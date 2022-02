Integrovaná televizní zařízení se drží hesla čím více, tím lépe

Homatics/SEI Robotics

SEI-800/Homatics Box R 4K

Novým přístrojem se pochlubila na podzim značka Homatics, patřící čínské SEI Robotics. Zřejmě poprvé se zároveň setkáváme s progresivním přístupem u českého provozovatele televizních služeb, kterým je zde SledováníTV. Společnost jej nově nabízí jako svůj referenční přístroj a zaslala nám jej k testování. Zařízení se budeme věnovat v dalších článcích.



Autor: Petr Faistauer

Jde o model s označením „Box R 4K“. Jedná se o pokračovatele starší řady „Q“, vyráběné ve dvou variantách: jako TV box pod označením „Box Q“ a jako TV stick pod označením „Dongle Q“.

Box R 4K nebo také SEI800HM (YWR) má osazen čipset Amlogic S905X4 s grafikou Mali G31 MP2 a paměťovou konfiguraci 2 GB + 16 GB eMMC Flash. Operační systém je Android TV 10 s podporou pro Netflix a Prime Video (DRM Widevine L1, 4K Netflix certifikace) a nechybí vestavěný Chromecast. Přístroj se může pochlubit podporou kodeku AV1, což u žádného jiného českého operátora nenaleznete, dále VP9, H.264 a H.265.

Od SledováníTV dostáváte standardní přístroj s logem Homatics (bez označení operátora) a po jeho oživení a připojení je nutno nejdříve navštívit Google Play Store a stáhnout příslušnou obslužnou aplikaci operátora. Více k české stopě u značky Homatics v následujících testech.

Zpět k přístroji samotnému: podpora rozlišení 2160p (3840 × 2160, UHD), podpora HDR10, dvoupásmová Wi-Fi. Disponuje následujícími porty: 1× HDMI (s HDCP), 1× LAN RJ-45, 1× AV analogový výstup, 1× čtečka karet (formát microSD), 2× USB, z toho 1× 2.0 a 1× 3.0, 1× S/PDIF optické audio. Referenční dálkový ovladač Google s mikrofonem, aktivačním tlačítkem Google Asistenta a dedikovanými tlačítky pro přímý vstup do videoték (zde YouTube / Netflix / Prime Video, doplněno o přímou volbu Google Play).

Chaoticky fungující web značky Homatics (popisován stav na přelomu let 2021/22) informuje o celé řadě přístrojů s označením „R“. Uvádí (bez dalších podrobností) modely označené jako Box R, Box R Hybrid, Box R Pro a Box R Max. Vedlejší sekce naznačuje i existenci sticku pod názvem „Stick R“.

Kromě ČR je také známo nasazení tohoto modelu v obou Amerikách: v USA Armstrong, v Kolumbii operátor Claro. Chystá se i varianta pod značkou Blaupunkt a nasazení tohoto modelu oznámil i izraelský YES ke své službě YES Plus, kde doplní starší model SEI-500.

VTR Max Android TV box/Wzone 4K

Hned dvou nových inkarnací se dočkal i předchozí „Box Q“. Síť elektroobchodů Conrad jej ve svém e-shopu (i v jeho české verzi) nabízí jako „VTR Max“ buď v klasické čistě streamové verzi, nebo s dodatečným DVB-S2 tunerem ve formě USB dongle. Jako výrobce je sice uváděn FTE Maximal, což je významný výrobce satelitní techniky se sídlem ve Španělsku, ale zařízení samotné nese stále logo Homatics. Možnost dodání do České republiky.

Druhým modelem je Wzone 4K, dovážený francouzskou společností BFSAT jako Leyf Wzone 4K a nabízený na německém Amazonu (jako čistý streamer, bez satelitní dongle). V ČR je prodáván jako GigaBlue x Botech WZONE 4K kupříkladu v e-shopu Atos Elektro (do ČR lze dovézt i první citovaný).

