly své podnikání nové startupy a ty zavedené hledaly, jak AI nově využít, nebo alespoň ji zaměstnat lépe. Velkými tématy ale byly technologie v obranném sektoru nebo kvantové technologie, které se po dlouhém očekávání v českém startupovém světě začaly objevovat.





Významné investice

Už od ledna začaly startupy hlásit investice a jedna z nejvýznamnějších se odehrála hned v březnu. Česko získalo třetího jednorožce, tedy společnost s hodnotou nad jednu miliardu dolarů. Po startupech Rohlík a Productboard se do klubu přidal Mews, který vyvíjí cloudový software pro správu hotelů a pohostinství. Investice ho ocenila na 1,2 miliardy dolarů, tedy asi 28 miliard korun.

„Během posledního roku se společnosti podařilo dosáhnout více než 60% nárůstu meziročních tržeb, přičemž překročila hranici 100 milionů dolarů v ročních čistých příjmech. Dnes je prostřednictvím Mews spravováno více než 350 000 pohostinských prostorů napříč 5000 zákazníky po celém světě,“ shrnula firma Mews. Mews do té doby koupil osm západních společností a po investici v nákupech pokračoval, v květnu přidal německou HS3 Hotelsoftware a v listopadu francouzskou firmu Quotelo a švédskou Atomize.

Obrovskou investici nicméně získal i zmíněný Rohlík Tomáše Čupra. Skupina si pro expanzi zajistila 170 milionů dolarů, tedy téměř čtyři miliardy korun. Šlo o investici kola Series D, pro české startupy značně nezvyklého. Investici vedla Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Sofina, Index Ventures, Quadrille Capital a TCF Capital. Peníze mají směřovat do otevření nových poboček, a to minimálně v patnácti nových městech do roku 2030.

V listopadu pak Čuprova společnost Rohlik.cz Finance II vydala dluhopisy v celkové hodnotě tři miliardy korun a možným stropem až 4,5 miliardy a po zájmu emisi rychle navýšila. Dluhopisy mají být splatné v prosinci 2029, peníze z nich budou podle firmy směřovat k refinancování stávajících dluhů vzniklých z předchozí emise a případně k dalšímu rozvoji služby. Valuace Rohlíku se měla pohybovat u necelých 50 miliard korun.

Významnou investicí se pochlubil i slovensko-český CloudTalk, když si připsal přes 640 milionů. Aspirant na slovenského jednorožce se opírá také o Prahu a český kapitál a spolu s investicí pro Lupu uvedl, že v tu chvíli ARR cílil na sto milionů eur, tedy asi 2,5 miliardy korun. A s vysokou částkou se přidala i česko-slovenská firma Better Stack, když posbírala deset milionů eur, tedy asi 250 milionů korun. Kolo navázalo na poslední z roku 2022, šlo o series A, kdy startup získal 18,6 milionu dolarů, asi 450 milionů korun.

Na další expanzi nasbíralo Apify 70 milionů korun, stejnou částku si zapsal i český startup Meiro zakotvený v Singapuru a s kancelářemi v Praze a v srpnu ohlásil svou investici online knižní secondhand Knihobot, již plánuje využít hlavně k expanzi do německy mluvících zemí.

Investoři v pohybu

S finančními injekcemi do startupů na zdejším trhu se ovšem měnilo hodně i na druhé straně, tedy na té investorské. Ospalý prostor rozhýbala JSK Investments Simony Kijonkové, podnikatelky, která se po úspěšném prodeji skupiny Packeta na investice startupů začala více zaměřovat.

Jen v průběhu šesti měsíců roku 2024 oznámila skupina JSK tři a v závěru roku peníze poslala ještě do startupu Elin.ai. „Díváme se na všechny typy společností a nejčastěji investujeme v seedové fázi, tedy do firem, které mají produkt, jsou už na trhu a potřebují začít škálovat. Případně do těch, které už vyrostly a potřebují se dostat do zahraničí. Za posledních šest měsíců jsem se dívala na investice v horizontu 1,4 miliardy korun,“ uvedla pro Lupu Kijonková.

