Naladit a zapomenout? Televizní naděje, které zmizely z českých obrazovek

O prázdninách zanikly licence dvou televizních projektů, které se neúspěšně snažily oslovit české diváky. V závěru července oficiálně skončil romský internetový program TV Roma. V provozu byl teprve od konce listopadu 2025, do nabídky ho zařadily třeba platformy SledováníTV nebo Lepší.TV. A na konci srpna opustila terestrické vysílání dětská stanice TraLaLa, jejíž rumunští majitelé teď dávají český obsah už jenom na YouTube.
Moderní historie českého televizního vysílání je podobných projektů plná. Vznikající televizní kanál vypadá v očích majitelů jako fantastický podnikatelský záměr, po kterém vždycky toužili buď inzerenti, nebo aspoň celá komunita, pro kterou má vysílat. To přece nemůže nevyjít! Vyberete tedy název, seženete studio, zaplatíte známé moderátory a představíte program, který tady údajně chybí. Potom přijde první účet za vysílání. A po něm otázka, jestli takové vysílání opravdu někdy někomu chybělo.
První nárazy do zdi přišly už krátce poté, kdy se díky digitalizaci televizního vysílání vytvořil prostor pro nové projekty šířené „přes anténu“. Některé z plánovaných stanic kvůli právním tahanicím o licence ani nezačaly vysílat. Odvážlivci, kteří přece jen vydrželi a dostali vysněný program do éteru, se ale museli vyrovnat s ochlazením ekonomiky, nezájmem inzerentů, případně s právními a distribučními problémy.
Nešlo přitom o neznámé nadšence s kamerou. Do nových projektů často vstupovali zkušení televizní manažeři, miliardáři i moderátoři, které diváci znali z velkých stanic. Jména na obrazovce ovšem nebyla zárukou, že si publikum najde cestu k novému programu.
První účty za velké naděje
Mezi průkopníky patřila Top TV, která odstartovala v září 2005. Vedla ji někdejší ředitelka Primy Kateřina Fričová a finančně za ní stál Karel Komárek. Od začátku se počítalo s tím, že bude vydělávat na přímém prodeji zboží přes televizní obrazovku. Ale nebyl to jenom nekonečný teleshopping, v magazínově pojatém programu vystupovaly také bývalé tváře televize Nova, například Slávek Boura s Markétou Mayerovou.
Top TV skončila v létě 2007. Investor nenašel kupce a nechtěl dál přispívat na provoz. Majitelé poukazovali na zpožděnou digitalizaci. Digitální televizní sítě se tehdy rozvíjely pomaleji, než předpokládal obchodní plán. Pořady Top TV ovšem nezmizely navždy. Archiv později získala Východočeská televize V1.
Další stanice Public TV si zvolila ještě odvážnější cíl: fungovat jako soukromá televize veřejnoprávního typu. Od roku 2007 nabízela směs regionálních zpráv, filmů, magazínů a studiových debat. Zázemí získala v Paláci Fénix na Václavském náměstí. Za projektem stál podnikatel Luděk Vinš, majitel Strojexportu. Do programu se promítl také jeho zájem o sport: televize nabízela magazíny z druhé fotbalové ligy.
Postupně se ale dostala do finančních problémů. Její pozemní vysílání skončilo dříve než satelitní, někde zůstala aspoň propagační smyčka. V červnu 2011 jsme proto museli na Lupě rozebírat, kdy vlastně Public TV skončila. Poslední den televize zkrátka závisel i na tom, jak ji divák přijímal.
V červnu 2008 se na obrazovkách objevila komerční zpravodajská stanice Z1. Nabízela plnohodnotný informační servis z domova a ze světa, investovala do kvalitního vizuálního stylu a její redakční zázemí využívalo moderní televizní technologie. Postupně se výrazněji zaměřila na ekonomiku a bonitnější publikum, zpravodajství zároveň doplnily dokumenty.
Jenže provoz byl drahý a nenašlo se dost inzerentů. Skupina J&T proto v lednu 2011 odmítla provoz dál dotovat a stanice skončila prakticky ze dne na den. „Reklamní trh nereflektoval možnost oslovení specifické cílové skupiny za vyšší cenu na jednoho diváka,“ stálo v oficiální tiskové zprávě k ukončení projektu.