V nabídce jsou dva druhy BT ovladačů, původní přikládaný k „Boxu Q“ i nový, referenční Google ovladač s dedikovanými tlačítky.

Specifikace je totožná s originálním boxem Q. OS Android TV 10, čipset Amlogic S905X3 (čtyřjádro, architektura ARM Cortex A-55). Konektivita Wi-Fi 5, dvoupásmová, 2,4/5 GHz + Bluetooth 4.2 + Ethernet 10/100 Mb/s. O video se stará výstup HDMI 2.1, lze připojit také USB hned ve třech provedeních (2× typ „A“, 2.0/3.0 a 1× typ „C“), box má rovněž optický audiovýstup (S/PDIF).

Certifikace pro Amazon Prime Video a Netflix 4K. Obraz: nejvyšší podporované rozlišení 3840 × 2160 (4K) při 60 FPS. Podpora HDR10, HLG HDR, VP9 (až 4Kp60), H265 HEVC (až 4Kp60). Zvuk: podpora Dolby/Dolby Digital Plus, volitelně DTS.

Skyworth

I v ČR nabízený TV box Strong LEAP-S1 (nebo chcete-li Tesla MediaBox XA400) se nám objevil v novém šasi a pod novou značkou. Nyní je ho možno zakoupit v bílém provedení jako Thomson THA100.

Thomson THA 100 je stejně jako originální model XA400 osazen čipsetem Amlogic S905X2-B s grafikou ARM Mali-G31 MP2. Totožná je i konfigurace pamětí, tedy 2 GB RAM + 8 GB eMMC Flash. Certifikovaný OS Android TV ve verzi 10. Bližší podrobnosti naleznete ve fotogalerii níže.

Roku

Nyní si představíme další přístroje z nabídky společnosti Roku s instalovaným Roku OS. Tentokrát půjde o větší modely s označením Ultra a Smart TV, včetně modelu s podporou rozlišení až 8K.

Roku Ultra/Ultra LT

Modely s označením „Ultra“ jsou v nabídce společnosti již od páté generace přístrojů (říjen 2016). V každé další generaci až do té aktuální, desáté, se každý rok objevuje nová verze tohoto „špičkového přehrávače“, jak jej firma sama označuje. V 8. a 10. generaci je doplněn ještě „odlehčenou“ verzí s názvem Roku Ultra LT. Chronologie v přiložené fotogalerii níže, blíže si popíšeme aktuální verze Ultra (model 4800, 2020) a Ultra LT (model 4801, 2021).

Aktuální verze Ultra/Ultra LT mají osazen čipset Realtek RTD1319VR a disponují paměťovou konfigurací 2 GB operační paměti + 4 GB eMMC úložiště. Konektivitu zajišťuje RJ-45 port (10/100) a dvoupásmová Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (kombinovaný Wi-Fi/BT čipset RT8822).

Obraz: HDMI 2.0b s HDCP 2.2, podpora rozlišení 1080p + upscale z 720p), 2160p při 60 snímcích za sekundu (FPS) + upscale z 720p/1080p. Podpora Dolby Vision (při 60 FPS), HDR10/HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG). Podpora lokálního přehrávání z USB (jen Ultra).

Audio: Digital stereo přes HDMI, DTS Digital Surround™ HDMI pass through, Dolby Atmos® dekódování via HDMI (vyžaduje DA kompatibilní repro).

Dálkový ovladač s integrovaným mikrofonem a hlasovým ovládáním (kompatibilní se Siri, Alexou a Google), dedikovaným tlačítky (4×), programovatelnými tlačítky (2×, jen Ultra), základními obslužnými prvky pro TV a sluchátkovým konektorem pro funkci „Private listening“.

Lze streamovat hudbu z telefonu s použitím Bluetooth, box je kompatibilní s Apple AirPlay a HomeKit. Roku mobilní aplikace s virtuálním dálkovým ovladačem, hlasovým vyhledáváním a přímým přístupem do The Roku Channel.

