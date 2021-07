Naše spolupráce s Huawei je úspěšná, říká Seznam. V boji s Googlem vede jednání s dalšími výrobci

Seznam.cz zhruba před rokem rozjel velkou spolupráci se společností Huawei. Tuzemská internetová jednička využila toho, že čínský kolos kvůli sankcím Spojených států nemůže používat služby a aplikace od Googlu. Seznam je tak v zařízeních Huawei na českém trhu nastaven jako výchozí vyhledávač a předinstalovány jsou jeho aplikace. Ty jsou rovněž přítomny v obchodě AppGallery, alternativě Huawei ke Google Play Store.

Seznam s ročním odstupem tuto akci hodnotí jako celkem úspěšnou a ve spolupráci pokračuje. Firma nicméně mluví především o výkonu aplikací v AppGallery, a nikoliv o prodeji telefonů.

Smartphony Huawei dříve soutěžily o post české i světové jedničky se Samsungem, nyní ale postupně vypadávají z první pětky. I regály v kamenných obchodech Huawei v Praze zejí prázdnotou a Číňané se je snaží zaplnit chytrými hodinkami, notebooky, monitory a dalším zbožím, které má díru po telefonech zalepit.

„O aplikace Seznamu je v AppGallery zájem. Jen za letošek máme vyšší desítky tisíc stažení. Aplikace proto v AppGallery i nadále ponecháme,“ popisuje pro Lupu Matěj Hušek, ředitel divize Homepage a obsahových služeb Seznamu.

„Výsledky vidíme v podobě návštěvnosti, a tedy dalších příjmů, a rostou i počty stažení našich aplikací, tedy počty uživatelů,“ uvádí dále Hušek bez konkrétních čísel. Otázkou pro Seznam zůstávají neustále klesající prodeje telefonů Huawei. Zároveň ti uživatelé, kteří dnes tato zařízení mají a používají AppGallery, jednou provedou generační obměnu a je pravděpodobné, že zvolí jiného výrobce.



Autor: Jan Sedlák V kamenných prodejnách Huawei v Česku už v podstatě chytré telefony nejsou

Nejúspěšnější aplikací Seznamu v AppGallery jsou Mapy.cz, které mají milion stažení. Dobře je na tom Stream.cz se 140 tisíci instalacemi. Appka Seznam.cz je na 43 tisících, Jízdní řády na 20 tisících, Email.cz má 16 tisíc instalací, Novinky.cz 24 tisíc a Sport.cz 10 tisíc. Seznam Zprávy jsou pod tisícovkou.

V AppGallery je také možné najít appku Windy, kterou vyvíjí tým majitele Seznamu Iva Lukačoviče. Ta cílí na globální publikum, takže má dva miliony instalací.

Celkově je v obchodu Huawei více než stovka českých aplikací. Třeba Můj T-Mobile má 154 tisíc stažení a Tipsport je na 176 tisících. Některé z českých appek, jako třeba Evropa 2, Frekvence 1 nebo Heureka.cz, ale už řadu měsíců až rok nedostaly aktualizace.

Jednání s dalšími výrobci

Seznam spolupracuje také se značkou Honor, která byla z Huawei vyčleněna do samostatné společnosti a brzy má představit nové mobily se službami Googlu. Probíhá zde spolupráce na úrovni integrovaného vyhledávání. „Spolupráce na úrovni hledání je pro nás v tuto chvíli nejzajímavější jak z hlediska návštěvnosti, tak z hlediska výnosů,“ komentuje Hušek.

Sekce business developmentu Seznamu aktuálně vede jednání s dalšími výrobci telefonů. Současný stav dohod ale společnost nechce komentovat. Seznam už dříve měl spolupráci se Samsungem, ta ale byla ukončena.

Pro Seznam jsou tyto obchody jedním ze způsobů, jak vést konkurenční boj s Googlem. Jeho postavení na trhu Seznam začal veřejně kritizovat. Kvůli dominantní pozici Googlu v Androidu chystá Seznam na americkou firmu žalobu a chce náhradu škody deset miliard korun.

„Seznam byl schopný vstoupit do obchodní spolupráce například se společností Huawei a dosáhnout určité formy předinstalace některých služeb na jejich mobilních zařízeních. Umožnění spolupráce ale nebylo výsledkem férového přístupu Googlu nebo rozhodnutí Evropské komise, nýbrž sankčními opatřeními Spojených států amerických, kdy společnost Huawei přišla o možnost spolupráce s Googlem, a byla tak nucena hledat jiné partnery. Jak se ukázalo, Seznam.cz je schopný velmi rychle reagovat a předinstalaci svých aplikací zajistit. Je tedy zjevné, že pokud by na trhu existovaly skutečně férové podmínky pro obchodní soutěž, byl by Seznam.cz relevantním hráčem pro další taková obdobná partnerství s globálními výrobci mobilních zařízení,“ doplňuje Hušek.

Seznam mimo jiné pracuje na vlastním hlasovém asistentovi, pomocí kterého lze s telefony komunikovat hlasovými povely. Jde tak o konkurenční alternativu ke Google Assistant.

V Huawei nyní pracují na HarmonyOS, což má do budoucna být náhrada Androidu schopná běžet na různých typech zařízení. Na českém trhu se nově začaly prodávat chytré hodinky Huawei Watch 3, první zařízení s HarmonyOS 2.0 u nás. Jak ale v rozhovoru pro Lupu popsal Martin Děcký, který dělá ve výzkumu Huawei v Německu, „to pravé HarmonyOS“ ještě zdaleka není hotové.

