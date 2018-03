 »  Největší skandál Facebooku, Windows 10 zrychlí instalaci a Telegram je v Rusku pod tlakem

Facebook se omlouvá za doporučování „video of little girl giving oral“ a řady dalších šokujících kombinací při vyhledávání spojení „video of“. Další varianty zahrnovaly „videos of girl sucking dick under water“, ale i videa z útoku na studenty na Floridě z minulého měsíce. Jako vždy je tady problémem kombinace absolutní závislosti na algoritmech a absolutního ignorování jakékoliv zodpovědnosti na straně Facebooku. Ten nakonec problém vyřešil manuálním zásahem hodiny poté, co se na to přišlo. Viz Facebook sorry for suggesting child sex videos in search.

Zpráva o tom, že rok ve vesmíru proměnil astronautovu DNA, je dezinterpretace, na kterou naletěly desítky zahraničních médií, stejně jako některá česká. Například viz Rok ve vesmíru proměnil astronautovu DNA na Novinky.cz, kde dokonce opsali bez přemýšlení i vymyšlený termín „vesmírné geny“, který nemá žádný reálný podklad. Podrobnosti viz How Did Astronaut DNA Become ‚Fake News‘?

YouTube Kids doporučovala dětem konspirační videa od konspirátora Davida Icke a videa tvrdící, že přistání na Měsíci byl zinscenovaný podvod. Google po upozornění Ickeho kanál zablokoval a další videa odstranil. Viz The YouTube Kids app has been suggesting a load of conspiracy videos to children.

iPhone X — Unlock — Apple ■ Na PornHubu závratně stoupá hledání Fortnite ■ Pandora kupuje AdsWizz ■ L'Oreal koupil Modiface ■ Atom 1.25

Google dá uživatelům možnost předplatit si online média přes účet Googlu. Čtenář si bude moci přes Google koupit předplatné, zaplatit za ně prostřednictvím platebních metod Googlu a pak se přihlašovat na weby předplacených médií svými přihlašovacími údaji Googlu. Články z předplacených médií se navíc budou čtenářům zobrazovat ve speciálním boxu u výsledků vyhledávání. Google navíc chystá další aktivity, které by měly umožnit novinám získávat předplatitele. Celé je to i část snahy novin obejít se bez Facebooku (změny algoritmu je prakticky odstavily) a snah Googlu této situace využít. Viz Google spouští Subscribe, přihlašování k předplatnému médií přes účet Googlu nebo Introducing Subscribe with Google.

Let's Encrypt nabízí zdarma dostupné „*“ certifikáty. Přibližuje se tak možnost mít bezpečnou šifrovanou podobu webu pro každý web na doméně. Viz Let’s Encrypt takes free “wildcard” certificates live a ACME v2 and Wildcard Certificate Support is Live.

Proč si hráči Fortnite na Xboxu nemohou zahrát se svými přáteli, kteří hrají na PlayStation? Protože tvůrci konzolí se odmítají bavit o tom, že by snad mělo smysl tyhle světy propojit. Ale Xbox-PC nebo PlayStation-PC propojí klidně. Absurdní? Ano, ale možná jim to za další desetiletí dojde. Viz Why ‘Fortnite’ Gamers on Xbox Can’t Join Their Friends on PlayStation.

Nové verze Windows 10 se budou instalovat rychleji, píší ve Future Windows updates will take longer to install, but it’ll feel quicker. Uvádějí tam zajímavá čísla, Creators Update se v průměru instaloval 82 minut, Fall Creators Update už ale 51 minut a právě přicházející update by se měl instalovat jenom 30 minut. Řeč je o době, kdy počítač nemůžete používat, což je právě ona doba instalace, kterou chce Microsoft co nejvíce snížit. Znamená to, že část instalace se bude odehrávat „na pozadí“ v době, kdy počítač bude možné používat.

V blockchainu Bitcoinu byly nalezeny fotografie zneužívaných dětí, píše The Guardian, a nejspíš píše nesmysly. Tedy jedině snad, že by se do 80 bajtů podařilo vměstnat celou fotku, ale to by byla další revoluce. Ve skutečnosti, což možné je, výzkumníci našli v blockchainu odkazy na takovýto obsah, byť i tady je další nesmysl. The Guardian to předkládá jako cosi, co má souvislost s Bitcoinem či kryptoměnami. Podobným způsobem je možné odkazy ukládat kamkoliv. Viz Child abuse imagery found within bitcoin's blockchain.

