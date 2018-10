 »  Michal Stachník (Cisco): Spí se mi velmi dobře. Náš tradiční byznys se mění

Ciscu v posledních kvartálech klesají výdělky z oblastí, na kterých vyrostlo a ve kterých je historicky silné, tedy z prodeje síťového hardwaru. Firma se proto snaží směřovat více směrem k softwaru a službám.

„Není tajemstvím, že je Cisco v jakési transformaci od svého tradičního síťového byznysu, který se do značné míry komoditizuje směrem úplně někam jinam,“ říká ve videorozhovoru Lupy ředitel Cisca pro Česko a Slovensko Michal Stachník s tím, že „trvá, než naběhnou nové technologie, nové směry.“

Na pokles čísel mimo jiné reaguje tím, že „cena akcií roste velmi stabilně a investoři stále Cisco vnímají extrémně pozitivně.“ Za vedení nového výkonného ředitele Chucka Robbinse podle Stachníka společnosti přidala v inovacích.

Poslechnout (nebo stáhnout) si můžete také audioverzi rozhovoru.

Jednou z nich je i čerstvá věc označovaná jako Intuitive Network. „Dnes jsme v situaci, kdy přicházíme s inovací, která bude určovat to, jak budou sítě vypadat dalších deset, dvacet, třicet let. Soustředili jsme se na vnitřní inovaci a vyrazili do boje,“ věří Stachník.

Michal Stachník, Cisco

Zdejší šéf Cisca na prodeje hardwaru reaguje i poměrně svérázně: „To, co se děje v celé oblasti, je to, že zákazníci nebyli příliš nucení k inovacím a bohužel ten náš hardware byl natolik kvalitní, že se mnohdy přežil. To znamená, že máme dnes zákazníky, kteří používají zařízení, která jsou stará šest, osm, deset let.“

Lokální čísla Stachník nekomentuje, říká ovšem, že „se mu spí velmi dobře“. Jednou z nových oblastí, které Ciscu rostou, jsou chytré Wi-Fi sítě, nad kterými je možné dělat analytiku. „Wi-Fi nemusí nutně sloužit pouze k brouzdání po internetu, ale může to být byznysový nástroj,“ říká Stachník a poukazuje třeba na projekty Utubering či Colours of Ostrava.

„Tam tím primárním účelem není jenom umožnit návštěvníkům připojit se k internetu, ale organizátorům řešit jejich byznys, lépe poznat návštěvníky. Dnes, když jdu za zákazníkem, nejdu jim prodávat Wi-Fi, jdu jim prodávat analytiku.“

