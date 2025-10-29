Lupa.cz  »  Letošní předávání státních vyznamenání bylo nejsledovanější od roku 2018

Letošní předávání státních vyznamenání bylo nejsledovanější od roku 2018

Filip Rožánek
Dnes
Předávání státních vyznamenání 28. října 2025 Autor: Tomáš Fongus, Kancelář prezidenta republiky
Předávání státních vyznamenání 28. října 2025

Více než 1,5 milionu lidí si alespoň na tři minuty zapnulo přímý přenos České televize z předávání státních vyznamenání, který v úterý 28. října vysílaly stanice ČT1 a ČT24. Vyplývá to z dat elektronického měření sledovanosti, které pro Asociaci televizních organizací zajišťuje společnost Nielsen.

Průměrná sledovanost za celou dobu pořadu dosáhla 1,14 milionu diváků starších 15 let. Přenos z Pražského hradu se díky tomu stal nejsledovanějším pořadem napříč všemi televizními stanicemi. Podíl na sledovanosti v čase vysílání dosáhl 33 %. Souběžně vysílané seriály Polabí na TV Prima a Bratři a sestry na TV Nova si vybralo výrazně méně diváků.

„Jedná se o největší sledovanost od roku 2018, a zároveň o třetí nejvyšší sledovanost slavnostního ceremoniálu předávání státních vyznamenání prezidentem České republiky v období 2008–2025,“ oznámila Česká televize.

Prezident Petr Pavel ocenil mimo jiné válečného zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína, 3D tiskaře Josefa Průšu nebo Ondřeje Felixe, který budoval základy e-governmentu. 

projevu zdůraznil význam nezávislých státních a veřejných institucí. „Ty mají sloužit občanům a jejich zájmům, a nikoli k ochraně a libovůli politiků. Jde především o nezávislost: médií veřejné služby, justice, bezpečnostních složek a nezávislost vysokých škol. O ni musíme usilovat, vyžadovat ji a nesmíme mlčet, pokud bude omezována,“ řekl mimo jiné.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

