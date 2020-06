 »  ČTÚ znovu mění podmínky aukce 5G kmitočtů. Máme dost zájemců o čtvrtého operátora, říká

Co se od té doby změnilo, že ČTÚ mluví o zájmu hned několika hráčů? „Přesně nevíme, ale může to být vyšší atraktivitou nových podmínek,“ řekla na dotaz Lupy Továrková.

Do návrhu nových podmínek se tak vrací vyhrazení 2 × 10 MHz v pásmu 700 MHz pro případného čtvrtého operátora. „Pokud by se po vyhlášení výběrového řízení ukázalo, že zájem o vyhrazené rádiové kmitočty ze strany nových operátorů netrvá, vyhrazení by v takovém případě nebylo aplikováno,“ doplňuje ČTÚ.

Podle ČTÚ budou mít tyto dva bloky sníženou vyvolávací cenu. „Toto řešení umožní efektivní celoplošné využívání všech kmitočtů v tomto pásmu pro potřeby veřejných sítí elektronických komunikací a zároveň zpřístupní tyto kmitočty pro lokální neveřejné 5G sítě pro potřeby průmyslu 4.0, a to v souvislém bloku o rozsahu nejméně 40 MHz, ale pravděpodobně i více, zejména pokud tyto dva bloky získá operátor (popř. až dva operátoři), kteří jsou již současnými držiteli kmitočtů v části pásma 3600–3800 MHz,“ píše úřad.

Změnit by se podle nového návrhu měl i průběh aukce. ČTÚ navrhuje upravit aukční řád tak, aby operátoři měli možnost stáhnou nabídku na kmitočty v pásmu 700 MHz, pokud by zároveň nezískali kmitočty v pásmu 3400–3600 MHz. Platit to má i naopak.

K novému návrhu podmínek teď ČTÚ vypsal novou veřejnou konzultaci, připomínky bude přijímat do 4. července 2020.

První reakce operátorů a potenciálních uchazečů

Vodafone

„Vypořádání konzultace a z něj vyplývající novou podobu podmínek, včetně vyhrazení kmitočtů, vnímáme jako zásadní změnu koncepce aukce, už třetí za několik posledních měsíců. Vodafone vyjádřil výrazný nesouhlas s předchozím návrhem podmínek, které jsou nepodložené a v řadě ohledů bezprecedentně vybočují z regulační praxe v Evropě, přičemž nové podmínky to nijak nemění. Nové podmínky ještě více prohloubí negativní signály pro investice do kapacitních, spolehlivých a odolných mobilních sítí, které naše země potřebuje,“ píše Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafonu.

„Nestandardní podmínky aukce odradí operátory, a to i případného nováčka, od potřebných investic do 5G ve venkovských oblastech. Přínos mobilních sítí jasně ukázala aktuální krize vyvolaná koronavirem COVID-19 a digitalizace bude bezesporu jedním z akcelerátorů ekonomického oživení, které bude v následující době tak nezbytné. Podmínky aukce velmi pravděpodobně způsobí zaostávání České republiky v budování 5G sítí, to znamená i zaostávání v digitalizaci ekonomiky ve srovnání s vyspělými zeměmi EU. To vše bude nakonec ke škodě především spotřebitelů, podnikatelů a firem. Vodafone je připraven svými investicemi a službami nadále přispívat k další digitalizaci České republiky a k rozvoji 5G, budeme proto prosazovat férovou aukci,“ dodává.

Sazka

„V první řadě vítáme, že ČTÚ reflektoval připomínky účastníků aukce, které umožňují vznik rovnocenného čtvrtého operátora na trhu. Nové podmínky budeme interně řešit v následujících dnech. Poté se rozhodneme, zda se výběrového řízení zúčastníme,“ reagoval pro Lupu mluvčí Sazky Petr Týbl.

Nordic Telecom

„Naše sázka na 5G byla správná. Již v předchozí aukci jsme získali dva bloky 5G kmitočtů, kterými už pokrýváme více než 20 % obyvatel Česka. Kvalitní internetové připojení Nordic Telecomu pomohlo více 110 tisícům našich zákazníků překonávat koronavirovou krizi. Dlouhodobě deklarujeme, že máme zájem i o další 5G pásma a že na nich hodláme poskytovat i mobilní služby, pokud pro to podmínky aukce vytvoří prostor. Na první pohled je vidět, že opět došlo k razantním změnám podmínek. Na konkrétní komentáře je zatím brzy, návrh musíme pečlivě zanalyzovat a připomínky zašleme ČTÚ ve lhůtě,“ reagoval pro Lupu mluvčí Nordic Telecom Bruno Tropp.

Reakce dalších operátorů a potenciálních uchazečů zjišťujeme.

Jak šel čas s podmínkami aukce

První návrh podmínek ČTÚ zveřejnil na konci června 2019. Obsahovaly vyhrazení 2 × 10 MHz v pásmu 700 MHz pro nového operátora, šestiletý závazek národního roamingu či opatření proti tomu, aby se aukce mohly účastnit vzájemně ekonomicky propojené firmy. Připomínek bylo hodně a ČTÚ je na konci loňského srpna patřičně vypořádal. Očekávalo se, že úřad aukci vypíše ještě na podzim, v lednu 2020 dražba proběhne a v dubnu vítězní operátoři získají své příděly.

Pak to ale začalo drhnout. V říjnu 2019 ČTÚ oznámil, že aukci vyhlásí až začátkem ledna 2020 a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se nechal slyšet, že to nejspíš nebude poslední odklad. Jeho ministerstvo pak v prosinci vyzvalo tehdejšího předsedu Rady ČTÚ Jaromíra Nováka k úpravě podmínek. A ukázalo se, že s příchodem silného čtvrtého hráče z ciziny už nikdo nepočítá a hraje se spíš o to, co si v aukci urvou tuzemští operátoři.

Na konci ledna pak Novák kvůli tlaku na změnu podmínek rezignoval (vláda se ho zároveň na Havlíčkův návrh pokusila z funkce odvolat, ukázalo se ale, že to úřad nedokázal udělat podle zákona, což pak Havlíček několik měsíců popíral, než vláda v půlce března odvolání v tichosti zrušila).

Do čela ČTÚ nastoupila nově jmenovaná předsedkyně Rady Hana Továrková. Na začátku března Českému rozhlasu odkryla část návrhu nových podmínek – včetně například toho, že úřad už nepočítá s vyhrazením části spektra pro nového hráče, nebo toho, že nárok na národní roaming mají mít i vítězové v pásmu 3500 MHz. Úřad pak v polovině března nové podmínky publikoval a spustil veřejnou konzultaci. Mezitím se ukázalo, že stát už s příjmy z aukce nepočítá ve státním rozpočtu pro letošní rok.

Do veřejné konzultace přišla opět řada připomínek – viz Boj o pásmo 3,5 GHz či o kmitočty pro Škodovku. Jaké jsou připomínky k podmínkám aukce 5G kmitočtů?

Připravujeme podrobnosti.