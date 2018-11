 »  Konečně nový MacBook Air, Office 2019 zdražuje, Číňané na západě kradou data

Výzkumníci z US Naval War College a Tel Aviv University přišli s dokumentem , který říká, že Číňané díky China Telecomu dokáží odklánět data putující skrze Spojené státy . China Telecom má ve Státech prezenci už od roku 2000 a postupně se rozšířil také do dalších částí světa. Spolupráci v Česku s ním rozjíždí firma SafeDX provozující datacentrum v Praze .

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Studio Epic Games bylo před vydáním Fortnite téměř před zavřením. Z Fortnite se vedle PUBG ovšem nečekaně vyklubal celosvětový fenomén, který sype hromadu peněz. Epic nyní hlásí, že získal novou investici ve výši 1,25 miliardy dolarů. Investoři jako Kleiner Perkins se připojují ke stávajícím investorům Tencent či Disney. Epic také stojí za Unreal Enginem.

AMD oznamuje, že u svých ovladačů grafických karet přestává podporovat 32bitové Windows. Následuje tak Nvidii, která s 32bity skončila asi před rokem. AMD ale ještě bude podporovat 32bitový Linux.

Electronic Arts se připojují k pokusům o to přivést na svět funkční podobu streamování her na dálku a oznamují projekt Atlas. Na něm je zajímavé zejména to, že má být integrovaný do enginu Frostbite, který EA používá u svých her, a s využitím cloudu a distribuované infrastruktury datacenter se má počítat už při návrhu a vývoji her. To by mohlo odstranit jeden z hlavních „bottlenecků“ streamování, kdy se hra více méně posílá z datacentra do tenkého klienta v podobě, jak byla vyvinutá pro běžné hraní.

Vyšel krátký sci-fi film Progress Bar, na kterém je zajímavé to, že ho částečně napsala umělá inteligence. Konkrétně jde o RivetAI, která se učí na základě filmových dokumentů z Hollywoodu, například na scénářích. AI ve filmu stojí za dialogy.

Čínský Bytedance se stal nejhodnotnějším startupem světa. Firma podle Bloombergu uzavřela investiční kolo ve výši tří miliard dolarů, což ji ocenilo na 75 miliard dolarů. Bytedance provozuje například mediální službu Toutiao, která má 120 milionů denních uživatelů.

Retro nostalgie táhne. Nintendo hlásí, že se mu podařilo prodat přes 10 milionů retro modelů konzolí NES a SNES. Jde o zmenšené variace původních verzí, do kterých je vždy zabudováno několik her. Podobně chce peníze vytěžit i Sony, které vypouští retro konzoli PlayStation Classic.

Cestovatelská online služba Expedia kupuje online ubytovací služby Pillow a ApartmentJet. Chce tak lépe konkurovat Airbnb. Expedia už v roce 2015 za 3,9 miliardy dolarů koupila HomeAway.

Propagátoři a tvůrci GDPR často vyjadřují přání, že by se tato forma ochrany dat mohla stát dalším „lidumilským“ konceptem z Evropy, který by mohly adaptovat také další země. K tomu se nyní během vystoupení v Bruselu připojil šéf Applu Tim Cook. ZDNet informuje, že by rád kopii GDPR viděl také v USA.

Populární graphová databáze Neo4j získává investici ve výši 80 milionů dolarů. Celkově už si přišla na 160 milionů. Mezi novými investory je i Morgan Stanley, což by mohlo naznačovat, že se Neo4j jednoho dne vydá na burzu.

Atlassian prodává další komunikační nástroj. Software Jitsi pro chat a video konference od něj kupuje firma 8×8. Atlassian už dříve prodal HipChat do rukou Slacku a snaží se více soustředit na své hlavní produkty jako Jira a spol.