Rychlost rozhodnutí nejlépe vystihuje jeden personální detail. Od února 2011 měl jako šéfredaktor zpravodajství nastoupit Michal Petrov. Ale už to nestihl, televize skončila o půlnoci z 24. na 25. ledna. Spolumajitel J&T Patrik Tkáč následně v rozhovoru pro MF Dnes otevřeně uznal, že finanční skupina měla přehnaná očekávání ohledně návratnosti investice.
Co vyšlo v kartách
Mezi Vietnamci žijícími v Česku chtěla najít své publikum satelitní stanice Ethnic TV. V roce 2009 plánovala každodenní kurzy češtiny, filmový magazín, pořad mladých blogerek nebo soutěž krásy Miss Vietnam. Televizní obrazovka měla pomáhat také se začleněním do českého prostředí.
Už první vysílací den však provázely technické potíže. Vietnamské zprávy doplňovala česká informační lišta, kterou trhaný obraz znečitelnil. V navazující reportáži zase vypadl zvuk. Stanice později přestala vysílat a v březnu 2012 přišla o licenci.
Program především pro starší diváky slibovala od roku 2011 televize Harmonie. Lákala na jména zpěvačky Petry Černocké, zpěváka Milana Drobného nebo herce Pavla Trávníčka. Ještě v roce 2015 jsme zaznamenali budování studia v obchodním domě Kotva. Televize angažovala také moderátora Bořka Slezáčka nebo někdejší pornoherečku Paulu Wild. Majitelé chtěli dokonce představit další stanici s názvem Boom TV (nikdy nezačala vysílat).
O rok později už Český rozhlas popisoval dlouhé nevysílání a rozebrané studio. Kabelová licence skončila v červnu 2017.
Hodně specifická byla televize Regina, která vznikla v roce 2014. Svůj název dostala po spolumajitelce stanice, kartářce Ivaně Regině Kupcové Sádlové. Druhý zakladatel Jan Saavedra se prezentoval jako léčitel se zkušenostmi od mexických šamanů. Esoterické zaměření programu měly doplnit pořady se satiričkou Zuzanou Bubílkovou nebo herečkou Pavlínou Filipovskou.
Program sliboval pohodu bez násilí a bulváru, ale zároveň nabízel věštby a poradenství. Osobité rozhovory našly další publikum v internetových sestřizích. Televizní vysílání postupně zmizelo na podzim 2016.
Česká zábava s omezenou výdrží
V polovině října 2012 odstartoval televizní kanál Pětka, který sliboval investice do původní české zábavy. Angažoval baviče Zdeňka Izera, básníka Iva Šmoldase nebo moderátorku Pavlínu Wolfovou. Výrazným lákadlem měla být zpěvačka Iveta Bartošová. Připravené pořady měly zblízka sledovat její návrat na scénu, diváci se mohli ptát na její život. Vrcholem celého konceptu měl být prosincový koncert v Lucerně. Ten se ale nekonal, takže místo přenosu televize oznámila střihový pořad Podzim s Ivetou.
Podobně jako zmíněná reality show nedopadla podle plánovaného scénáře ani budoucnost celé stanice. Ředitel Marek Vítek před startem popisoval, že se počítá s návratností investice v roce 2020. Ve skutečnosti televize fungovala sotva pár měsíců, protože vysílání kvůli finančním problémům skončilo už 4. února 2013. Potíže dopadly také na sesterskou stanici Metropol TV. Tu sice později převzal mediální dům Mladá fronta a obnovil její program, ale ani tato druhá šance netrvala dlouho. Metropol TV definitivně skončila v červnu 2014.
Na českou zábavu potom chtěla v květnu 2024 vsadit OK TV. Stanice divákům nabídla talk show Aleše Cibulky nebo Miloše Knora, nechala si vybudovat několik studií a slibovala nekonfliktní program. Následoval spor investorů s generálním ředitelem, tahanice o licenci, finanční problémy a provozní potíže doprovázené výpadky vysílání. Obě vysílací licence zanikly v lednu 2026.
Ani mladší publikum neznamenalo jistotu úspěchu. Třeba stanice TUTY odstartovala za podpory internetových osobností v červnu 2017 s programem pro děti a teenagery. Skončila v březnu 2019, když investor odmítl další financování. Management poukazoval také na drahou distribuci.
Zmíněné projekty jsou jen ilustračním výčtem, seznam všech neúspěšných stanic by byl ještě delší. Ale i tento namátkový výběr může sloužit jako varování, že na výnosy z televizního vysílání se nedá automaticky spoléhat. Konkurence digitálního obsahu je navíc tak velká, že nespokojený divák uteče ještě rychleji než dřív.
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