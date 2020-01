 »  Sonos žaluje Google, růst Instagramu zpomaluje a TikTok byl zásadně děravý

Firefox 72.0 je venku. Šikovnou novinkou je rozšířená ochrana proti šmírování – blokuje už i různorodé formy fingerprintingu . Líbit se bude i již dříve oznámené blokování notifikací od webů (něco co stejně nikdy nefungovalo a mělo by se zrušit komplet). Detaily viz 72.0 Firefox Release .

Tohle je velké. Spotify bude vsouvat reklamy už i do podcastů a umí je cílit. Nevyhnete se tomu ani když si Spotify platíte a znamená to, že novým zásadním zájmem Spotify je získat co nejvíce informací o každém uživateli. Přesně to, co z Facebooku udělalo monstrum závislé na datech o uživatelích. Jsou na tom samozřejmě velmi pyšní (viz Rewriting the Playbook for Podcast Advertising ). Nebude to trvat dlouho a platící uživatelé začnou preferovat platformy, kde po zaplacení skutečně dostanou to co chtějí bez nutnosti být obtěžování reklamou. Viz též Spotify will use everything it knows about you to target podcast ads .

Netflix binge watching je klimatická pohroma. Alespoň to spočítal expert Maxime Efoui-Hess z francouzského think tanku Shift Project . Jeden půlhodinový díl na Netflixu vytvoří 1,6 kg oxidu uhličitého. Což, abyste si to lépe představili, odpovídá cestě autem dlouhé 6,28 km. Za všechno samozřejmě může streaming. Ten je navíc za 34 % všech online přenosů (kombinace Netlixu, Hulu, Amazon Prime a dalších služeb) a online porno je až na dalším místě. Via Your Netflix binge-watching makes climate change worse, say experts .

Únik více než 100 tisíc dokumentů z Cambridge Analytica se začal šířit přes @HindsightFiles . Postupně se tam objevují dokumenty týkající se aktivit v jednotlivých zemích a občas konkrétních osob. Detaily najdete v Fresh Cambridge Analytica leak ‘shows global manipulation is out of control’ . Součástí je i panika nad tím, že globální manipulace se vymkla kontrole a něco o „hacknuté demokracii“. K čemuž nelze nedodat to co obvykle – pokud vytvoříte marketingový nástroj, který má ovlivňovat lidi, aby si něco kupovali, tak je dost jasné, že bude využit i pro ovlivňování toho, koho budou volit. Jedno podstatné poučení tu ale je: lidé, kteří pracovali pro Cambridge Analytica, stále existují a stále (pro někoho) pracují.

Firma Sony oznámila koncept elektrického auta Vision S:

MARKETING A KOMUNIKACE

Andrew Bosworth: Jsme za tím, že Donald Trump vyhrál. Přečtěte si neuvěřitelné memo, které jeden z šéfů Facebooku poslal zaměstnancům. Míchá v něm Pána prstenů, sušenky Oreo a řadu dalších nesouvisejících věcí. Zároveň ale ukazuje, že Facebook byl nástrojem k manipulaci milionů voličů. Jde o unikátní pohled do podivné korporátní kultury v monopolní sociálně-mediální platformě s celosvětovým vlivem. Viz též Facebook executive: we got Trump elected, and we shouldn’t stop him in 2020.

Nové druhy PR agentur se specializují na prodej lží online. Alespoň takto to BuzzFeed News předkládají v Disinformation For Hire: How A New Breed Of PR Firms Is Selling Lies Online. Skutečnost je ta, že vše v článku popisované jako novinka, už funguje dlouhé roky – falešné účty, psaní falešných/lživých článků a recenzí, strojové šíření příspěvků po sociálních sítí včetně lajkování i komentování, manipulace s obsahem pro posílení pozic ve vyhledávání. Včetně kompletních fake news webů. Oproti minulým letům je nové jen vyšší využití „AI“, tedy hloukbového učení, velkého množství dat a dalších druhů algoritmů.