Žijme ve světě permanentních a závratných slev. Nový marketingový nástroj roztáčí spirálu nekonečného nakupování. Co na tom, že ony slevy ve skutečnosti slevami nejsou, ale jsou jen nálepkami. Nebo, jak víme z českých příkladů, prodejci před Black Friday prostě o 100 % navýší „původní cenu“, aby se pak dostali o pár desítek procent výše, než kdybyste koupili právě před slevovou akci. Ve With deceptive ‘discounts,’ retailers are manipulating us to spend more. Here are the worst offenders zjistíte, že tenhle „slevový marketing“ jede ve velkém a všude. Viz také Slevy až 80 %? Jak e-shopy kouzlí s cenami aneb Black Friday po Česku.

Proplesknout Rihannu či dát pěstí Chrisi Brownovi? Rihanna jde ostře proti Snapchatu a důvodem je reklama na aplikaci, která nikdy neměla projít schvalovacím procesem. Viz Rihanna condemns Snapchat for ad making light of domestic violence.

Mozilla přestane inzerovat na Facebooku. Důvodem je skandál okolo Cambridge Analytica, hlavně ale skandál s daty desítek milionů uživatelů. Jak už to tak u celé téhle kauzy je, tak i tenhle krok je zvláštní: o jeho „důvodu“ se ví prakticky čtyři roky či déle. Viz Mozilla stáhla reklamy z Facebooku, žádá větší omezení práv aplikací na data uživatelů nebo Mozilla Presses Pause on Facebook Advertising, kde je navíc vidět, že nějak netuší, že v roce 2014 se prakticky nic, co se přístupu k údajům o přátelích, nezměnilo.

Mladičký Mark Zuckerberg (rok 2009) hovoří o tom, jak významné je soukromí. O devět let později je už jasné, že tohle všechno bylo jenom divadlo. V tomhle rozhovoru totiž zazní otázka, zda informace o lidech nebude Facebook prodávat ani sdílet. A Zuckerberg zásadně slibuje, že nic takového není možné, pouze pokud lidé řeknou, že něco takového chtějí. Ve skutečnosti Facebook o pár let později ve velkém zpřístupnil informace o uživatelích bez jejich vědomí komukoliv:

Cambridge Analytica a SCL Group mají na Facebooku zákaz. Facebook to vysvětluje v Suspending Cambridge Analytica and SCL Group from Facebook a tvrdí, že zjistili, že SCL/Cambridge Analytica jim v roce 2015 (ano, vážně) lhali. Jejich aplikace „thisisyourdigitallife“ (270 000 uživatelů, ehm) získávala data, která poté (v rozporu s pravidly) předávala dalším subjektům. Tady je dobré vzpomenout si na Facebook Failed to Protect 30 Million Users From Having Their Data Harvested by Trump Campaign Affiliate, a hlavně na Data Firm Says ‘Secret Sauce’ Aided Trump; Many Scoff.

Trvalo pár dní, než se z Facebooku a Cambridge Analytica stali veřejní nepřátelé. V Cambridge Analytica Uncovered: Secret filming reveals election tricks přichází ještě větší skandál, který dokonce zmiňuje i Českou republiku. A hlavně odhaluje Cambridge Analytica jako temnou firmu využívající úplatky, prostitutky, ex-špióny, falešné doklady a vydírání, vedle masivního ovlivňování přes sociální sítě (nutno zdůraznit, že s pomocí nástrojů přesně k tomu určených).

Když už si pořídíte bezpečný šifrovaný ProtonMail, nenechte heslo na kousku papíru na autobusové zastávce. Alespoň takhle se dá shrnout klíčová část příběhu z DEMOCRATS WANT TO SUBPOENA APPLE TO FIND OUT WHEN KEY ADMINISTRATION OFFICIALS DOWNLOADED ENCRYPTED MESSAGING APPS.

Auto bez řidiče od Uberu usmrtilo chodkyni. Uber po nehodě pozastavil testování. Viz Uber self-driving test car involved in accident resulting in pedestrian death a Uber halts self-driving tests after pedestrian killed in Arizona. V době srážky bylo auto řízené autonomně a v autě byl lidský dohled, tak jak vyžadují předpisy.

