Jan Gruntorád byl jako první Čech uveden do celosvětové Internetové síně slávy

Do celosvětové Internetové síně slávy byl poprvé v historii uveden Čech. Prestižní ocenění Internet Hall of Fame udělované organizací Internet Society dnes oficiálně získal Jan Gruntorád, který do Československa přivedl internet a dlouhá léta vedl akademické sdružení CESNET.

Gruntorád se ocitl ve společnosti desítek již dříve oceněných osobností. Jsou mezi nimi třeba tvůrce World Wide Webu Tim Berners-Lee, jeden z “otců internetu” Vint Cerf, bývalý předseda ICANNu Steve Crocker, americký exprezident Al Gore, zakladatel Free Software Foundation Richard Stallman, zesnulý aktivista a tvůrce RSS Aaron Swartz, tvůrce webového prohlížeče Mosaic Marc Andreessen nebo tvůrce linuxového jádra Linus Torvalds.

Členové Internetové síně slávy se vyhlašují od roku 2012. Některé roky se vynechávají. Letos se vyhlašovalo po šesté a do síně slávy bylo uvedeno 21 lidí z 11 zemí a ceremoniál proběhl online. Celkově byli oceněni za to, že “vybudovali, optimalizovali a posílili základní infrastrukturu sítě”, aby byla široce dostupná a bezpečná.

“Ocenění jsou neopěvovaní hrdinové, kteří z internetu udělali globální platformu,” uvedl člen poradního sboru Internet Advisory Board Glenn Ricart. “Všichni jsme na ně i jejich příspěvky hrdí.”

Gruntorád do této definice jasně zapadá. Díky němu se do tehdejší ČSFR v roce 1992 dostal internet. Působil tehdy jako vedoucí oddělení informačních soustav na ČVUT. Poprvé se pokusil připojit Československo do zahraničních sítí už v roce 1988, kdy s kolegy zažádal o napojení tehdejšího socialistického státu do akademické sítě EARN.

“Byli jsme tehdy ještě za železnou oponou, takže nás velmi slušně odmítli s tím, že země východního bloku nepřipojují,” popsal Gruntorád v nedávném díle našeho seriálu Příběhy z historie českého internetu. Po Sametové revoluci už další pokus vyšel.

Na Lupě máme i dřívější textový rozhovor z roku 2017 a popis toho, jak připojení Československa k celosvětové síti probíhalo.

Gruntorád následně 25 let vedl CESNET a zasloužil se o další rozšiřování sítě na našem území. Stál například u zrodu internetového uzlu NIX.CZ nebo správce národní internetové domény CZ.NIC. Letos v červenci ve funkci ředitele CESNETu skončil, nahradil ho Jakub Papírník.