Na CES se Apple, Facebook a Amazon předhánějí v ujišťování, jak vážně to myslí se soukromím. Realita je, že za poslední rok plný podobných slibů se nezměnilo nic. Facebook to řeší novými formuláři, Apple stále nedořešilo aplikace neustále šmírující uživatele a Amazon zažívá skandál s domovními zvonky. Ale to jen tak namátkou. Dobré čtení najdete v At CES, Apple, Facebook and Amazon are preaching privacy. Don’t believe the hype. Jo a Google umožní Google Assistantu říct, „Hey, Google, tohle nebylo pro tebe“, když zjistíte, že vás začal nějak tak omylem poslouchat.

Zmínka se zpětným odkazem v (například) Mashable za až 2000 dolarů? Věci jsou prostě na prodej, dokonce i v okamžiku, kdy jde o renomovaného autora, který tímto způsobem protlačuje své klienty do médií jako je Mashable, Time, TechCrunch či WSJ. Zjištění v One Of The Web’s Most Prolific Online Marketing Writers Has Been Promoting His Clients In Articles For Forbes, Entrepreneur, And Inc. Magazine není nic nového, stejné věci se objevují několikrát do roka u různých autorů a médií. Zajímavá je druhá polovina článku, kde upozorňují na to, jak tahle „spolupráce“ funguje i s další online celebritou – ta ale tvrdí, že to vše se děje, protože jsou přátelé. Poučné čtení. A mimochodem www.audiencebloom.com se už chvíli tváří jako seo.co a zajímavé čtení je ještě pár let starý rozhovor v Interview with Guest Blogging Rockstar Jayson DeMers from AudienceBloom.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Rozšíření pro Chrome Ledger Secure slibovalo být kryptopenězenkou. Ve skutečnosti kradlo lidem kryptoměny. Typické poučení samozřejmě platí i zde. Těžko můžete věřit něčemu v okamžiku, kdy možná jde o tisíce dolarů, které máte schované v neexistující měně. Viz A malicious Google Chrome extension cost one user $16,000.

Děravý americky vládní web byl hacknut pro-iránským script kiddie. Jak uvádějí média, Federal Deposit Library Program byl neaktualizovaný a stal se tak snadným cílem. Podrobnosti v Unpatched US government website gets pwned by pro-Iran script kiddie.

Oracle okopíroval Amazon API. Je to hodně zajímavé, protože Google měl okopírvat Java (a tedy Oracle) API pro Android a celé je to předmětem mnoho let se vlekoucího soudního sporu. Viz Oracle copied Amazon’s API—was that copyright infringement?

Sonos žaluje Google pro porušování patentů. Počátek všeho má být v roce 2013, kdy Sonos s Googlem spolupracoval na domácích reproduktorech a Sonos poskytl Google plány svých zařízení. V té době Google žádné vlastní reproduktory nevyráběl. Dnes už je vyrábí a Sonos u soudu žádá zastavení jejich prodeje v USA. Google měl získané informace využít právě pro své reproduktory a porušit tak pět patentů. Vedle Googlu si ale Sonos stěžuje i na Amazon, ten (stejně jako Google) měl vlastními reproduktory prodávanými za nižší ceny poškodit Sonos. Realitou je, že Google a Amazon prodají za pár měsíců tolik reproduktorů, co Sonos za celý rok. Čtěte v Sonos, Squeezed by the Tech Giants, Sues Google. Šéf pro hardware u Amazonu v reakci na žalobu doporučil Sonosu, aby se soustředil na konkurování. Viz Amazon’s hardware boss responds to Sonos accusations of stolen technology, kde najdete rozhovor s viceprezidentem Amazonu Davem Limpem.