Usmrcení autem bez řidiče od Uberu možná mohl zabránit nejenom řidič, ale měly zafungovat i senzory, říkají komentáře expertů. Jak ukazuje zveřejněný záznam (viz Policie zveřejnila video z posledních vteřin před nehodou autonomního auta Uberu), žena s kolem měla být dostatečně dlouho detekovaná LIDARem a měla by ji vidět i řidička a v tomto případě mohla zabránit srážce. Samozřejmě za předpokladu, že se věnovala řízení. Oficiální vyšetřování ale ještě nebylo uzavřeno. Viz Human Driver Could Have Avoided Fatal Uber Crash, Experts Say a Uber crash shows ‚catastrophic failure‘ of self-driving technology, experts say:

Hlavní heslo ve Firefoxu už devět let používá nedostačující zabezpečení. Stejný mechanismus najdete i v Thunderbirdu a znamená to, že útočník může rozlousknout „master“ heslo a tím získat přístup ke všem uloženým heslům. Náprava se chystá v podobě nového správce hesel (LockBox). Otázkou zůstává, proč až po devíti letech. Viz Firefox Master Password System Has Been Poorly Secured for the Past 9 Years a Master password in Firefox or Thunderbird? Do not bother!

Do 400 tisíc počítačů se dostal malware přes backdoor v bittorrentové aplikaci (Mediaget), viz Malware attack on 400k PCs caused by backdoored BitTorrent app. Jak už to tak v poslední době je, šlo o mining kryptoměn. A ještě zajímavější je, že tohle se podařilo během 12 hodin a Poisoned peer-to-peer app kicked off Dofoil coin miner outbreak.

Influenceři na Instagramu začínají všichni vypadat stejně, píší v Instagram Influencers Are All Starting To Look The Same. Here’s Why. Je dost jisté, že jste si toho všimli i vy sami. Stejné pózy, stejné obličeje, stejné úsměvy, totožný makeup, stejné pozadí, prostředí i situace. Homogenizované vyjádření krásy, jak tomu říkají v podtitulku výše uvedeného článku. Jinde píší o fenoménu „Instagram Makeup“ vytvářejícím klony, někde tomu říkají „Instagram Face“ a označují to za konec dobrého makeupu. Celé to nabírá takových rozměrů, že se začíná popírat i etnicita a kulturní či geografické rozdíly.

USA a Velká Británie volají po vyšetření Facebooku a Cambridge Analytica ohledně „úniku dat“, píše se ve Facebook and Cambridge Analytica face mounting pressure over data scandal. Skutečnost ale je, že o žádný únik nešlo, Cambridge Analytica jen používala to, co jí Facebook umožnil, tedy zejména možnost získat data o přátelích uživatele, který k tomu dal souhlas. Tenhle zásadní bezpečnostní nedostatek existoval dlouhá léta, vědělo se o něm a byl masově využíván právě pro podobné účely. Nejzajímavější na celé kauze je, že Facebook tvrdě rozjel PR aktivity: médiím vyhrožuje žalobami, celou situaci zlehčuje (místo údajů o 50 milionech lidí tvrdí, že šlo „jenom“ o pár set tisíc).

Brian Acton, zakladatel WhatsApp, prohlásil, že je „čas smazat Facebook“. Hashtag #deletefacebook je opět v kurzu. Je trochu paradoxní, že ho vyvolala čtyři roky stará aféra společnosti Cambridge Analytica. Uživatelé si konečně uvědomují, že Facebook si s z údajů o uživatelích udělal základ existence a rozhodně, po celé roky, co existuje, nikdy neměl zájem chránit jejich soukromí. Problém je, že bude nutné mazat i všechny ostatní sociální sítě, jsou postaveny na stejných modelech. V případě Actona je navíc #deletefacebook poněkud nástrojem k propagaci vlastních aktivit. Viz WhatsApp Co-Founder Says It's Time to Delete Facebook.

Dalo se to čekat, Facebook i Cambridge Analytica jdou v USA k soudu. Viz Facebook, Cambridge Analytica sued in U.S. by users over data harvesting.

