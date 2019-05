 »  Huawei: zákaz spolupráce s americkými společnosti je proti ústavě USA

Karel Wolf

Huawei včera podala návrh na souhrnný rozsudek, který je součástí soudního procesu o zpochybnění ústavnosti oddílu 889 zákona o schvalování národní obrany. Tvrdí, že zákaz její spolupráce s americkými firmami porušuje americkou ústavu.

Návrh se tak připojuje k žalobě, kterou Huawei podala proti vládě USA v březnu v souvislosti se zákazem používání jejích technologií federálními agenturami. Firma také vyzvala vládu Spojených států, aby zastavila kampaň proti společnosti, jde totiž podle jejích slov jen falešnou záminkou a větší kybernetickou bezpečnost stejně nijak nezajistí.

„Zakázat Huawei a vymlouvat se při tom na kybernetickou bezpečnost nezpůsobí nic, co by učinilo sítě bezpečnějšími. Nabízejí falešný pocit bezpečnosti a odvádějí pozornost od skutečných problémů, kterým čelíme,” komentoval právní krok ředitel právního oddělení společnosti Huawei Song Liuping. „Politici ve Spojených státech využívají sílu celé země, aby šli po krku soukromé firmě. Není to standardní a v dějinách taková situace téměř nemá obdoby. Vláda Spojených států nepředložila žádný důkaz o tom, že společnost Huawei je bezpečnostní hrozbou. Žádný předmět doličný. Jen spekulace,” dodává.

Ve své stížnosti Huawei argumentuje tím, že oddíl číslo 889 NDAA z roku 2019 jmenovitě vyčleňuje společnost Huawei a nejenže zakazuje vládním úřadům Spojených států nakupovat výrobky a služby Huawei, ale zakazuje jim také uzavírat smlouvy nebo udělovat granty třetím stranám, které nakupují vybavení nebo služby od společnosti Huawei i v případě, že neexistuje žádný dopad na vládu Spojených států nebo i když s ní třetí strana není spojena.

Song Liuping se vyjádřil také k zařazení společnosti Huawei na tak zvaný „Seznam subjektů“ (Entity List) americkým ministerstvem obchodu před dvěma týdny. „Jedná se o nebezpečný precedens. Dnes jsou to telekomunikace a Huawei. Zítra to může být váš obor, vaše společnost, vaši zákazníci,” prohlašuje Song.

Hlavní poradce společnosti Huawei pro tento soudní spor, Glen Nager, tvrdí, že oddíl číslo 889 NDAA z roku 2019 je porušením zákazu vydávání zákonů zaměřených proti konkrétní osobě (Bill of Attainder), porušením práva na spravedlivý proces a porušením ustanovení o dělbě moci (VestingClauses) Ústavy Spojených států.