Další významný směr pak ukázal fond Presto Tech Horizons, který spolu založily tuzemská zbrojovka Czechoslovak Group (CSG) a Presto Ventures. Celkově má připraveno 3,7 miliardy korun, ohodnotil už přes 1200 startupů z 15 zemí a oznámil zatím čtyři investice, včetně kvantového startupu BlueQubit ze Silicon Valley. Tam směřovalo celkem čtvrt miliardy a kromě Presto Tech Horizons přispěli i zdejší Depo Ventures.

Pokud jde o finanční injekce souhrnně označované jako investice do obranného průmyslu, v Evropě i v Česku se ukázaly jako žádoucí, jak uvedla pro Lupu Lucie Brešová, která stojí v čele Presto Tech Horizon. „Je důležité pochopit, že investice do bezpečnostních technologií jsou nejen povolené, že to není nic ‚škaredého‘,“ uvedla s odhadem, že v roce 2024 mohly stoupnout na dvojnásobek proti roku předchozímu. Fond pro technologické startupy ostatně v Česku rozjelo také NATO, akcelerátor DIANA má podpořit takzvané technologie dvojího užití.

K tomu ještě stát začal českým startupům rozdělovat evropské miliardy z Národního plánu obnovy. Fond má během pěti let investovat do zhruba 50 startupů ve fázi pre-seed. Realizátorem je tuzemský fond Tensor Ventures.

Zajímavé obchody a dojezd náročného roku

Horečka vyvolaná umělou inteligencí se projevovala v mnoha oblastech a mimo jiné český software od Ataccama vynesla do popředí firem, které poskytují zajímavé nástroje na pozorování dat. Právě data jsou základem velkých jazykových modelů typu GPT. Ataccama má tržby nad miliardou a nový kanadský výkonný ředitel jí má pomoci ve vstupu na burzu.

Češi ale byli vidět za oceánem i svými obchody, to třeba když český datový startup Deepnote koupil konkurenci Hyperquery ze Silicon Valley. Deepnote doposud v rámci rizikového kapitálu vybral 23,8 milionu dolarů, jde o nástroj podobný Google Docs pro datové poznámkové bloky. Tyto a další nástroje pro práci s daty jsou v poslední době žádaným zbožím, z velké míry díky nástupu generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů.

Český konkurent Outlooku, společnost eM Client vyvíjející stejnojmennou konkurenci pro Microsoft Outlook, pak koupila konkurenční firmu Postbox. I ta sídlí ve Spojených státech a založila ji skupina bývalých zaměstnanců firmy Mozilla. Pražská softwarová společnost Logmanager získala nového investora a spolumajitele. Stala se jím japonská firma Orizon Systems. Japonský podnik již předchozí rok otevřel kanceláře v Brně na tamním Jihomoravském inovačním centru (JIC), český nástroj má se spojením expandovat na zahraniční trhy.

Svůj pohled na startupový svět poslední doby pak Lupě vysvětloval Hubert Palán z Productboardu, onoho jednorožce, který nicméně na začátku roku oznamoval velké propouštění. Palán popisoval, že bylo třeba šetřit na horší časy, i když startup měl za sebou několik úspěšných obchodů. „Když je možnost získat kapitál za rozumných podmínek, je dobré toho využít. Těmto radám jsme naslouchali a kapitál si nastřádali za dobrých časů,“ uvedl. Pochlubil se ale mimo jiné prací pro Apple.

Upevnění a úspěchy na domácím trhu

Do Česka se dostal startupový program Evropské laboratoře pro částicovou fyziku (CERN). Uvedla ho sem spolupráce fondu Tensor Ventures a organizace Startup Kitchen, přístup zdejších firem k technologiím a znalostem organizace má zajistit CERN Venture Connect.

Česko také získalo asociaci, která má mluvit za startupový svět jednotně a protlačovat jeho zájmy mezi politiky. Do jejího čela se postavil bývalý pirátský poslanec Martin Jiránek. Organizace s názvem Česká startupová asociace má za cíl ulehčit startupům například co do legislativních nařízení a mezi její první cíle patří použitelněji upravit směrnici pro zaměstnanecké akcie, tedy ESOPy. V prosinci si zapsala první úspěch, dřívější Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace poslanecké sněmovny se nově jmenuje Podvýbor pro startupy, vědu, výzkum a inovace.