Odlišnosti verze Ultra LT: dálkový ovladač nemá programovatelná tlačítka, box nepodporuje Dolby Atmos a postrádá USB port. Zařízení ve výhradní distribuci v obchodní síti Walmart.

Operátorské boxy

Různé modely boxů společnosti Roku jste mohli najít i ve službách velkých operátorů pod jejich vlastní značkou. Nejznámějším klientem Roku byla až do minulého roku společnost Sky, která využívala různá Roku zařízení již od roku 2012 hlavně pro službu NOW TV (nyní jen NOW) na domácím trhu, v Německu, Itálii a Španělsku.

V nabídce jste mohli najít 4 typy boxů a 1× TV stick, vše na bázi modelů společnosti Roku.

Prvním byl tzv. „White“ Box (podpora ukončena 2020) s maximálním rozlišením 720p (2013), jeho pokračovatelem byl v roce 2015 NOW TV Box 2 („Black Box“ neboli Roku 2 s logem NOW TV) s rozlišením 1080p, rychlejším procesorem a LAN portem. Tento přístroj používaly služby Sky Online (později Sky Ticket) v Německu a Rakousku, popřípadě jen „Sky“ ve Španělsku.

Následujícím modelem byl o rok později (2016) uvedený NOW TV Smart box (1. generace), který obsahoval i interní tuner pro příjem FTA služby Freeview (označený modrým logem). Posledním čtvrtým boxem je Smart box 2. generace s podporou 4K a hlasovým vyhledáváním (na trhu od září 2018, bez Freeview tuneru, označen růžovým logem).

V mezidobí (leden 2018) došlo k nasazení TV Sticku, který na britském trhu byl přímou konkurencí zavedených zařízení Amazon Fire (vycházel z Roku Streaming sticku 6. generace).

Nejvyššími modely TV s Roku OS jsou aktuálně špičkové přístroje s podporou rozlišení až 8K. Naleznete je v nabídce TCL ve velikostech 65" a 75" (165/190 cm) úhlopříčky jako modely 65R648 a 75R648, případně v nabídce Hisense v úhlopříčce 75" / 190 cm jako model 75U800GR.

Týká se nabídky pro USA, v sousední Kanadě je aktuálně v nabídce 1 model od TCL (40"). Dalším trhem, kde jsou nabízeny TV přijímače s Roku OS, je Velká Británie, kde je vrcholovým modelem 65" model s podporou 4K, HDR, HDR10 a HLG a udávanou kvalitou obrazu 1800 PPI ve výhradní distribuci Currys plc.

TCL TV s Roku OS

Přístroje TCL s OS Roku vycházejí z globálních modelů společnosti řady X. Podpora 8K s technologiemi Mini-LED QLED, unikátní obrazový AiPQ Engine™ se strojovým učením. HDR Pro pack (HDR, HDR10, HLG, Dolby Vision). Panel typu Natural Motion 480. Dále podpora VRR (Variable Refresh Rate / proměnná obnovovací frekvence) a herní mód s THX certifikací. Standardní obnovovací frekvence 120 Hz.

Audio Dolby Atmos / Dolby Digital Plus / Dolby Digital / PCM (passtrough), 2× 15W repro (Onkyo) + 30W subwoofer. Podpora hlasového ovládání technologiemi od Amazonu (Alexa), Apple (Siri) a Google (Assistant).

4× HDMI port, z toho 2× ve specifikaci 2.1 a 1× s eARC, 1× USB 2.0, 1× S/PDIF, 1× RJ-45 ethernet, 1× anténní RF vstup (systém NTSC/ATSC) a výstup pro sluchátka. Wi-Fi 802.11ac, 2×2, dvoupásmová 2,4 GHz / 5 GHz.

Dále můžeme zmínit integrovaný kabelový management, 8K screensaver, automatický update software, Roku aplikaci pro Android/iOS, která udělá z telefonu virtuální dálkový ovladač včetně hlasového vyhledávání a přístupu do Roku Channel.

