Netflix

Nepříznivé zprávy má pro klienty globálně nejoblíbenější videotéka Netflix. A to jak v mateřských USA, tak v Evropě či Jižní Americe.

V USA a Kanadě, stejně tak ve Velké Británii, Irsku nebo Německu a Polsku, přišlo začátkem roku pravidelné zdražení. Například v USA během posledních osmi let cena tarifů vzrostla šestkrát. Malou výjimkou je pokles ceny tarifu Basic v Polsku o několik málo zlotých. Pro české klienty zatím cena tarifů zůstává v původní výši, není však vůbec jisté, na jak dlouho. Na přiložené tabulce vidíte aktuální ceny tarifů ve zmiňovaných státech a ilustrační přepočet na koruny.



Autor: Petr Faistauer Tabulka tarifů Netflix

Ještě k Polsku: Netflix si zvolil právě jeho hlavní město Varšavu pro svoji novou pobočku, která bude zároveň fungovat jako centrála pro střední a východní Evropu. Bude z ní tedy řízen i český trh.





Netflix, známý jako dlouholetý domov „trekkies“ (fanoušků seriálů Star Trek), postupně zcela přichází o tento fenomenální obsah. Majitel práv, společnost Paramount Global, ho postupně stahuje výhradně na vlastní streamovací platformu s názvem Paramount+. V české verzi Netflixu narazíte třeba na chybovou hlášku jako na obrázku níže. Seriál Star Trek: Nová generace (TNG) totiž zmizel z nabídky k 2. dubnu 2022.



Autor: Petr Faistauer Star Trek opouští Netflix

Na technologické konferenci, pořádané investiční bankou Morgan Stanley, padl dotaz na finančního ředitele Netflixu Spencera Neumanna, co si myslí o zavedení levnější verze služby s reklamou, jak to nabízí několik jeho velkých konkurentů. Finanční ředitel odpověděl: „Nikdy neříkej nikdy, ale teď to nemáme v plánu.“ A pokračoval: „Je pro nás těžké ignorovat, že to dělají ostatní, ale teď nám to opravdu nedává smysl“.

Podle zpráv ze zahraničních odborných webů Netflix sice zůstává nesporným lídrem ve streamování s více než 222 miliony předplatitelů po celém světě, jeho tržní podíl však není ve všech zemích stejný a růst se zpomalil. To by mohlo v budoucnu vést k přehodnocení postoje vůči zařazení reklamy, popřípadě k vyvinutí různých obchodních modelů pro různé regiony.

Prvním signálem by mohlo být testování zvláštních poplatků pro ty uživatele, kteří sdílejí své přístupové údaje s lidmi mimo společnou domácnost (což je proti pravidlům služby). Toto testování má probíhat na území jihoamerických států Chile, Peru a Kostarika, kdy za poplatek 3 dolary měsíčně budou mít uživatelé možnost přidat účty až pro dva lidi, kteří nežijí v jedné domácnosti.

I Netflix opustil ruský trh (zřejmě dočasně), a to hned ze dvou důvodů. Za prvé jako reakci na napadení Ukrajiny Ruskem, ale také kvůli ruské legislativě. V roce 2021 totiž Roskomnadzor zařadil tuto službu do registru audiovizuálních služeb, které používá více než sto tisíc uživatelů denně a na které se tak vztahuje povinné zařazení 20 ruských federálních televizních kanálů (včetně provládního Prvního kanálu a NTV).

Netflix nejprve tuto podmínku odmítl, po několika dalších dnech pak jen krátce oznámil: „Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli v Rusku naši službu pozastavit.“

Od roku 2016, kdy společnost vstoupila na ruský trh (kompletně lokalizovanou verzi měla od roku 2021), vytvořila klientskou bázi čítající přibližně jeden milion předplatitelů. Na distribuci spolupracovala ruská National Media Group. Pozastavení aktivit se týká i čtyř roztočených původních ruských námětů.

Netflix se kvůli odchodu z ruského trhu rozhodla zažalovat moskevská advokátní kancelář Černyšov, Lukojanov a partneři. Učinila tak v zastoupení 20 uživatelů (což je minimální počet pro hromadnou žalobu dle ruského práva). Argumentuje porušením práv uživatelů v důsledku jednostranného rozhodnutí společnosti Netflix neposkytovat služby v Rusku. Uživatelé prostřednictvím zmíněné advokátní kanceláře požadují odškodnění 60 milionů rublů.

