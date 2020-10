Podzimní přehled nabídky operátorů. Někde stále pokulhává HD, jinde už mají 4K

freeSAT (by Skylink)

Od začátku měsíce listopadu nad programovou nabídkou sesterské značky Skylinku visí velký otazník. Kromě oznámeného ukončení SD duplicit u programů ve vysokém rozlišení, které proběhne ve dvou vlnách 29. října a 9. listopadu, je z důvodu končící smlouvy naprosto nejasný další osud programů z portfolia Discovery Networks. Jejich nejznámějším zástupcem je dvojice sportovních programů Eurosport HD. Operátor je z preventivních důvodů sice už stáhl z veřejně dostupných seznamů nabídek na svém webu, v níže přiložené grafice ale zůstávají.



Autor: Petr Faistauer Seznam potvrzených změn v české nabídce freeSAT

Všechny potvrzené změny jsou v přehledech označeny hvězdičkou, změny pravděpodobné (budoucí) nejsou ke dni sestavení zaneseny.

Operátor má v nabídce stále dva základní tarify – medium HD a plus HD. Nic se nemění ani v počtu balíčků – z nabízených pěti jsou stále tři prémiové, nabízející programy HBO v různém složení a rozlišení. V nabídce je i internetová televize a videotéka Skylink Live TV.

O2 (O2 TV)

Ani zde k žádné strukturální změně nedošlo, společnost stále nabízí tři základní tarify a dva dodatkové balíčky. Akční sleva na střední tarif „O2 TV Stříbrná“ a na nejvyšší „O2 TV Zlatá“ byla ukončena, dodatkový balíček „Kino“ (k tarifům „Bronzová“ a „Stříbrná“) zůstává pro nové klienty první měsíc zdarma, od druhého měsíce za plnou cenu.

Do nejvyššího tarifu „O2TV Zlatá“ byly zařazeny požadované programy slovenské veřejnoprávní televize „Dvojka“ a „Trojka“ ve standardním rozlišení.

Skylink

K žádné změně počtu tarifů či balíčků nedošlo rovněž u největšího českého satelitního operátora ze skupiny Canal+ Luxembourg (dříve M7 Group). Změna programové nabídky spočívá v přidání programu Klenot TV, což je pro naprostou většinu klientů změna zcela nepodstatná.

Jaromír Glisník za Skylink vytrvale slibuje „mnohem více programů v HD kvalitě než dosud“, přičemž dodává, že změny pro zákazníky Skylinku představí v listopadu. Platforma si pronajala na satelitu Astra 3B kapacitu tří nových transpondérů, z toho na dvou z nich probíhají neveřejné technické testy.

SledováníTV

I zde jsou změny v nabídce minimální. Prostřednictvím široké sítě smluvních partnerů i vlastních webových stránek jsou nabízeny 3 základní tarify a 8 dodatkových balíčků. Balíček „Be2Can GO“ kombinující 2 programy s nabídkou 91 VOD filmů je nově pojmenován „Edisonline“, počet filmů vzrostl na 106, 2 programy zůstávají (Film Europe HD a Film Europe + HD). Lze objednat na 1. měsíc za akční cenu 1 Kč. Pokud budete kupovat svůj první balíček u SledováníTV a platit kartou, je možno mít za 1 Kč na první měsíc i balíček HBO.

Telly

Ke třem základním tarifům internetové nebo satelitní distribuce je možné nadále přikoupit nabídku Telly Sport. Přetrvává odlišnost od ostatních operátorů, kdy součástí nejvyššího tarifu nejsou programy HBO. Jejich sledování je možné až po dokoupení zvlášť zpoplatněného balíčku (obsahuje i HBO GO).

Aktuálně každý nový klient obdrží na 3 měsíce nejvyšší tarifní nabídku „Velký“ bez doplatku, pokud si objednal jeden z nižších tarifů. Platí jak pro internetovou, tak satelitní variantu distribuce. Pro TV Samsung modelového roku 2020 s OS Tizen je nově k dispozici aplikace Telly, a to i přesto, že není dořešena technická chyba u stanic, kde je dostupných více audiostop.