Nainstalované aplikace/videotéky: Netflix, Prime Video, HBO Max, Peacock, Hulu, Hulu Plus, Disney+, YouTube, YouTube TV, Apple TV+, Vudu, Google Play Movies & TV, Sling TV, Fubo, Crackle, Fubo TV, ESPN+, Pandora, Spotify, Paramount+, SHOWTIME, Philo, Peloton, SIRIUS.

Globální verze 8K přístrojů TCL lze zakoupit i v České republice, v obou velikostech úhlopříčky, s operačním systémem Google TV a integrovanou webkamerou pro Google Duo. Případný zájemce však musí počítat s poněkud větším výdajem…



Autor: TCL

Na veletrhu CES 2022 představený model X925 Pro již má i svoji českou stránku s poznámkou „Brzo dostupný“. Tomuto přístroji se zajímavým technickým řešením stojanu se budeme věnovat v některém z dalších článků.



Autor: TCL

Hisense TV s Roku OS

Společnost Hisense dělí výrobu svých Smart TV do tří hlavních prodejních sektorů – pro americký, australský a evropský trh, přičemž ty sofistikovanější modely míří obvykle nejprve na americký trh. To je i případ 8K TV s označením 75U800GR a úhlopříčkou 75" (konečné písmeno R značí přístroj s instalovaným Roku OS), která vychází z modelu 75U80G, první 8K ULED televize této značky, aktuálně v prodeji v USA a Austrálii (nabízena vždy vlastní verze). Místo firemního OS VIDAA v něm běží licencovaná Android TV s balíčkem služeb od Google.



Autor: Hisense Global 8K ULED TV Hisense U80G

Pár hlavních bodů z technické specifikace: podpora rozlišení až 8K (certifikace 8K aliance), technologie Hi-view Pro s upscale do 8K, ULED Quantum Dot zobrazovač, podpora Dolby Vision a Dolby Atmos, HDR10 s HLG, speciální hráčský mód a sportovní mód, možnost ovládání hlasem bez nutnosti použití dálkového ovladače s technologií Bluetooth 5.0, zabudovaná Alexa a Chromecast, 4× HDMI (2× 8K@60Hz standard 2.1, 1× s eARC, podpora CEC), dvoupásmová Wi-Fi.

Comcast/Sky

Sky Glass

Jak už jsme psali, v případě platformy Sky Glass jde o chytrý televizor s integrovaným Sky boxem, vylepšeným uživatelským rozhraním Sky Q a integrovaným subwooferem. Nabízený ve třech velikostech a pěti barvených provedeních, se 4K UHD panelem technologie Quantum DOT od společnosti TPV, podporou technologií Dolby Atmos a Dolby Vision a možností hlasového ovládání. A také nepotřebuje satelitní anténu, obsah je dodáván pouze prostřednictvím internetového připojení.

Jako u každé nové technologie jsou i zde hlášeny jisté nedostatky, které se společnost postupně snaží odstraňovat prostřednictvím aktualizací. Hlavní nedostatek, vedoucí ke značné kritice ze strany klientů, je rozhodnutí managementu uvolnit TV přijímače v první vlně pouze pro tzv. Diamond a Platinum VIP klienty (hlavní podmínkou pro takový status je nepřerušený kontrakt se Sky po dobu osmi let a více).

Podle posledních zpráv tato podmínka již padla, nicméně zájemci o zařízení se musí zapsat na jakousi čekací listinu, neboť společnost dle vlastního vyjádření momentálně čelí „vysoké poptávce“, kterou uspokojuje podle pořadí objednávek. Další výtka směřuje na „průměrný“ (mediocre) obraz při použití technologie HDR a nemožnost přímého nahrávání (zařízení ukládá záznamy do cloudového prostředí).

