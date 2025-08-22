Rusové v Praze budují vývoj AI datacenter, Alza kritizuje praktiky OSA, nová pokročilá baterie z Česka

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Všichni kradou. Vodafone prohrává soudní boj s OSA, poplatky z prodaných telefonů kritizuje i Alza. Jde o spor, kdy Ochranný svaz autorský vybírá poplatek 90 korun z každého prodaného telefonu, celkově může jít o zhruba 250 milionů ročně. Vodafone chce u soudu docílit toho, aby tato praktika skončila. Alza tvrdí, že OSA vybírá peníze dvakrát, protože si bere poplatky i ze streamingu, který dnes lidé na mobilech používají hlavně.
Původem ruská firma Lukačovičova kamaráda v Praze buduje vývoj pro AI datacentra. I díky penězům od Nvidie. Společnost Nebius buduje datacentra plná GPU od Nvidie. Jde o pozůstatek zahraničních aktivit Yandexu, který musel zakladatel Arkady Volozh pod cenou prodat lidem kolem Putina. Nebius zakotvený v Nizozemsku společně s Lambdou nebo CoreWeave vytváří konkurenci v GPU cloudech pro Azure a další hyperscalery. Yandex těsně před válkou rozjel vývoj v Praze, z čehož tedy pak sešlo a nyní na to navázal Nebius.
Čechům vyšla riziková sázka. Se slavným Fraunhoferem prodali do USA startup zaměřený na kvantové počítače. Tensor Ventures už investovali do tří kvantových startupů, jako první exitovali německou Quantagonii do rukou a amerických Strangeworks. Tensorům vyšla sázka na to, že na kvantovém trhu začne konsolidace startupů a technologií. Do oblasti začali dávat peníze i Presto Tech Horizons, fond zbrojovky Czechoslovak Group a Presto Ventures.
Čeští vědci dělají na novém druhu baterií bez použití lithia. Měly by být bezpečnější než Li-ion a poskytnout lepší parametry. “Výzkumníci navrhli nanomateriál s využitím vodivého polymeru a kvantového materiálu – topologického izolantu – Bi₂Te₃, speciálního materiálu s unikátními vlastnostmi. Vzniklý kompozit se ukazuje jako velmi perspektivní pro vývoj levných a ekologicky šetrnějších vodných baterií s vysokou kapacitou i stabilitou,” shrnuli výzkumníci z VŠB-TUO v Ostravě a Univerzity Palackého v Olomouci. Článek vyšel v Advanced Science.
Čína se ve středu na hodinu z velké části odpojila od světového internetu. Narušen byl traffic na TCP portu 443, tedy HTTPS. Není jasné, zda šlo o chybu na takzvaném velkém čínském firewallu, nebo vláda něco zkoušela. Například Rusko se na možnost odpojení od internetu připravuje dlouhodobě a podobné testy dělá.
AOL v září po více než 30 letech ukončuje vytáčené připojení k internetu. America OnLine byla jednou z ikon této éry. Tento způsob připojení prý v USA stále používá 300 tisíc lidí. V dial-upu budou pokračovat firmy Microsoft (MSN Dial-Up Internet Access za 22 dolarů měsíčně), NetZero (29,95 dolaru měsíčně) a Juno.
Většina amerických firem nevidí v uskutečněných investicích do generativní AI žádné smysluplné výstupy a návratnost. Alespoň podle studie MIT. Firmy v Americe údajně zatím do projektů postavených na LLM vložily 35 až 40 miliard dolarů, ale jen pět procent z nich úspěšně integrovalo AI do produkce. Málokdo vidí, že by tato technologie byla skutečně přínosná. Na druhou stranu ale bují takzvané shadow AI, což je odkaz na shadow IT, kdy zaměstnanci používají AI nástroje bez posvěcení a koordinace vedení. Ale je fakt, že řada věcí je zatím ve stádiu proof-of-conceptů a pilotů a že návratnost celé této LLM show je zatím v nedohlednu.
Google představil chytré telefony nové generace Pixel 10. V Česku se začnou prodávat 28. srpna, opět bez skládacího modelu Fold. Přístroje mají v podstatě totožný design jako devátá generace (což je dobře), liší se hlavně barvičky. Součástí je čip Tensor G5, který už je vyráběn 4nm procesem TSMC, takže Google odešel od Samsungu. Novinkou je magnetické bezdrátové nabíjení kompatibilní s MagSafe. Základní model dostal teleobjektiv, baterie mají vyšší kapacity, displeje mají vyšší jas a nabíjení přes kabel je rychlejší. Ceny startují na 22 490 korunách (Pixel 10), 27 990 korunách (Pixel 10 Pro) a 32 990 korunách (Pixel 10 Pro XL).
Dále byly představeny hodinky Google Pixel Watch 4. Design je opět podobný jako u předchozí verze, jen rámečky jsou asi o 16 procent tenčí. Použitý je čip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2. Dostupnost bude od 9. října, ceny lze čekat 9 990 korun (verze 41 mm) a 10 990 korun (45 mm). Ve stejný čas se u nás začnou prodávat i sluchátka Google Pixel Buds 2. Jde o odlehčenou verzi Buds 2 Pro za cenu 3 690 korun.