T-Mobile (T-Mobile TV)

Také zde je na výběr internetová nebo satelitní distribuce. Na rozdíl od Telly na tom závisí i odlišný počet tarifů a balíčků. Shodně v obou verzích zůstala cena nejnižšího z tarifů „XS“ na 49 Kč i po skončení zvýhodněné nabídky.

Celkově T-Mobile TV ve své internetové variantě obsahuje 5 základních tarifů a 4 doplňkové balíčky, ve variantě satelitní 4 základní tarify a dva doplňkové balíčky. Varianta satelitní je nabízena za podstatně nižší ceny, což je ale vykoupeno nižším počtem programů.

Internetová T-Mobile TV ukončila šestiměsíční přechod na zcela nové uživatelské rozhraní set-top boxu. Protože proces tohoto přechodu nebyl zrovna ideální a uživatelsky přívětivý, nabídla všem klientům na tři měsíce bezplatně kompletní obsah Videotéky jako „kompenzaci za trpělivost“.



Autor: Petr Faistauer Nové prostředí T-Mobile TV

Vodafone (Vodafone TV)

Operátor už od léta nabízí na svých 4K boxech od Sagemcomu plnou podporu videotéky Netflix včetně implementace poplatků za Netflix do Vodafone Vyúčtování. Standardních 30 dní poskytovaných Netflixem zdarma na vyzkoušení zůstává zachováno.

Od poloviny října do nabídky přibyla (jako u prvního operátora v ČR) možnost sledovat filmy v rozlišení 4K. Prozatím je sledování 4K filmů omezeno na Videotéku, kde mají svou vlastní sekci, do budoucna operátor plánuje i programy v rozlišení 4K.

Ve spojitosti s nedávným převzetím aktivit UPC musel operátor řešit i šíření klamavých tvrzení, že právě na základě tohoto spojení dojde ke konci poskytování služeb UPC. To není pravda, společnost Vodafone bývalé klienty UPC převzala a do budoucna hodlá škálu poskytovaných služeb ještě rozšířit.

Ani zde nedošlo ke změnám v nabídce tarifů/balíčků. Trvá cenové zvýhodnění všech tří základních televizních tarifů při souběžném internetovém připojení od Vodafone. V ceně středního i vyššího tarifu je videotéka, v ceně vyššího tarifu dále ještě HBO GO. Nezměněn zůstává i počet dodatkových balíčků k nižšímu a střednímu tarifu (celkem 10), tři z nich jsou z portfolia HBO.

Další operátoři

Nordic Telecom

Operátor kromě vlastní nabídky dodává službu i některým regionálním poskytovatelům připojení k internetu. V nabídce má dva základní tarify Nordic TV HD a Nordic TV HD+, po vzoru Skylinku a SledováníTV volitelný balíček s názvem Vašich 7, tři dodatkové balíčky k nižšímu tarifu s názvy Dětský, Sport a Příroda a dva filmové balíčky (Film a HBO GO).

Lepší.TV

Navzdory svému názvu operátor stále setrvává u filozofie, že důležitější jsou funkce typu obrázkového EPG než nabídka kvalitního obsahu. V jeho nabídce stále nenaleznete programy z portfolia Discovery Networks, Viacom a Viasat, namátkou Eurosport nebo MTV. Klienti operátora se alespoň po velmi dlouhé době dočkali zbylých programů z portfolia HBO – Cinemax a Cinemax 2 v rozlišení HD, a to bez navýšení poplatku.

4NET.TV

K operátorům nabízejícím své produkty přímo koncovým zákazníkům si tentokráte krátce představíme i tzv. „operátora pro operátory“, neboli společnost, která dodává operátorům TV řešení (platformu) včetně obsahu. Touto společností je pardubický 4NET.TV, tvůrce řešení pro internetovou TV společnosti Telly, která rovněž drží majetkový podíl v této vývojové firmě. V nabídce programů dodávaných 4NET.TV se aktuálně nalézá přes 150 programů členěných do několika balíčků.