Comcast XClass TV

Televizory s označením XClass nejsou vlastními přístroji operátora, ve skutečnosti jde o speciální modely 4K UHD přístrojů ze série A6G společnosti Hisense USA, která pro tento projekt vytvořila s Comcastem strategické partnerství. V porovnání nevychází X Class zrovna dobře, jedná se o mírně „ošizenou“ verzi běžných prodejních modelů série A6G, které jsou v prodeji i v České republice (americké verze A6G používají operační systém Android TV, v české prodejní síti jsou nabízeny verze s operačním systémem označeným VIDAA 5.0).



Autor: Archiv autora 50" TV série A6G, shora: A6GX/A6G US distribuce/A6G CZ distribuce

Na rozdíl od britského Sky Glass zde jde o tradiční plochou Smart TV (v tradiční černé barvě). Ta využívá novou TV platformu XClass, což je v podstatě přepracovaný operační systém X1, se kterým pracují všechny STB operátora včetně streameru Xfinty Flex. „XClass“ odkazuje na značku Xfinity, multimediální platformu operátora, užívanou na americkém kontinentě.

Hlavním distribučním partnerem je síť supermarketů Walmart, kde jsou TV nabízeny ve dvou úhlopříčkách 43" a 50" (běžný A6G je nabízen až do 75"). Oba modely mají 4K LED panel s podporou Dolby Vision™ HDR, HDR10 a také HLG. Po zvukové stránce přístroje využívají technologii DTS® Virtual: X™, prostřednictvím HDMI-ARC/eARC lze rovněž připojit i kompatibilní soundbar. Celkově přístroje disponují třemi HDMI rozhraními.

Přístroj sice disponuje pokročilým hlasovým vyhledáváním, Google Assistant ani Alexa zde na rozdíl od běžného modelu nejsou podporovány.

Hlavní důraz je zde kladen na streamovací služby a videotéky. Zakoupením přístroje získáváte jako bonus zdarma přístup do prémiové sekce platformy Peacock na 12 měsíců. Kromě kompletního obsahu Peacocku je k dispozici (za poplatek) Netflix, HBO Max, Hulu, Disney+, Prime Video, YouTube, YouTube TV, Pluto TV, Sling, VEVO, Amazon Music, DAZN, ESPN nebo NBA TV (+ cca 100 dalších).

Amazon

Amazon Fire TV (US verze)

V letošním roce se k „běžným“ přístrojům Fire TV (aktuálně série 4) přidala nová řada označená jako Omni Series. Přináší dvě nové úhlopříčky (65" a 75"), asistentku Alexu ovládanou přímo hlasem bez nutnosti aktivace tlačítkem a možnost interaktivních videohovorů s použitím Alexa Communications (nutná kompatibilní webkamera, není součástí dodávky). Přístroje s novými úhlopříčkami mají navíc podporu Dolby Vision a šasi ve stříbrné metalíze.

Přístroje Omni Series mají panel typu Direct LED s rozlišením 3840 × 2160 a obnovovací frekvencí 60 Hz. Osazené 4 HDMI porty (3× 2.0 + 1× 2.1 s eARC), 1× USB, 1× portem optického audia, sluchátkovým jackem a anténním vstupem. Podpora Dolby Vision (u dvou největších úhlopříček), HDR 10, HLG, Dolby Digital Plus. Plná kompatibilita s asistentkou Alexa (hands-free with Alexa, press and ask Alexa), vylepšený dálkový ovladač se zabudovaným mikrofonem a technologií Bluetooth 5.0 (kompatibilní pouze s 2021 modely Omni a Series 4).



Autor: Amazon US Fire TV Alexa Voice Remote

Kombinovaná konektivita – LAN port RJ-45, dvoupásmová Wi-Fi. Podpora pro Netflix, Prime Video a Disney+ (včetně HDR), dále YouTube, Apple TV, Hulu, IMDB.tv, Discovery+, HBO Max, Peacock a další.

