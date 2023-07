Další potvrzení Havlíčkova fiaska: zabetonovaný mobilní trh se větší konkurence nedočká

S odstupem téměř tří let je jasná jedna věc: aukce 5G kmitočtů, která proběhla v roce 2020, posílila pozici tří velkých operátorů a pomohla na dlouhá léta zabetonovat český mobilní trh. Tento výsledek si může připsat na účet někdejší superministr Karel Havlíček, který výsledný model dražby prosadil. Pomohl si přitom i brutálním zásahem do fungování Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který kvůli němu několik let ovládala jedna z nejhorších hlav v jeho historii.

Neslavný dopad aukce potvrdil nedávný prodej kmitočtů v pásmu 3,5 GHz, vydražených v aukci skupinou Kaprain, T-Mobilu. Už dříve se svých frekvencí v pásmu 3,7 GHz zbavil také operátor PODA. Velká trojka tak nakonec získala všechny kmitočty, které stát v roce 2020 dražil, s výjimkou 20MHz bloku v pásmu 3,5 GHz, který stále drží Nordic Telecom.

Havlíčkovy někdejší sliby, jak 5G aukce přivede několik menší operátorů, kteří díky tzv. národnímu roamingu zvýší konkurenci na trhu a přispějí ke snížení cen, se prostě ukázaly být zcela mimo. Ne že bychom na Lupě tento výsledek nepředpokládali…

Pátek třináctého

Aukce 5G kmitočtů byla vypsaná pro jednu konkrétní firmu, zdůvodňoval v roce 2019 ministr průmyslu a obchodu Havlíček, proč se musí chystané podmínky dražby výrazně změnit (z kontextu bylo jasné, že jde o Nordic Telecom). Máme od tajných služeb informace o nestandardním průběhu přípravy aukce, tvrdil také (kupodivu se nic takového nepotvrdilo). Z čela Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pod touto záminkou vystrnadil respektovaného Jaromíra Nováka a na jeho místo protlačil svého koně – poslušnou Hanu Továrkovou. Pod jejím vedením se ale příprava důležité dražby změnila ve frašku.

Továrková během několika měsíců bez uzardění dokázala přejít od Havlíčkovy teze „nejsou žádní zájemci o celoplošné kmitočty v pásmu 700 MHz“ k tvrzení „je významný počet subjektů, které o ně mohou mít zájem“ a podmínky předělala tak, že nakonec celoplošné frekvence nemohly být zajímavé pro nikoho jiného než velkou trojku síťových operátorů.

Přišel pátek třináctého českých telekomunikací. 13. listopadu 2020 ČTÚ oznámil výsledek aukce a světě, div se: pásmo 700 MHz, které teoreticky mohlo posloužit k výstavbě čtvrté celoplošné sítě v Česku, si bez většího boje a za v podstatě vyvolávací ceny rozdělili T-Mobile, O2 a Vodafone.

V pásmu 3,5 GHz se k velké trojce přidaly společnosti Nordic Telecom a Kaprain (tehdy prostřednictvím operátora CentroNet). A na národní roaming v síti O2 získal díky podmínkám aukce právo i třetí menší operátor PODA.

Ručníky v ringu

Hned po aukci se ovšem Havlíček nechal za výsledek dražby veřejně vychválit svým náměstkem Petrem Očkem. Vzhledem k tomu, že média tehdy psala spíš o debaklu, muselo si ministerstvo pro tyto ódy objednat placený článek v ČTK. Přidala se i Továrková, která slibovala, že tarify budou do roka levnější minimálně o 15 až 20 procent.

Vyjednávání o národním roamingu se ale několik let bezvýsledně táhla a podezření, že nakonec žádný nový celoplošný operátor nevznikne, posilovala i skutečnost, že se tři menší hráči zásadně odmítali o možném spuštění svých služeb bavit (s občasnou výjimkou).

Firma PODA i holding Kaprain nakonec hodily ručníky do ringu. Přinejmenším u firmy Karla Pražáka to vypadá, že frekvence koupila rovnou na spekulaci, podle dostupných informací totiž za více než dva roky s přípravou budoucí sítě ani nezačala. Nordic Telecom o svých plánech mlčí.

Jak se měnily ceny

A jak se zatím změnil trh? Připomeňme, že začátkem roku 2019 mohli zákazníci v Česku podle ceníkových nabídek velkých operátorů pořídit za pětistovku měsíčně (bez závazku) k neomezenému volání a SMS obvykle tak 500 MB dat.





Na podzim stejného roku došlo k velké změně: nejdřív T-Mobile a pak postupně i ostatní dva síťoví operátoři přišli s prvními tarify obsahujícími neomezená data. Pět set korun sice stále stačilo tak na 1,5 GB dat (plus neomezené volání a SMS), ale tisíc korun měsíčně už dokázalo zaplatit tarif s 16 GB dat. Kompletní neomezenou nabídku (hovory, SMS, data) bez rychlostních či jiných limitů šlo pořídit od cca 1600 Kč měsíčně (a dráž).

Dnes, o necelé čtyři roky později, můžete mít za částku kolem pěti set Kč k neomezenému volání a SMS pořád pouze mezi 500 MB až 2 GB dat (a za necelých 600 Kč se dostanete na 4 GB). Neomezená data se zpomalenou rychlostí začínají na cenách mezi 900 a 1000 Kč a balíčky s nezpomalenými neomezenými daty startují kousek nad 1300 Kč měsíčně.

Je vidět, že u levných tarifů se situace nemění, pětistovkové balíčky jsou reliktem minulosti a nové minimum síťoví operátoři posunuli k 600 Kč měsíčně. U dražších tarifů a balíčků s neomezenými daty můžeme sledovat přidávání GB či zvyšování rychlostí a víceméně stagnující ceny.

Prostě: žádný velký posun se od roku 2019 nekoná, nová konkurence díky zbabrané Havlíčkově (a Továrkové) aukci nepřijde a velká trojka má i nadále vše pevně v rukou.