Autor: Petr Faistauer Ukázka prostředí 4NET.TV ve variantě pro Windows



Autor: Petr Faistauer Ilustrační přehled programů 4NET.TV z nabídky operátora Žabnet

Programové nabídky podle skupin a zaměření

V sekci základních všeobecných programů do nabídky O2TV (tarif O2TV Zlatá) přibyly zbylé programy slovenské veřejnoprávní televize Dvojka a Trojka.

Všeobecné programy v nabídce internetových platforem

Všeobecné programy v nabídce satelitních platforem

Sportovní programy bohužel nedoznaly změny, k čemuž určitě přispěl mezinárodní vývoj koronavirové situace, nejistý je osud Eurosportů v nabídce freeSAT.

Sportovní programy v nabídce internetových platforem

Sportovní programy v nabídce satelitních platforem

Filmové programy – u srovnávaných operátorů beze změny (pouze Filmbox Plus změnil název na Filmbox Stars), Lepší TV přidala do nabídky Cinemax a Cinemax 2 v rozlišení HD. Jsme zvědaví, jaké novinky finálně ohlásí operátor Skylink, kde je to už dost zapotřebí.

Filmové programy v nabídce internetových platforem

Filmové programy v nabídce satelitních platforem

Dokumentární tvorba – zde T-Mobile TV (v obou distribučních variantách) může těžit z exkluzivní nabídky BBC Earth v češtině, od tarifu M výše.

Programy skupiny Discovery jsou mezi poskytovateli v obou distribučních variantách stále fragmentovány, část je nabízena v SD, část v HD, ne vždy jsou nabízeny všechny. Skylink od posledního srovnání nikterak nepostoupil v jednání, slovy Jaromíra Glisníka pro Parabolu je pro ně „poslední předložená komerční nabídka Discovery Networks stále neakceptovatelná“. Takže stále nic.

FreeSAT, který předtím nebyl neprodloužením smlouvy s Discovery Networks ovlivněn a programy z jejich portfolia dále nabízel, částečně v SD a částečně v HD rozlišení, nyní pravděpodobně tuto výhodu oproti sesterské značce ztratí. I tady končí platnost uzavřené smlouvy, současný osud jednání není znám, až na povšechné vyjádření „o další smlouvě jednáme“.

Dokumentární programy v nabídce internetových platforem

Dokumentární programy v nabídce satelitních platforem

V hudební nabídce SledováníTV nalezneme kompletně zastoupené Óčko (obě rozlišení, SD i HD, v závislosti na tarifu), klasiku zde zastupují Mezzo a Mezzo live HD. Mezzo live HD se také objevilo v nejvyšší nabídce O2TV a doplnilo již vysílané Mezzo.

Viacom: program Club MTV (dříve MTV Dance) zatím vysílání (alespoň v ČR) neukončil, skupina provedla další úpravy: VH1 Classic je nyní MTV 80’s, MTV Rocks se změnila na MTV 90’s.

Hudební programy v nabídce internetových platforem

Hudební programy v nabídce satelitních platforem

V internetové distribuci rodinných programů stále není od předchozích srovnání nic nového, tytéž programy a tytéž pozice (ČT Déčko, Disney Channel, programy se značkou Nickelodeon). Skylink Live TV v části „pořady pro děti“ stále zvládá držet krok s ostatními, v části „životní styl“ nabídka stále nulová.

V satelitní distribuci je situace obdobná. Déčko, Disney Channel, Nickelodeon nebo Duck TV u každého z operátorů, Lala TV mimo Skylink u všech zbývajících. Nabídka je poměrně vyrovnaná u všech čtyř operátorů. Satelitní Skylink „rozšířil“ nabídku o zřejmě velmi sledovaný program Klenot TV.

Rodinné programy v nabídce internetových platforem

Rodinné programy v nabídce satelitních platforem

V ostatních sledovaných sekcích (cizojazyčná zpravodajská vysílání a programy pro dospělé) jsme nezaznamenali žádnou podstatnou změnu.

Zpravodajské programy v nabídce internetových platforem

Zpravodajské programy v nabídce satelitních platforem

Programy pro dospělé v nabídce internetových platforem

Programy pro dospělé v nabídce satelitních platforem