AMD postupně užírá podíl Intelu v prodeji x86 procesorů. U desktopů už to červený tým v posledním čtvrtletí dotáhl na více než 32 procent, v serverech to je přes 27 procent a v noteboocích přes 20 procent. Na přelomu let 2019 a 2020 to bylo 18, 5 a 17 procent. V noteboocích to AMD bude mít nejsložitější, desktopy a servery ale jedou. Kdyby firma měla větší kapacity u TSMC, zřejmě roste ještě rychleji. Ve většímu rozletu brání také historické smlouvy Intelu s výrobci počítačů. Intelu teď také pomáhá to, že jsou AI servery s Nvidiemi poháněné Xeony od Intelu. To se asi jen tak nezmění, protože AMD je pro Nvidii konkurencí v GPU, takže si nebude dávat lišku do kurníku (a radši to celé nahradí vlastními ARM CPU). Zároveň to neznamená, že by Intel jen tak zmizel. Podíl má stále velký a například AWS teď oznámilo nové instance s Xeony upravenými na míru.
Odborníci z Intelu, hlavně ti propuštění, mizí do amerických aktivit Samsungu. Ten v USA staví čipovou výrobu, dodávat má třeba Muskovi.
Intel mezitím pořád řeší, co se sebou a jak se dostat s hlubokých problémů. Nyní se diskutuje, že by do firmy vstoupila americká vláda, získat by mohla podíl 10 procent. Bidenova administrativa Intelu slíbila více než osm miliard dolarů z Chips Actu. Trumpova vláda to od svého nástupu blokuje a vyhodila úředníky, kteří vše měli zprocesovat s tím, že Chips Act nebude a investice do čipové produkce budou podpořeny zavedením cel. Teď je zase ve hře to, že peníze z Chips Actu tedy budou, ale jen za zmíněný podíl. Do Intelu mezitím vstoupila japonská SoftBank, koupila akcie za dvě miliardy dolarů.
Je zde nový formát malých datových karet Mini SSD. Oproti microSD Express, které nabízí rychlosti 985 MB/s, umí až 3,5 GB/s, a to jen s nepatrně většími rozměry. Využívá PCIe 4.0 se dvěma linkami a dále NVMe 1.4. Kapacity budou 512 GB až 2 TB. S technologií přišla čínská firma Biwin. Aktuálně by mohla představovat zajímavou volbu pro přenosné herní konzole.
Raspberry Pi přináší Touch Display 2 také s úhlopříčkou pět palců. Doposud byla k dispozici varianta se sedmi palci. Novinka má stejné rozlišení 1280 × 720 pixelů a stojí 1 029 korun, zhruba o pětistovku méně.
Ve streamovací službě GeForce Now bude od září dostupná grafika RTX 5080. Lze tak vymáčknout například 10bitové HDR, AV1, 100 Mb/s a k dispozici jsou novinky typu DLSS 4. Odezva click-to-pixel by se měla srazit na 30 milisekund. Součástí knihovny k okamžitému hraní je přes 4 500 titulů.
Microsoft zrušil možnost zákazu automatických instalací aplikací z Microsoft Storu. Nyní už proces půjde pouze pozastavit na jeden až pět týdnů. Prý je to kvůli bezpečnosti a záplatování chyb.
Nová aktualizace Windows 11 nejspíše poškozuje data uložená na SSD a HDD. Zřejmě jde o chybu ve verzi 24H2. Týká se to větších zápisů, například u 50 GB nepřetržitého kopírování. Stan se to, že systém nevidí data.
ARM přetáhl z Amazonu klíčového čipového designéra, který pomohl vytvořit AI čipy Trainium a Inferentia. Ty nabízí AWS jako instance a konkurenci pro Nvidii a AMD. Přechod do ARMu by opět naznačoval, že se ARM chystá vytvořit vlastní AI čipy, o čemž už se nějakou dobu spekuluje.
Nvidia chystá další osekaný čip pro sankcionovanou Čínu. Využívat by měl aktuální architekturu Blackwell, označení má být B30A. Paměť by měla narůst na 144 GB HBM3e a nepoužijí se čiplety. Nvidia nyní do Číny znovu může dodávat modely H20, čínská vláda ale začala tlačit na to, ať domácí firmy používají něco jiného. Uvidíme, zda se Nvidia u B30A opět domluví s Trumpem. Ten vývoz H20 dovolil s tím, že firma zaplatí speciální daň 15 procent.
Jedním z čínských vyzyvatelů Nvidie je Cambricon, který teď nabral 560 milionů dolarů. Nabírání prostředků bylo podpořeno právě snahou vlády podpořit vlastní firmy.
Vyšla ostrá verze VirtualBoxu 7.2. Opět je k dispozici zdarma. Novinkou je třeba podpora ARM verze Windows. Úpravy jsou i v menu.
Databricks dokončuje investici, která firmu ohodnotí na 100 miliard dolarů. Přitéct by měla miliarda dolarů. Startup bude investovat do databáze pro AI agenty, což je nad PostgreSQL postavená Lakebase. Supabase má konkurenci a trh kolem AI nadále bobtná.
AMD investuje do startupu Somite.ai. Firma je součástí kola s 47 miliony dolarů. Firma se zabývá aplikováním foundation modelů na lidské kmenové buňky, což by mohlo vést k vývoji nových léků.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Home Assistant Connect ZWA-2: oficiální hardware pro Z-Wave
- Postřehy z bezpečnosti: zranitelnost v XZ Utils žije dál
- Validace dat v Pythonu s využitím knihovny Pydantic
- Procesory AMD s architekturou Zen 7 pořád budou na socketu AM5. Přinesou 32 jader
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem