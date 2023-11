Co když nám Čína utne dodávky? Sítě jsme i tak schopní provozovat dva roky, říkají čeští operátoři

Předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) se podle informací Lupy nedávno operátorů zeptal, jak dlouho jsou schopní udržet plnohodnotný provoz svých sítí v případě, že jim Čína utne dodávky technologií. Stalo se tak v rámci pokračujících debat doprovázejících přípravu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Ten by podle současného návrhu mohl Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost umožnit zakázat či omezit z jeho pohledu rizikové dodavatele, zejména čínské Huawei a ZTE.

NÚKIB považuje oba podniky za bezpečnostní riziko a vydal proti nim stále platné varování. Podobně smýšlí Spojené státy a některé další zejména západní země. Bezpečnostní rizika ale nejsou skutečně uspokojivě vysvětlena (minimálně ne veřejnosti), vyjma toho, že se čínské firmy a jednotlivci musí podřídit případným požadavkům vlády a podílet se na špionáži.

Operátoři i proto dlouhodobě namítají, že celá tato kauza není otázkou bezpečnosti, ale geopolitiky. Zjednodušeně řečeno, Čína není náš kamarád, je rivalem, a tudíž je nutné si dávat pozor na to, jak moc si ji pouštíme do klíčové infrastruktury.

Hlavní roli v argumentaci namísto kybernetické bezpečnosti začala přebírat otázka závislosti. Tento narativ ožil zejména po vpádu Ruska na Ukrajinu, kdy západní společenství začalo řešit, jak moc jsme závislí na ruském plynu a ropě a že už něco takového nesmíme dopustit. Jinými slovy: žádné spoléhání se na čínské dodavatele v našich sítích.





Otázka závislosti

Tuto argumentaci předkládá i NATO. Generální tajemník Jens Stoltenberg během nedávné návštěvy Německa vyzval spojence, aby na technologiích od Huawei nelpěli. Podle něj jsme spoléhali na Rusko v dodávkách energie a nyní bychom „neměli opakovat tuto chybu tím, že budeme spoléhat na Čínu, pokud jde o technologie pro naše kritické sítě“.

Stoltenberg promlouval hlavně k Německu, které se k problému staví spíše vlažně, Huawei zatím nezakazuje a chce si zachovat dobré vztahy s Čínou.

„Stoltenbergův argument je o závislosti, nikoliv bezpečnosti,“ potvrdil tvrzení v předchozích odstavcích Paul Triolo, jeden z předních analytiků věnujících se čínským technologiím ve spojení s politikou.

Otázkou je, jak kvantifikovat, jak moc je konkrétně Česko na Huawei závislé. CETIN čínského dodavatele v rámci bezdrátové části sítě nahrazuje švédským Ericssonem (který mnoho věcí vyrábí v Číně). Vodafone a T-Mobile nadále Huawei na vysílačích nasazují a ideálně v tom chtějí pokračovat. Část jádra (core) sítě O2 stále využívá čínské prvky, firma ale tendruje nový 5G standalone core, kde se chce řídit i doporučeními NÚKIBu a Čínu nepoužívat. Vodafone a T-Mobile dle svých slov v coru čínské technologie nemají. Huawei a ZTE každopádně mají veliké zastoupení mezi středními a menšími providery.

Bez dodávek dva roky

Lupa oslovila operátory s otázkou, kterou položil poslanec Žáček. Jak dlouho jsou schopní udržet chod sítí v případě, že Čína (třeba v případě válečného konfliktu nebo sankcím po možné invazi na Tchaj-wan) řekne tamním firmám, že do nebohého Česka nemohou dodávat? Nebo jak dlouho jsou schopní provozu, když všechny průplavy zablokují havarované lodě a do toho přijde další covid, požáry továren a totální zbourání dodavatelských řetězců?





„Provoz bychom zvládli držet dva roky. Během té doby bychom používali skladové zásoby a postupně přepínali na jiné dodavatele,“ popsal Lupě Miloš Koděra z O2, který operátora zastupuje v představenstvu Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Viceprezident Vodafonu pro sítě Miroslav Bula uvedl, že zastavení dodávek síťových komponent považuje za nepravděpodobný a velmi drahý scénář.

„Zastavení dodávek umíme řešit využitím skladových zásob a postupným nahrazováním technologií jiného dodavatele. Demontovaná zařízení bychom dočasně využili jako náhradní díly do kompletní výměny celé sítě a tím bychom zajistili poskytování hlasových a datových služeb našim zákazníkům,“ sdělil Bula s tím, že stejný vliv by mělo i náhlé zastavení dodávek jiného dodavatele než Huawei.

„V případě indikací, že se taková hypotetická situace blíží, bychom nejprve zvýšili míru předzásobení potřebným hardwarem a v okamžiku, kdy by situace nastala a bylo to nezbytné, omezili bychom rozvoj sítě a veškeré aktivity kolem (upgrady, výstavba, rozšiřování a podobně). Dostupné díly a skladovou zásobu bychom uschovali a použili jako náhradní komponenty pro případy oprav či kapacitních ad hoc upgradů. Tento udržovací mód by nám poskytl dostatek času na zajištění dlouhodobého náhradního řešení,“ připojil se Vladan Pekovič, ředitele divize technologií a IT v T-Mobilu a Slovak Telekomu.