Amazon Fire TV (britská verze)

Na závěr zpět do Evropy. Anglický Amazon nabízí s OS Fire TV pro modelový rok 2021 4K HDR přístroj značky JVC s podporou Freeview Play v úhlopříčkách 43/50/55/65" (na stránkách Currys i 75").

TV se nabízí jako model LT-xxCF810 s Fire OS nebo jako LT-xxCA810 s operačním systémem Android TV („xx“ je proměnné číslo, označující velikost úhlopříčky, F/A označení instalovaného operačního systému). Zařízení na společném základu se kromě použitého OS odlišují i umístěním portů a některými specifikacemi. Obě TV představujeme v přiložené fotogalerii.

Varianta pro Fire TV je postavena kolem Direct LED panelu s obnovovací frekvencí 60 Hz (přístroje nabízené držitelem licence JVC Currys, Amazon samotný uvádí 50 Hz), podporou rozlišení 3840 × 2160p, podporou Dolby Vision, HDR10 a HLG. Audio Dolby Atmos, DTS Virtual X a DTS HD.

Konektivita: standard RJ-45 ethernet, dvoupásmová Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 (s ARC), USB 2.0, výstup optického audia, analog CVBS (3× jack), sluchátkový jack, anténní vstup, VGA konektor. Podpora Amazon Alexa (push and ask Alexa), možnost spolupráce s dalšími zařízeními, až 6 personalizovaných uživatelských profilů.

Varianta pro Android TV má rovněž panel Direct LED (s deklarovanou obnovovací frekvencí 50 Hz) s rozlišením 3840 × 2160p. Podporováno HDR 10, Dolby Digital Plus a Dolby Atmos passthrough.

Konektivita: standard RJ-45 ethernet, dvoupásmová Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 (s ARC), USB 2.0, výstup optického audia, sluchátkový jack, anténní vstup. Balíček služeb Google včetně hlasového asistenta, zabudovaný Chromecast.

Obě varianty TV jsou kompatibilní se streamovacími službami Netflix 4K, Prime Video 4K a Disney+ 4K, mají nainstalovanou i (čistě britskou) službu Freeview Play.

Amazon Fire TV (německá verze)

Německá verze pro rok 2021 vsadila na značku homeX a její 4K model FT5505, v prodeji aktuálně ve třech velikostech 43, 50 a 55" (modelová řada obsahuje i úhlopříčku 65", tento model je ale v odlišném designovém provedení). Dle informace na stránce lze doručit i do České republiky (minimálně nejmenší 43" provedení).



Autor: Amazon DE homeX – modely s Fire TV OS

homeX je značkou v držení Karcher AG, německé společnosti, která pro místní trh distribuuje i další známá jména jako Telefunken, Hitachi, Toshiba a JVC.

Model UA-xxFT5505 podporuje 4K rozlišení, Dolby Vision, HDR 10/HLG, panel má obnovovací frekvenci 50 Hz. Podpora Dolby Digital Plus a DTS.

U tohoto modelu je osazen triple-tuner kompatibilní s DVB-T2/S2/C, dále CI slot, 2× anténní vstup (1× F, 1× RF) a sluchátkový konektor. Další konektivita: RJ-45 ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 4× HDMI port s podporou CEC (1× s ARC), 2× USB port specifikace 2.0 (typ A), analog CVBS (3× jack), výstup optického audia, VGA (D-Sub) port.

Podpora Amazon Alexa (press and ask Alexa), Open Browser, HbbTV, DLNA a MediaShare 2.0. Pro plnou funkci všech služeb nutný uživatelský účet na Amazonu.

Streamovací služby a mediatéky: Prime Video, Amazon Music, Netflix, DAZN, Disney+, TV Now, JOYN, YouTube, Facebook Watch, Spotify, ARD, ZDF a další.

Prakticky se jedná o mírně přepracovaný model „810“ JVC, představovaný výše, většina evropských přístrojů pod značkou JVC pochází z turecké továrny VESTEL, o čemž svědčí i poznámka o tureckém původu zařízení na německém Amazonu.