Disney+

Společnost Walt Disney uvádí 189 milionů předplatitelů svých služeb, je to však součet všech značek, tedy Disney+ (včetně Hotstar), Hulu a ESPN+. Na samotnou službu Disney+ z toho připadá přibližně 119 milionů předplatitelů po celém světě.

Už jsme informovali, že Disney+ oficiálně startuje v České republice dne 14. června 2022. Můžeme se těšit na produkci Disney, Pixar a National Geographic, k tomu i na filmy (a seriály) z universa Star Wars a Marvel. Součástí služby v české verzi má být i „dospělá“ sekce Star s hity studia 20th Century Studios (dříve 20th Century Fox).



Autor: Disney Ukázka ze sekce Star (Disney+)

Disney+ ještě letos zavede nový, levnější tarif s podporou reklam. Nejdříve ve Spojených státech, na mezinárodní trhy přijde řada příští rok. Společnost tak chce získat další předplatitele, aby naplnila poměrně ambiciózní cíl mít v roce 2024 mezi 230–260 miliony předplatitelů. Cena má být nižší než u standardní americké verze, která je v současné době za 7,99 USD měsíčně.

Na streamovací službě se na podzim objeví také živé vysílání Dancing with the Stars, prozatím v americké a kanadské verzi. Bude to tanec doslova i obrazně: je to poprvé, kdy se tradiční pořad vysílaný přímým přenosem ze studia přesune z lineární televize na streamovací platformu.

Hollywood Reporter dále informoval o zcela novém balíčku předplatného „National Geographic Premium with Disney+“. Za jednu částku získá uživatel přístup k digitální i tištěné verzi magazínu, tištěné výtisky časopisu Nat Geo Kids, speciální publikaci „Year in Pictures“ a k tomu předplatné služby Disney+. Předplatné bude 10,99 USD měsíčně.

HBO Max a Discovery+

Obě služby mají teď stejného vlastníka, po sloučení Discovery a WarnerMedia vznikla firma WarnerBros. Discovery. Vedení společnosti už oznámilo, že jedním z prvních kroků bude utvoření balíčku (bundle) služeb HBO Max a Discovery+ s jednotným přihlašováním a vzájemným přebíráním obsahu. Prozatím v americké verzi, postupně se mají připojovat i jednotlivá zahraniční zastoupení.

Nakonec by se měly služby spojit v jednu, což potrvá přinejmenším několik měsíců. Nejspíš bude pod názvem HBO Max. Objevují se spekulace, že pod touto značkou vznikne sportovní sekce se sloučeným obsahem obou Eurosportů a americké Turner Sports.

V Česku HBO Max oficiálně působí od 8. března 2022. Víc než měsíc po spuštění se stále potýká s nedodělky ve formě odbytých popisků, nepřeložených názvů dílů seriálů nebo filmových karet českých filmů s anglickou prezentací. To vidím jako jeden z největších vizuálních nedostatků tzv. „české“ verze této služby. Nepřeložené názvy dílů seriálů sice zamrzí, ale nejsou ničím, co by diváka extra omezovalo ve sledování řečeného seriálu. Mám-li však v nabídce domácí produkci, její nabídka by měla být zásadně také v místním jazyce.



Autor: Petr Faistauer HBO Max – sekce „Lokální produkce“

Nedostatek obsahu se rovněž nedožene ani další variantou dokumentu o cestování po Česku a jídle (Spolu & Hladoví), takové najdeme i na běžných televizních programech. Divácké hity stále z HBO Max ubývají, aktuálně jsou diváci roztrpčení ze zmizení pohádek studií Disney a Pixar. Zde však jde o konec vysílacích práv a plánovaný přesun na nově startující Disney+ (což pro diváka ovšem znamená další výdaje). Nepotěší ani chvilkové „mizení“ některých sezón originálních seriálů HBO, jako se stalo u třetí sezóny Westworldu.

Zákaznická podpora na sociálních sítích opakuje mantru o „trpělivosti“, doplněnou slovy „nemáme, nevíme, netušíme…“. Některé dotazy se raději zcela ignorují, jak ukazuje například tento screenshot z FB stránky HBO Max Česko (anonymizováno):



Autor: Repro Petr Faistauer Příspěvek na FB HBO Max Česko

V současné podobě bohužel česká verze HBO Max nedělá dobrou reklamu této službě, která v mateřských Spojených státech aktuálně přeskočila i Disney+.