Nový zákon v USA znemožní tamním operátorům vybírat peníze od zákazníků za routery, které si zákazníci pořídili sami. A ano, čtete správně, pořídíte si (například) připojení k internetu, máte k tomu vlastní router, přesto platíte měsíční poplatky (např. 10 USD) za router od operátora. Za ten router, který vám nikdy neposkytl. Zrušit to pomůže až zákon, který začne platit v polovině roku. Vykutálení operátoři plánují vybírat peníze až do posledního možného dne. Via US finally prohibits ISPs from charging for routers they don’t provide.

Travelex byl napadnut hackery, kteří požadují platbu 6 milionů dolarů. Navíc tvrdí, že přístup do sítě získali už před šesti měsíci a získali 5 GB citlivých zákaznických informací (data narození, čísla platebních karet, čísla pojištění atd). Podrobnosti v Travelex being held to ransom by hackers. Na webu společnosti se zákazníci nic nedozví, firma se tváří, že jsou odstaveny pro plánovanou údržbu. Slibují brzké spuštění, systémy jsou ale nefunkční od 31. prosince.

Ring propustil čtyři zaměstnance. Dívali se na videa zákazníků, na která se v neměli důvod dívat. Zároveň omezil přístup zaměstnanců k videím. Dost podstatné poučení, že pokud si pořídíte „síťovou“ bezpečnostní kameru, tak ronou můžete počítat s tím, že záznamy či přenos z ní může vidět někdo cizí. Pro Ring je to špatné období – jako by nestačilo že se zjistilo, že zabezpečení kamer je zcela v beznadějném stavu. Viz Ring confirms it fired four employees for watching customer videos.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Růst Instagramu zpomaluje, tedy alespoň v USA. EMarketer předpovídá pro další roky pokračující výrazné zpomalení. Z původního 10,1% růstu v roce 2018 až na 1,8 % v roce 2023. Jedním z těch, kdo Instagramu přebírá uživatele, je TikTok (a částečně stále Snapchat), a zpomalení výrazně ovlivňuje i to, že starší uživatelé na Instagram nepřecházejí dostatečně rychle. Poslední informace od Instagramu o počtu uživatelů jsou z června 2018 tehdy oznámil jednu miliardu uživatelů. Detaily v Instagram User Growth in the US Will Drop to Single Digits For the First Time.

Facebook zakázal deepfakes videa. Ta to samozřejmě nezastaví a s přístupem k Facebooku odmítajícím rozhodovat, co je lež a co pravda, to je jenom další aktivita spadající do snahy vytvářet pozitivní dojem v rámci PR. Při čtení Enforcing Against Manipulated Media zjistíte, že nastavená pravidla jsou prakticky nepoužitelná a klasicky se případně vztahují na cokoliv neškodného. Tradičně platí výjimka pro parodii a satiru, u které víme, že ji Facebook nedokáže rozpoznat (a lidé často také ne). Nejzajímavější je ale výjimka pro videa „s pozměněným pořadím nebo vynecháním slov“.

Trollové a boty na Twitteru protlačují konspirační teorie o požárech v Austrálii. Dezinformační kampaň dokonce používá hashtag #ArsonEmergency (tweety tvrdí, že za záplavou požárů je záměrné žhářství). Viz Twitter bots and trolls promote conspiracy theories about Australian bushfires a najdete tam i zajímavou zmínku o scrapperu twint a R balíčku pro rozpoznávání fake účtů tweetbotornot.

Twitter otestuje možnost už při vytváření tweetu omezit, kdo může na příspěvek reagovat. Má být možné vybrat čtyři možnosti – Global (kdokoliv), Group (lidé které sledujete a zmiňujete), Panel (uvedete konkrétní účty) a Statement (nikdo nebude moci reagovat). Že by snad dorazila možnost editovat tweet? Tak to bohužel. A nutno připomenout, že na Twitteru nebude nikdy možné zabránit rakcím na vaše tweety uvedením adresy tweetu, stejně jako nelze zabránit zmínkám. Detaily v Twitter zvažuje, že dá uživatelům možnost zakázat reakce na jejich tweety nebo Twitter will put options to limit replies directly on the compose screen.

