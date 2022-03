V rozhlasové radě usedne historik Šebek, v televizní Ilja Racek

Autor: Filip Rožánek

Poslanecká sněmovna tajně hlasovala o nových členech Rady Českého rozhlasu a Rady České televize. V prvním kole se podařilo zvolit pouze dva radní. Do Rady Českého rozhlasu poslanci vybrali historika Jaroslava Šebka. V Radě České televize zasedne bývalý ředitel Televizního studia ČT v Ostravě Ilja Racek. Redakci Digizone.cz to potvrdilo několik zdrojů z Poslanecké sněmovny.

V televizní radě je potřeba rozhodnout ještě o pěti místech. Jedno je po Haně Lipovské a mandát je zkrácený na dobu, která jí před odvoláním zbývala k výkonu funkce. Další čtyři mandáty jsou „plnohodnotné“, teoreticky tedy na šest let. V praxi ale vládní koalice připravuje zákon měnící volbu radních, proto mandáty dosavadních členů rad vyprší zřejmě ještě v letošním roce, a to bez ohledu na to, kdy a jak byli zvoleni.

O volném místě po Haně Lipovské se ve druhém kole rozhodne mezi Zdeňkem Šarapatkou a Danielem Váňou. Standardní mandáty mohou ve druhém kole získat Petr Brozda, Zbigniew Czendlik, Ivana Denčevová, Monika MacDonagh-Pajerová, Jan Novák, Jiří Padevět, Michal Schuster nebo Radek Žádník.

Oficiální výsledky sněmovna oznámí ve čtvrtek ráno.