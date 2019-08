 »  Petr Koubský (Deník N): Obchodní modely se mění, velké weby musí přejít na placený obsah

Posledních pět let provozoval novinář, pedagog a technologický analytik Petr Koubský placený magazín 067.cz. Internetový časopis měl v době největší slávy podle Koubského až 900 předplatitelů. Vypadá to jako malé číslo, na provoz to ale celkem ještě stačilo.

„Byli jsme v černých číslech, v mírném zisku. To je ale vlastně to nejhorší, co se může stát. Na zavření to nebylo, na další rozvoj také ne. O vstupu strategického partnera jsme ale neuvažovali,“ komentuje Koubský svou zkušenost s provozováním placeného online média.

Letos na podzim magazín 067.cz přešel pod nově vzniklý Deník N a Koubský v něm má na starost vědu a technologie. Sám říká, že moc nepřemýšlel, když nabídku na přestup dostal. „Možnost podílet se na deníku, který vzniká na zelené louce, dostane člověk jednou za život,“ dodává.

Právě kolem placeného obsahu se točí velká část rozhovoru, který Koubský poskytl serveru Lupa.cz. Podle něj je nutné, aby velké zpravodajské servery přešly na placený obsah. „V současné podobě jsou vydavatelé závislí na počtu zobrazených stránek, což vede k publikování povrchních textů,“ soudí Koubský.

Podívejte se na celý videorozhovor:

V rozhovoru komentuje i to, jaké hlavní události podle něj dominovaly technologickému světu v roce 2018. Zmínil například aféru Cambridge Analytika, která ukázala, jak sociální sítě zacházejí s osobními daty uživatelů. Během uplynulých dvanácti měsíců dál také pokračoval podle něj rozvoj umělé inteligence. A komentoval také postupující trend omezování internetu.

„Myslím, že to, co se říká o svobodě internetu, je už dost dlouho legenda, kterou si vyprávíme sami sobě, abychom se cítili lépe,“ dodává.

Rozhovor si můžete pustit také jako podcast:

