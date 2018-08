 »  Marek Rosa (GoodAI): Že AI vytvořit nedokážeme, slyším často. Je třeba to zkoušet

„Co mě trápí více, je to, kdyby se to někomu jinému podařilo dříve,“ říká ve videorozhovoru Lupy zakladatel společnosti GoodAI Marek Rosa a odkazuje tak na pochybovačné hlasy, které říkají, že vytvořit univerzální umělou inteligenci nebude jen tak možné.

„Takových věcí, kdy mi někdo říkal, že to není možné, ale pak jsme to dokázali, to už jsem zažil několikrát. Tohle mě netrápí. Je to nemožné, dokud toho člověk nedosáhne. Je třeba to zkoušet a zkoušet,“ dodává Rosa s tím, že je třeba si vytvořit dobré podmínky. Do GoodAI investuje vlastní peníze, které vydělal vývojem oblíbených videoher ve své druhé firmě Keen Software House.

Poslechnout (nebo stáhnout) si můžete také audioverzi rozhovoru.

„Uvědomil jsem si, že je to velmi ambiciózní projekt a šance na vytvoření není velká. Na druhou stranu mám pár triků, které mi dodávají odvahu. Když si dám náročnou úlohu, o které mi sto lidí kolem řekne, že je to nereálné, ono je to chvilku nereálné a najednou je to vytvořené. Toto se nám stává i v herní firmě.“

Marek Rosa, GoodAI from Internet Info on Vimeo.

Rosa zároveň přistupuje pozitivně i k tomu, jaké dopady AI bude mít. Někdo například říká, že takové Asimovy zákony robotiky do strojů nedostaneme. „Myslím si, že se to dá,“ míní Rosa. „U AI budeme mít mnohem větší stupeň kontroly než u lidí. Lidem se nemůžeme tak lehce podívat do hlavy,“ říká mimo jiné v rozhovoru.

První fáze budování GoodAI už je hotová a nyní se staví architektury. „Máme jednu neuronovou síť – pokud to mohu nazvat neuronovou sítí – která se dokáže učit a zároveň řešit nějakou úlohu. Takže řeší dvě věci naráz. Přesně nejde odhadnout, jak jsme daleko od konce, ale progres máme a jdeme dopředu.“