„T-Mobile však není ve většině oblastí závislý na jediném vendorovi, jsme schopni reagovat pružně a nasadit či postupně nahrazovat technologie jiného partnera. To platí i v rámci skupiny Deutsche Telekom, kde průběžně vyhodnocujeme různá rizika a pochopitelně máme plán na zmírnění dopadů pro různé situace,“ doplnil Pekovič.

Řeší to i menší

Organizace Výbor nezávislého ICT průmyslu, která sdružuje řadu středních a menších poskytovatelů, si k tématu dělala členský průzkum. Podle šéfa Výboru Jakuba Rejzka jsou nejčastější odpovědi následující. Sítě jsou postaveny na vrstvě L2, a tudíž je možnost je stavět heterogenní. Staví se na kompatibilitě, takže se dá přepnout na jiného výrobce. Sítě se budují tak, aby vše bylo nahraditelné. Jsou nasmlouvány dodávky s povinností dodavatelů držet skladové zásoby na území Evropské unie.

„Přímé zásoby na konsignačních skladech jsou na dva roky údržby bez dalšího rozvoje,“ dodal Rejzek. Provideři také uskladňují použitá zařízení a ta vrácená od zákazníků. I v rámci GPONu je tak prý možné kam sahat.

Také Huawei skutečně má sklad a montáž v rámci Evropské unie, a to poblíž Budapešti v Číně nakloněném Maďarsku. O tamním Huawei Europe Supply Center, které dodává i českým zákazníkům, jsme na Lupě psali.

Co když dojdou čipy

Pak je zde ale ještě jedna silná a zcela validní obava. Huawei a další čínské firmy jsou pod těžkými sankcemi Spojených států. Firma třeba ztratila přístup k výrobě čipů u podniků jako TSMC a musí si budovat alternativy a vlastní dodavatelský řetězec. Podle všeho ještě před platností sankcí proběhlo masivní předzásobení čipy a dalšími komponentami. Otázkou je, zda Huawei vůbec pod tíhou toho všeho zvládne dlouhodobé dodávky.

Ředitel bezpečnosti v CETINu Pavel Rivola Lupě potvrdil, že se při výběrových řízeních zohledňují geopolitická rizika mající vliv na dodávky a je nutné brát ohled na sankce a s tím spojené spolehlivé dodávky. „Když to řeknu jednoduše, zda budou mít součástky,“ popsal Rivola.

Konkurenti Huawei už začali útočit. Například Nokia během letošního Mobile World Congressu v Barceloně mluvila o vyspělých 5nm čipech, které začne používat, a že Huawei tyto možnosti mít nebude a tím pádem postupně začne zaostávat (firma doposud naopak technologicky vedla). Všichni velcí čeští operátoři Lupě řekli, že na nanometrech nemusí nutně tak záležet a že je vždy nutné zaměřit se na výsledné funkce zařízení a jeho účel.

Analytická společnost Strand Consult, která je vůči Číně dlouhodobě kritická, na možné problémy s komponenty pro Huawei začala upozorňovat. „Huawei přestala představovat nové produkty/karty pro základnové stanice a další produktové řady. Na některých trzích se přestala propagovat řešení pro mMIMO. Podobné je to u optických DWDM zařízení, kdy Huawei zákazníkům říká, aby nekupovali 400G modely, a namísto toho propaguje 200G modely. 400G potřebuje 7nm čipy, které Huawei nemá,“ shrnul Strand ve své studii.

Huawei se zatím tváří, že je vše v pořádku a na příští rok plánuje vydat technologie pro 5,5G neboli 5G Advanced. Firmě se také ve spojení s šanghajskou firmou SMIC podařilo uvést do masové produkce výrobu 7nm čipů, prozatím pro telefony a tablety. Lze předpokládat, že snahy budou pokračovat. Podle některých zdrojů, se kterými jsem v Číně mluvil, je SMIC schopný jít až na 5nm proces.

Bude to boj

Připomeňme, že kolem chystaného nového zákona o kybernetické bezpečnosti se vedou velké debaty. NÚKIB chce návrh brzy poslat na vládu. Operátoři mu chtějí obrousit hrany. Například tak, aby se mechanismus posuzování dodavatelů vztahoval pouze na core části sítě, případně aby byly nastaveny dostatečně dlouhé přechodové lhůty na výměnu komponent.

Je také otázkou, zda je stopka dodávek skutečně alespoň trochu pravděpodobná, nebo je to stejné jako s údajným červeným tlačítkem na vypnutí sítí. Provideři o tomto scénáři mluví jako o velmi hypotetickém. Huawei dokonce sehrála významnou roli na Ukrajině při udržení tamních mobilních sítí v chodu, o čemž zástupce firmy přednášel v Olomouci. Zkušenost s Ruskem nicméně ukazuje, že možné je vše. A samozřejmě neznáme detailní zprávy tajných a bezpečnostních složek. BIS před Čínou varuje dlouhodobě a hodně nahlas.

Jak vypadá zásobovací centrum Huawei pro Evropu: