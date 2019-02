 »  Evropská komise a přechod na DVB-T2. Jak definovat veřejnou podporu?

Satelitní operátoři vítají rozhodnutí Evropské komise ohledně veřejné podpory související s uvolněním pásma 700 MHz v Německu, píše ve svém článku pro server DigiZone jednatel České asociace satelitních operátorů Patrik Brom.

ROZHOVOR: Podle Patrika Broma prosazuje vládní strategie přechodu na DVB-T2 pouze jedinou možnou variantu

V polovině ledna zveřejnila Evropská komise celý text svého rozhodnutí týkajícího se veřejné podpory související s uvolněním pásma 700 MHz v Německu. Její rozhodnutí poskytuje vodítko pro přístup evropských orgánů při posuzování podobných záměrů členských států Evropské unie. Mezi ty patří i Česka republika se svým záměrem rozsáhlé veřejné podpory v souvislosti s přechodem pozemního televizního vysílání na novou technologii DVB-T2.



Autor: Karel Choc Patrik Brom

Dva paralelní procesy, dokončený jen jeden

S ohledem na poznámky představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu a příslušných příjemců veřejné podpory ohledně údajně pomalého postupu Evropské komise při schvalování české žádosti, začněme pro pořádek shrnutím hlavních milníků obou paralelně probíhajících schvalovacích procesů.

Německo oznámilo Evropské komisi svůj záměr kompenzovat operátorům pozemního televizního vysílání náklady související s vyklizením pásma 700 MHz začátkem roku 2017. Tímto oznámením byl zahájen tzv. prenotifikační proces.

Svoji prvotní informaci doplnilo Německo v květnu a formální notifikační proces byl pak Německem zahájen v listopadu 2017. V průběhu tohoto procesu zaslala Evropská komise od prosinec 2017 do července 2018 tři žádosti o doplnění informací, které byly v každém případě zodpovězeny do dvou měsíců. Komise nakonec v této věci definitivně rozhodla loni v prosinci, tedy do dvou let od zahájení prenotifikace.

Česká republika zahájila prenotifikační řízení téměř současně s Německem, konkrétně v prosinci 2016. V rámci tohoto předběžného řízení obdržela Česká republika od Evropské komise do dnešního dne celkem pět žádostí o doplnění informací, přičemž pro zodpovězení rozsáhlejších žádosti EK se její reakční doba blížila třem měsícům.

Odpověď na poslední žádost EK z 21. listopadu 2018 byla ještě v polovině ledna ve stádiu příprav. Do dnešního dne, tedy po více než dvou letech intenzivní komunikace s Evropskou komisí, nepřikročila Česká republika k formální notifikaci.

Ač je na jednu stranu pochopitelná frustrace příslušných osob na české straně z toho, že „se to vleče“, výše uvedený přehled podporuje spíše závěr, že hlavním důvodem zdržení je neschopnost České republiky uspokojivě zdůvodnit Evropské komisi své záměry.

Kolik a jak – Česko vs. Německo

Rozsah a forma státní podpory zamýšlené Českou republikou bylo tématem série článků České asociace satelitních operátorů, které byly na serveru DigiZone uveřejněné v létě minulého roku.