Startup FTMO, který získal několik let po sobě ocenění nejrychleji rostoucí středoevropské technologické společnosti, příliš nebrzdí. Ohlásil tržby ve výši pět miliard korun, meziročně o miliardu více. Zisk EBITDA je skoro na polovině tržeb, dostal se na 2,3 miliardy korun. Firma FTMO čísel dosáhla bez externích investorů.

I když obvykle startupy mají větší úspěchy při oslovování světa se softwarem, úspěchy si připsaly i hardwarové. Předvedly se jako možná evropská konkurence pro Apple, HTC či Metu, tedy alespoň co se týče VR headsetu. Firma Somnium Space ukázala brýle Somnium VR1, na jejichž vývoji se podílely i Vrgineers či výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Brýle jdou totiž zčásti tisknout doma na 3D tiskárně.

A na závěr, vysoko míří i čeští středoškoláci. Ti aktuálně dostali družici do vesmíru. Odletěla tam před pár dny a její funkčnost se má teprve potvrdit. Cílem je pomoct lidstvo zbavit vesmírného odpadu a případně „budit“ nefunkční družice laserovým paprskem. Je to plán, který ocenili už i v NASA.

A co dál?

„Lze očekávat, že v příštím roce se růst českého HDP více než zdvojnásobí. Trh rizikového kapitálu se již druhým rokem ubírá směrem k větší disciplíně v investování, důrazu na udržitelnost a efektivní využití kapitálu. Investoři se dle našeho názoru budou zaměřovat na jasnou cestu k ziskovosti a skutečnou hodnotu pro zákazníka namísto pouhé honby za nejrychlejším růstem,“ předpovídá trendy roku 2025 Jaroslav Menčík, partner advokátní kanceláře Mavericks. „Očekávat lze i větší diverzifikaci investičních portfolií, posun k tematicky zaměřeným fondům a nárůst zájmu o inovace v oblastech, jako je umělá inteligence, biotechnologie a řešení podporující udržitelný rozvoj,“ myslí si.

Za stranu investorů pak mluví podobně Hynek Sochor, zakladatel a řídící partner Soulmates Ventures. „V rámci climate-tech odvětví můžeme za rok 2024 pozorovat pokles investičních kol v rámci venture kapitálu v porovnání s roky 2021 a 2022. Očekáváme, že objem investovaného kapitálu do tohoto odvětví bude v roce 2025 rovněž pod úrovní let 2021 a 2022, které byly historicky nejvýznamnějšími roky z pohledu venture kapitálu směřujícího do startupů,“ říká.

Podle něj však vysoký objem investovaného kapitálu nemusí nutně zaručovat vysokou úspěšnost. „Současná čísla vnímáme spíše jako korekci trhu,“ dodává Hynek Sochor. Jako zajímavou oblast do budoucna vidí například health-tech. „V tomto roce vykazuje poměrně solidní trakci i v porovnání s roky 2021 a 2022 a je jedním z odvětví, do kterého bylo v roce 2024 alokováno nejvíce venture kapitálu. Další perspektivní oblastí je ed-tech, kde je stále patrný propad, ale věříme, že tento trh má zajímavý potenciál v rámci Evropy s ohledem na celosvětovou konkurenceschopnost kontinentu, což dokazuje i nárůst celkového zainvestovaného venture kapitálu oproti roku 2023,“ popisuje.

Své odvětví – tedy krypto – pak vidí jako růstové Anna Štrébl, která řídí společnost Confirmo. „Podle historických vzorců můžeme očekávat další bull run v kryptoměnovém trhu a s tím nové ATHs a rostoucí zájem o krypto, a to jak široké veřejnosti, ale i institucí. Právě příliv institučního kapitálu by mohl být spouštěčem dalšího růstu a v kombinaci s historicky prvním pro-krypto americkým prezidentem lze předvídat nejen růst cen, ale i vstřícnější přístup regulátorů a s tím rychlejší inovaci amerických blockchainových firem. Z toho pak může těžit celé odvětví,“ předpovídá.