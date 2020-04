 »  JavaScript vládne programování, nová verze Nginx, IBM pomáhá koupě Red Hatu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Na světě funguje 20,4 milionu aktivních vývojářů softwaru, píše se ve studii State of the Developer Nation. JavaScript vládne s 12,2 milionu uživatelů, Python je na 8,4 milionech a Java na 8,2 milionech. Jazyky, kterým se věnuje přes milion programátorů, jsou Kotlin, C++, C#, Visual Tools, Swift, Go, Ruby, Objective C. Rust pak má 600 tisíc uživatelů, Lua půl milionu.

Vyšel webový prohlížeč Vivaldi ve verzi 3.0. Má standardně zabudované blokování reklam, tracker blocker a další funkce. Verze pro Android zároveň poprvé vychází v ostré verzi.

Vyšel také Total Commander 3.0 pro Android. Funguje hromadné přejmenování souborů, rozbalování dalších formátů jako .tar, .gz či .7z a podporuje Android 10.

Webový server Nginx po roce vychází v nové verzi 1.18. Kompletní seznam změn a novinek je rozepsaný zde.

Motorola spadající pod Lenovo ukázala chytré telefony Edge a Edge+, tedy střední a vyšší třídu. Verze Plus má Snapdragon 865, 12 GB LPDDR5 RAM, 6,7" Full HD+ OLED displej s 90 Hz, podporu 5G, IP68 či 5000mAh baterii. Cenovka je 1199 eur. Verze Edge pak snižuje parametry na Snapdragon 765, čtyři nebo šest GB LPDDR4X RAM či 4500mAh baterii. Cena činí 599 eur. České O2 zároveň začalo prodávat skládací telefon s ohebným displejem Motorola Razr, a to za 39 995 korun.

Provozovatelům Aptoide, což je alternativní obchod s aplikacemi pro Android, unikly údaje o 20 milionech jejich uživatelů. ZDNet upozornil na export dat z PostgreSQL databáze. Aptoide se k tomu zatím nehlásí. Oficiálně uvádí, že má 150 milionů uživatelů. Pro používání Aptoide se není třeba registrovat a lze ho využívat plnohodnotně hned po nainstalování.

Populární NordVPN zavedlo podporu protokolu WireGuard, který se už stal součástí linuxového jádra. NordLynx, jak se služba nazývá, má podle dosavadních zkušeností dvakrát větší rychlosti než protokoly typu IKEv2/IPsec či OpenVPN.

Všechny aplikace od Proton Technologies jsou nyní open source. Jde o veškeré verze ProtonMail, ProtonVPN a Proton Bridge. Nově přibyl ProtonMail pro Android a sbírka je tak kompletní. Proton zároveň vyzývá k bezpečnostním auditům.