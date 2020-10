Unikly zdrojáky Windows XP, přichází Google Pixel 5, Instagram a Messenger se propojují

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Na internet unikly zdrojové kódy Windows XP SP1 a Windows Server 2003. Archiv má velikost 2,9 GB. Leaker zveřejnil rovněž zdrojáky MS-DOSu, Windows NT, Windows CE, Windows Embedded a Windows 2000. Balíky se šíří přes torrent a 4chan. Microsoft autenticitu kódů potvrdil, Windows XP se podařilo zkompilovat.

Google představil dva nové chytré telefony – Pixel 4a 5G a Pixel 5. První je 5G evolucí současného modelu 4a, Pixel 5 je pak novou vlajkovou lodí. Té se navíc podařilo srazit cenovku na 613 eur, tedy něco kolem 16,5 tisíce korun. Je to možné i díky použitému čipu Snapdragon 765G. Dále jsou k dispozici 8 GB RAM, 4000mAh baterie, 6" OLED displej a podpora 5G. Přístroje začnou být dostupné od října dále.

Google také vypouští nový Chromecast s novinkou Google TV. Jde o systém podobný Apple TV, kdy je možné skrze jedno rozhraní přistupovat k multimediálním aplikacím a funkcím typu Netflix, YouTube a podobně.

Facebook oficiálně spojil komunikaci v Messengeru a Instagramu. Uživatelé jedné aplikace si mohou psát s uživateli té druhé a naopak. Do budoucna se očekává, že dojde i na propojení s WhatsAppem.

Amazon ukázal systém pro placení v obchodech pomocí dlaně. Amazon One se prozatím testuje ve dvou prodejnách Amazon Go v Seattlu (viz naše reportáž). Přístroj spáruje údaje uživatele s otiskem ruky. Biometrická data je pak možné smazat v nastavení účtu. V Číně už zase nějakou dobu funguje placení přes obličej, více v naší reportáži.

Microsoft spustí emulaci 64bitových x86 aplikací na Windows 10 počítačích běžících na ARMu. Členové Insider programu se dočkají už v listopadu. Doposud je k dispozici pouze emulace 32bitových x86 programů. Naše zkušenosti s Windows PC na ARMu jsou zde.

Google by měl zpříjemnit život alternativním obchodům s aplikacemi na Androidu. Prozatím nejsou jasné detaily, stát by se tak ale mělo v Androidu 12. Je například možné zavedení Google Play Protect k vybraným obchodům a odstranění varování o bezpečnosti a podobně.

Budou Windows v budoucnu založeny na jádře Linuxu? Známá open source persona Eric Raymond si to myslí, rozepisuje to na svém blogu. V rámci Windows už funguje Windows Subsystem for Linux (WSL), který brzy dostane podporu grafických rozhraní aplikací a GPU. ZDNet navazuje, proč Windows na Linuxu dávají smysl.