MOBILNÍ APLIKACE

Neustálá připomínání žádostí o přístup k poloze či Bluetooth způsobují obavy u vývojářů aplikací na iPhone. Obávají se, že záplava upozornění (začala od iOS 13 a je opravdu obtížně přijatelná) odradí uživatele. Apple to tak možná zamýšlel a chce uživatele naučit, že nemají každé aplikací dávat práva přístupu k lokačním informacím ani Bluetooth, bohužel je to ale typicky přehnané a pokud skutečně potřebujete aplikaci práva dát, trvá to velmi dlouho, než se vás telefon přestane zbytečně ptát. Viz iPhone Update Reminds Users—Again and Again—of Being Tracked.

TikTok byl děravý, útočníci mohli mazat a přidávat videa, měnit nastavení na veřejné, krást osobní data a dostávat se do uzavřených účtů. Přišli na to v CheckPoint Research a z popisu plyne, že jde o jednu z nejlepší ukázek toho, že na sociálních sítích nikdy žádné soukromí existovat nebude. Viz Tik or Tok? Is TikTok secure enough?

Google začal v EU prodávat volbu vyhledávače tomu, kdo nejvíc zaplatí. Doplatil na to Bing. Za nesmysl, který přinese uživatelům pouze otravnou obrazovku nutící je vybrat si výchozího poskytovatele vyhledávání, je možné „poděkovat“ Evropské unii. Bing se po aukci objeví pouze ve Velké Británii, v 31 zemích dostanete nabídnuto na výběr z DuckDuckGo a Info.com. Aukce se zúčastnil i Seznam, ale objeví se jenom v některých zemích. Výběr platí od 1. března do 30. června, další určí nová aukce. Viz V Androidu si od března půjde zvolit vyhledávač. U nás DuckDuckGo či Seznam nebo About the choice screen a Google sold Android search privileges to the highest bidder in Europe — and Microsoft is losing out

STARTUPY A EKONOMIKA

Dárkové karty? Nejžádanější vánoční dárek a také velký byznys. Hodně i kvůli kartám, které lidé nakonec neuplatní. A také jde o způsob, jak zaplatit více než dostanete. Velmi zajímavé čtení v The economics of unused gift cards.

SoftBank (Vision Fund) v řadě případů vycouvala z projednávaných investic do startupů. Často v momentě, kdy jednání zabrala čas a peníze a už byla těsně před uskutečním. Co je důvodem je nejasné, SoftBank se vyjádřit nechce, média tak pouze spekulují. O potížích získat nové peníze pro Vision Fund 2 ale možná i vlivu selhání v případě WeWork. Via Scoop: SoftBank shafts startups.

Uber v „new mobility“ divizi utržil v roce 2019 celkem 125 milionů dolarů. K 330 milionům ve ztrátě (pro tuto divizi). Nedaří se jim ani udržet cíl v podobě počtu jízd na zařízeních (koloběžky a kola). Zajímavé čtení v Uber CEO Khosrowshahi Struggles to Find Formula for Success.

CollegeHumor Media propouští a má nového majitele (tím je Sam Reich, CCO CollegeHumor). Propouštěných je více než stovka a zůstane pouze zhruba pět až deset lidí. Zajímavé je to hlavně tím, že CollegeHumor patří k původním mediálním domům, které na YouTube vynikaly v budování virálního obsahu – přes 7 miliard zhlédnutí, přes deset milionů odběratelů. Časy se ale mění natolik, že úspěch a schopnosti z minulosti nepostačují. Viz CollegeHumor loses nearly all its staff, gets a new owner a IAC to Sell CollegeHumor, Which Will Cut Most of Its Workers.

INFOGRAFIKY

TOP 10 instagramových statistik pro rok 2020 od HootSuite doprovázejí ještě další informace a statistiky v doprovodném článku. Takže si ho rozhodně dejte celý.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.