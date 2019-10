 »  Kdo dnes používá teletext? V Česku ho mají pořád rádi třeba sázkaři

Britská BBC ukončuje provoz teletextu po 45 letech s vysvětlením, že už není potřeba, protože jeho služby plně nahrazuje web BBC, mobilní aplikace a nonstop stanice BBC News 24. Zájem britských uživatelů také klesal. Co na to říkáte?

BBC je průkopníkem v oblasti teletextu i ve službách, které u nás známe pod pojmem HbbTV. Británie totiž postupuje mílovými kroky nejen ve vztahu k nám, ale vůči celé Evropě. Klasický analogový teletext pod pojmem Ceefax vysílala BBC už od roku 1974. U nás začalo teletextové vysílání o 14 let později, v roce 1988. Ještě rychleji postupovala BBC v oblasti digitálních interaktivních služeb, včetně proměny analogového teletextu do digitální internetové formy. K tomu opět využila britskou technologii (i analogový teletext byl vynalezen v Británii) s názvem MHEG. Jedná se o podobnou technologii, kterou u nás známe pod pojmem HbbTV. Tuto formu digitálního teletextu, která zahrnovala i videoobsah, spustila BBC již v roce 1999. Tedy o 13 let dříve, než jsme spustili první verzi HbbTV s první aplikací Teletext v roce 2012. Souběh analogového teletextu Ceefax a digitálního MHEG teletextu trval dalších 13 let – do října 2012, kdy byl po bezmála čtyřiceti letech ukončen britský analogový teletext. V roce 2020 tedy nekončí provoz klasického teletextu, ale teletextu ve službě nazvané Red Button +. Jeho digitální forma bude ukončena po 21 letech.

Co se tedy reálně stane?

Tímto rozhodnutím BBC ukončí doručování jakéhokoliv textového obsahu prostřednictvím televizního vysílání. Služba Red Button + bude pokračovat, ale zaměří se výhradně na videoobsah. Tyto změny nepřímo souvisí i s migrací britského systému MHEG-5 na HbbTV 2.0.1.

Máme něco podobného očekávat také u nás?

Britský trh je natolik specifický, že ho nelze srovnávat. Ani s Českou republikou, ani s žádnou jinou zemí. Stačí jedno číslo, které o odlišnosti jasně vypovídá – v Británii se prodalo již více než 100 milionů přijímačů s „britským HbbTV“, tedy s technologií MHEG. Z hlediska užití je našemu teletextu bližší například Rakousko, Švýcarsko nebo Německo. V těchto zemích se teletext rovněž dostal i do verzí HbbTV.

Jakou má v Česku teletext sledovanost?

V našem prostředí dominuje teletext České televize. Nejnavštěvovanější je dlouhodobě teletext na kanálu ČT1, následuje ho stanice ČT sport. Z měření společnosti Nielsen Admosphere vychází, že noví čtenáři nepřibývají. Ale stávající nijak výrazně neubývají. Z dat za rok 2018 vyplývá, že průměrný měsíční net reach, tedy čistý zásah kanálu ČT1, činí 709 tisíc. U kanálu ČT sport to je 542 tisíc. V součtu všech stanic ČT pak celkový průměrný měsíční zásah našich teletextů činí 56 %. Ještě dominantnější je naše pozice z hlediska četnosti užití, tedy přístupů k teletextu (užití tlačítka teletext na dálkovém ovladači). Share kanálů ČT na základě počtu přístupů činil 84 %. Tato data ovšem zahrnují pouze měření klasického analogového teletextu. Je třeba dodat, že teletext úspěšně funguje i v chytrých televizorech s HbbTV a na webu ČT.

Prosadil se teletext také na hybridní platformě?

V případě HbbTV verze se jedná z hlediska statického obsahu dlouhodobě o v pořadí druhou aplikaci s největším počtem zobrazených stránek. Tou první je iVysílání. Z měření Nielsen Admosphere vyplývá, že v teletextu HbbTV registrujeme měsíčně přibližně 1,5 milionu zobrazených stránek.