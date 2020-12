USA zakázaly čínské drony DJI, Microsoft chystá vlastní procesor, blíží se konec šéfa Intelu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Spojené státy uvalily embargo na čínské drony DJI. Tento výrobce se tedy dostal na seznam podobně, jako třeba Huawei, ZTE a nově rovněž čínský výrobce čipů SMIC. Americké firmy tedy nesmí DJI dodávat technologie a součástky. Důvodem má být zapojení DJI do sledování Ujgurů pomocí pokročilé techniky. DJI prohlašuje, že nadále bude na trzích jako jsou USA své drony prodávat. Dopady ale mohou být, podobně jako u Huawei, značné. DJI ovládá kolem 70 procent trhu s běžnými drony.

Na sankce USA vůči čínským technologickým firmám doplácí zejména ty z Evropy. Financial Times rozebírají, jak USA například uvalily restrikce na dodávky Huawei, zároveň ale udělují výjimky svým firmám (America First). Výrazně to pak pociťují podniky jako švýcarský STMicroelectronics nebo německý Infineon. Evropa si stěžuje, že nesmí padnout mezi soukolí bitev USA a Číny. Akceleruje to snahy o větší osamostatnění se. Několik členských států EU včetně Slovenska (Česko ne) nově zformovalo aktivity pro rozjezd kapacit Evropy ve výrobě a vývoji čipů a elektroniky.

Microsoft připravuje vlastní čipy do serverů a počítačů Surface, zjistil Bloomberg. Firma už nějakou dobu nabírá odborníky z Nvidie, AMD nebo Qualcommu. Staví na architektuře ARM a podobně jako Apple hledá cesty, jak se více odklonit od Intelu. Microsoft už ostatně v prvních strojích Surface čipy na ARMu používá, dělá na nich s Qualcommem. Více v našich zkušenostech.

Intel sice nadále vykazuje slušné zisky, situace kolem něj ale zdaleka není ideální. Nezvládá přechod na novější výrobní technologie, odešel od něj Apple, AMD už dělá lepší x86 procesory pro desktopy a s příchodem nových Epyců na tom nejspíše bude lépe i vůči Xeonům. Trhem se začaly šířit spekulace, že z pozice výkonného ředitele Intelu odejde Bob Swan. Zmizet by měl po zhruba dvou letech, kdy se do funkce dostal z pozice finančního šéfa.

Hackerský útok na software SolarWinds zřejmě skutečně bude rozsáhlý. Wall Street Journal přišel s informací, že se útočníci takto dostali i do systémů firem jako Cisco, Intel, Nvidia, Deloitte, VMware či Belkin. Napadený je i Microsofta jeho minimálně 40 zákazníků.

Pro počítače Mac od Applu s ARM čipy M1 vychází první preview verze nástroje Parallels Desktop. Rozšiřují se tak možnosti, jak v přechodové periodě (než se velká část aplikací překlopí na ARM) spouštět software z dalších platforem.

Podpora nových verzí Androidu na chytrých telefonech by mohla být delší. Google a Qualcomm spustily akci Project Treble. Díky ní má být jednodušší na jednotlivá zařízení dostávat tři až čtyři verze Androidu a k tomu bezpečnostní aktualizace.

Dodávka grafických karet Nvidia by se mohla zlepšit. Firma totiž uzavřela nový velký kontrakt se Samsungem, který pro Nvidii vyrábí 8nm čipy. Sehnat dnes nová i starší GPU je veliký problém.

Apple si podle všeho u TSMC na příští zamluvil 80 procent 5nm výrobních kapacit. Apple byl vůbec prvním zákazníkem, který u TSMC na 5 nm přešel, vyrábí tak čipy A14 Bionic pro iPhony a M1. Příští rok lze čekat jejich nové generace.

Jak Číně došla trpělivost s Jackem Ma. Tak zní titulek článku v Bloomberg Businessweeku, který popisuje to, jak se čínská komunistická strana na nejbohatšího muže Číny čím dál více zaměřuje s cílem zastřihnout mu křídla. Zakladatel a šéf Alibaby už je příliš mocný a hlasitý v kritice regulace než aby to strana tolerovala. Právě sílící pozice čínských technologických obrů strana vnímá jako možné ohrožení moci. Zároveň ale balancuje, aby ukazovala, že v Číně jde dělat úspěšný byznys.

Foreign Policy se zase věnuje tomu, jak čínská vláda nutí tamní technologické firmy ke zpracování dat získaných ze špionáže. Jsou mezi nimi třeba Alibaba nebo Baidu.

Google opět rozšiřuje pokrytí Google Cloudem. V Evropě se čerstvá dávka expanze týká regionu v Německu, doplněny budou stávající kapacity ve Frankfurtu. Google Cloud se letos v EU dostal do Milána, Paříže a Madridu.

Rumunský UiPath vyplnil papíry pro možný vstup na burzu, píše TechCrunch. Pro středo a východoevropský startupový trh by to mohla být velká věc. UiPath už nasbíral 1,2 miliardy dolarů na investicích a oceněn má být na více než 10 miliard dolarů. Mezi jedněmi z prvních investorů jsou i čeští Credo Ventures.

Thoma Bravo za 10,2 miliardy dolarů kupuje RealPage. Známí investoři do IT byznysu tak získávají platformu pro property management s kvartálními tržbami 300 milionů dolarů a meziročním růstem kolem 17 procent.

IBM zase získává finský Nordcloud. Získává tak firmu, která se soustředí na převod a implementace do veřejných cloudů všeho druhu. Jde to ruku v ruce s cloudových strategií IBM, v rámci které byl koupen Red Hat a samotná Big Blue rozdělena na dvě firmy.

Cisco kupuje firmu Dashbase. Ta se soustředí na zaznamenávání logů, práci s nimi a podrobnou analytiku. Pro Cisco to zapadne do jeho nástroje AppDynamics.

Honeywell si za 1,3 miliardy dolarů pořizuje Sparta Systems. Její software se zaměřuje na quality management, kupující ho chce integrovat do Honeywell Forge.

Startuje organizace Ransomware Task Force, která chce na globální úrovni bojovat se stále vlezlejším ransomwarem. Mezi zakládajícími členy je 19 firem včetně Microsoftu, McAfee, Citrixu nebo Shadowserveru. Mají se dát dokupy postupy, nástroje a pravidla, jak s ransomwarem nakládat.