Mark Zuckerberg se po několika dnech skrývání objevil v médiích a začal obvyklé kolečko PR a manipulací. Viz například Mark Zuckerberg: ‚I'm sure someone's trying‘ to disrupt 2018 midterm elections. Podstatné na jeho vystoupeních je, že zcela ignoroval to, že Facebook nechal Cambridge Analytica shromažďovat data o desítkách milionů lidí (dokonce jim data ochotně předával i nad rozsah toho, co je v API) a že je toto stále možné a stále to dělají tisíce subjektů po celém světě.

Klasické tištěné knihy, e-knihy a poté audioknihy, v tomto pořadí v USA „čtou“ lidé knížky. Podstatné na tom je, že klasické knihy stále velmi výrazně vedou. 67 % US dospělých četlo klasickou knihu v uplynulých 12 měsících, 26 % e-knihu a 18 % audioknihu. Další zajímavé zjištění je, že stoupá zájem o audioknihy. Viz Nearly one-in-five Americans now listen to audiobooks.

Rusko žádá Telegram, aby vydal šifrovací klíče a umožnil tak přístup k zprávám všech uživatelů. Telegram to odmítl a kauza došla až k nejvyššímu soudu, který požadavek zopakoval. Telegramu dal navíc pokutu a 15 dní na splnění. Pokud klíče nepředá, bude v Rusku služba blokována. Viz Telegram told to give encryption keys to Russian authorities.

Instagram v popisku účtu (bio) umožní použít hashtagy a názvy dalších účtů. Použít jste je samozřejmě mohli i doteď, ale nově budou klikací. Popisek ale podle všeho stále zůstává jen o 150 znacích. Zmínky účtu vyvolají upozornění, že účet byl zmíněn, stejně jako je tomu u zmínek v příspěvcích a komentářích. Viz Introducing Hashtag and Profile Links in Bio.

Instagram čaruje s algoritmem newsfeedu, prý s „větší pravděpodobností“ dá na začátek novější příspěvky. Navíc přidává knoflík „Nové příspěvky“, který provede znovunatažení newsfeedu (což jste mohli udělat i bez toho). Celé to Changes to Improve Your Instagram Feed spíš vypadá na snahu „být hodní“ a zmírnit dopady aféry s Cambridge Analytica. To nejhorší se ale skrývá na konci oznámení: „share and connect with the people and interests that matter most to you“ je totiž model Facebooku, kde jsou zcela potlačeny firemní profily.

VR startup Upload končí poté, co došly i peníze od zakladatele Oculusu Palmera Luckeyho. Co navíc, Upload byl středem mediálního zájmu před rokem, nikoliv kvůli výsledkům práce, ale kvůli sexuálnímu harašení a dalším s tím souvisejícím věcem. Zajímavé čtení najdete ve VR startup Upload shuts down its offices as funding from Oculus founder Palmer Luckey runs out. Upload samotní vydali UPLOAD FOCUSES ON FUTURE OF XR EDUCATION AND MEDIA, ve kterém tvrdí, že nekončí, ale jenom restrukturalizují, a také, že Palmer Luckey není investorem a stále mají podporu investorů. Tohle bude zajímavé sledovat.

Ubisoft unikl Vivendi do náruče čínského Tencetu. Zajímavý tah, který ukončil přes dva roky trvající snahy Vivendi získat (takřka silou) v Ubisoftu většinu. Viz China’s largest game publisher adds Ubisoft to its massive portfolio a UBISOFT REACHES AGREEMENT WITH VIVENDI FOR ITS FULL EXIT FROM UBISOFT'S SHARE CAPITAL.

Gartner: Výdaje za bezpečnost IoT v roce 2018 dosáhnou 1,5 miliardy dolarů. Viz Gartner Says Worldwide IoT Security Spending Will Reach $1.5 Billion in 2018.

Google kupuje výrobce inovativní kamery Lytro. Někdy se vyplatí počkat do okamžiku, kdy startup umírá, cena je totiž 40 milionů dolarů. V roce 2017 přitom byla firma ohodnocena na 360 milionů a Lytro získalo na 200 milionů od investorů. Jenže za 12 let existence se ani jeden (ze dvou) produktů nestal hitem. Viz Report: Google is buying innovative camera startup Lytro for $40 million.