Autor: JustWatch.com Divácký zájem o SVOD služby v USA – 1. čtvrtletí 2022

Zatímco u nás v České republice je v druhé vlně rozšiřování služby HBO Max nabízena výhradně verze bez reklam, klienti americké verze si mohou vybrat mezi levnější verzí s vkládanými reklamami a dražší verzí zcela bez reklam. Mezi jednotlivými verzemi je několik rozdílů, prvním je rozdíl cenový, dalším je rozdíl v nabízeném rozlišení, 4K filmy nabízí jen verze bez reklam, stejně tak jako aktuální filmové premiéry nebo možnost stažení filmu ke zhlédnutí offline.



Autor: WarnerBros. Discovery Americký ceník služby HBO Max

Služba Discovery+ loni oznámila širší partnerství s operátorem Vodafone, které se týká také našeho trhu. Vzhledem k současné nejistotě kolem budoucnosti služby ale není známo, jestli se objeví v původní podobě, popřípadě jestli se bude čekat až na nový sloučený produkt.

Discovery+ ve svých amerických, britských a irských verzích také nabízí dvě verze služby, levnější s vkládanými reklamami a dražší zcela bez reklam.



Autor: WarnerBros. Discovery Americký (nahoře) a britský ceník Discovery+

Americké Discovery+ nabízí varianty pojmenované zcela prostě „Discovery+“ a „Discovery+ Ad-Free“, obě mají plný přístup k nabízenému katalogu pořadů i v rozlišení 4K. Nový britský ceník služby nabízí rovněž dvě základní varianty předplatného: „Entertainment Pass“ (verze s reklamou) a „Entertainment & Sport Pass“ (bez reklam, s Eurosportem 1+2). Stejná nabídka je k dispozici v Irsku, pouze ceny variant jsou převedeny na eura.

Jak může vypadat vkládaná reklama, ukazuje obrázek níže:



Autor: WarnerBros. Discovery Reklama vložená do pauzy

SkyShowtime

Na český trh se v druhé polovině tohoto roku chystá i další neméně zajímavý produkt. Jedná se o SkyShowtime, společný projekt dvou velkých amerických mediálních korporací Comcast a Paramount Global. Služba má v těch evropských zemích, kde nemá přímé zastoupení značka Sky, nabídnout obsah VOD služeb Peacock a Paramount+, doplněný o filmy z produkcí studií Sky, Paramount a Universal.



Autor: 3Visions Sky Showtime – mapa pokrytí

Amazon Prime Video

Poté, co Amazon odkoupil filmovou společnost Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), zamířila na jeho streamovací službu Prime Video kompletní série se slavným agentem 007 Jamesem Bondem. Všech 25 filmů tam ovšem bude jen na omezenou dobu, dva měsíce od uvedení (tedy do poloviny června).

I Amazon Prime Video navýšil cenu předplatného. Nejprve svým americkým klientům (ve dvou vlnách – novým klientům v únoru, stávajícím v březnu 2022), potom těm kanadským (opět ve dvou vlnách – novým klientům k 8. dubnu, stávajícím klientům cenu zvýší 13. května).

V Česku je aplikace Prime Video součástí nabídky Vodafone TV, momentálně za 79 Kč měsíčně (pro srovnání: americký klient zaplatí 14,2 USD měsíčně, tedy asi 318 Kč).



Autor: Vodafone Z nabídky Vodafone TV v Česku

A ještě něco navíc

Pokud chcete vidět, jaké tituly přibyly do nabídky VOD služeb, poslouží vám stránka JustWatch.com.



Autor: JustWatch.com Seznam s aktivovanými filtry služeb

V česky přeloženém rozhraní můžete vybírat podle typu pořadu (film/seriál), roku vydání, žánru, hodnocení a ceny. Českým uživatelům nabízí přehled pro Netflix, Prime Video, HBO Max a O2 TV. Podporuje však i Google Play Movies nebo Apple iTunes.







Autor: JustWatch.com Karta filmu

Na kartě filmu (opět v českém překladu) uvidíte původní i český název díla, datum vzniku, režiséra a obsazení, hodnocení na IMDb i vlastní rating JustWatch. Dále se dozvíte, kde, v jakém rozlišení, případně za kolik lze pořad streamovat nebo zakoupit (s možnosti filtrování). Odkazy jsou aktivní a vedou přímo na kartu ve zvolené službě. Nechybí základní popis děje, případně trailer.



Autor: JustWatch.com Karta seriálu

Na kartě seriálu kromě již výše zmíněného naleznete také informace specifické pro seriály, tedy počet sezón, rozpis, případně i názvy epizod a také kolik sezón, kde a v jakém rozlišení lze streamovat.