 »  Rok 2019 v IT: Prodej VSHostingu, Linux od Microsoftu či úmrtí šéfa Oraclu

Seznam.cz se rozrůstá do třetího datového centra . Po objektech Kokura a Nagano zvolil jméno Ósaka. Internetová jednička provozuje přes sedm tisíc serverů a dalších 1400 vývojových a testovacích a potřebuje další kapacity. Faster zase v Brně rozjel své druhé datové centrum . K původnímu o kapacitě 135 racků přidal dalších 96, přičemž objekt je rozdělen do šesti menších sálů. Státní pokladna Centrum sdílených služeb pak zprovoznila datacentrum v Zelenči u Prahy . První etapa již druhého objektu (první je Na Vápence) vyšla na 209 milionů a má poskytovat služby pro stát, zejména entity kolem ministerstva financí.

WIA od společnosti Casablanca INT koupila její telekomunikační sekci, kterou měl původně získal Dial Telecom. WIA chce rozšířit své portfolio firemních zákazníků. Šéf podniku Filip Malina v rozhovoru pro Lupu obchod rozvedl více.

Dánská skupina Axcel koupila slovenský WebSupport, který tak spadá do stejného balíku hostingových aktiv, kam patří i zdejší Active24. Cena se přehoupla přes deset milionů eur.

Polské Asseco získalo třicetiletou brněnskou IT firmu TurboConsult. Asseco u nás koupilo a prodalo už několik společností a tímto nákupem chce posílit na trhu s vývojem aplikací pro finanční sektor.

Český Sabris si zase pořídil ruský Information Technologies and Services (ITS) a rád by se stal jedním z předních hráčů v nasazování SAPu ve střední a východní Evropě. Firma mimo jiné využívá jisté ekonomické izolace Ruska, které pod tlakem investuje do modernizace a osamostatnění v zemědělství a spol.

Veeam postupně rozšíří vývojové centrum v Praze a investuje zde přes tři miliardy korun. Rychle rostoucí společnost zaměřená na zálohování a dostupnost dat získala investici ve výši 500 milionů dolarů a ročně už generuje obrat kolem miliardy dolarů.

V Praze nadále investuje i SUSE, které zde po vývoji staví i světovou IT centrálu. SUSE se zároveň po prodeji Red Hatu do rukou IBM stalo největším open source podnikem na světě. SUSE přešlo pod švédskou investiční skupinu EQT a v roce 2019 změnilo vedení – novou šéfkou se stala Melissa Di Donato. Ta nahradila Nilse Brauckmanna, který si prošel spojením s EQT.

O Česko projevil zájem také další světový enterprise IT hráč. Pure Storage zde rozjel výzkumné a vývojové centrum. V Praze se tak bude pracovat na flash storage a naše hlavní město je součástí strategie růstu v EMEA.

V Ostravě spustili nový superpočítač Barbora. Na IT4Innovations se zároveň připojili k projektu EuroHPC, díky čemuž bude možné investovat 15 milionů eur do nového hlavního HPC, který se tak zařadí k nejrychlejším v Evropě.

Čínskému Lenovu se postupně daří vyhrávat veřejné serverové zakázky v Česku. Je i velkým kandidátem na dodávku významného superpočítače. Firma loni oslavila 35 let a více o historii a ambicích můžete číst v naší reportáži z Číny.

Kapitola sama pro sebe: Huawei

V roce 2019 se toho hodně točilo kolem kauzy Huawei a na firmu bylo vidět i u nás. Novým ředitelem zdejší pobočky Huawei se stal Číňan Song Wenqi (Willi Song), který nahradil Poláka Radoslawa Kedziu. Ten povýšil na region. Huawei se zároveň podařilo vyhrát tendr na dodávku sítě pro ministerstvo financí, switche dodává i ministerstvu vnitra a policii, SŽDC podepsalo prodloužení spolupráce a obchody běží i na kultuře či v České televizi.

Huawei se pod hrozbou nepřístupnosti Androidu, respektive Google Play, snaží oslovovat české vývojáře aplikací a nalákat je na vlastní platformu App Gallery. Osloven byl třeba Seznam. Číňané spustili rozsáhlý globální vývojářský program, ve kterém jsou k dispozici miliardy dolarů. Huawei se více zapojuje i do open source, tyto aktivity podpořil i šéf Linux Foundation. Jedním z projektů je otevřený operační systém openEuler.

Čipy Kunpeng a Ascend od Huawei:

Huawei rovněž vyvinulo vlastní serverové procesory a základní desky. Kunpeng a Ascend jsou cestou k osamostatnění. Na Lupě jsme o Huawei dále psali například v našich reportážích z Číny a Bruselu, kde firma dává evropským zákazníkům k náhledu zdrojové kódy.

Svět: Linux od Microsoftu či úmrtí šéfa Oraclu

Microsoft poprvé vyvinul vlastní Linux. V rámci aktivit Azure Sphere se také s partnery pustil do vývoje čipů a pomocí toho komba by se chtěl stát jednou z hlavních sil v internetu věcí. Společným jmenovatelem je cloud Azure a data jako jeho „potrava“. Redmondu se v posledním roce s Azure dařilo.

Microsoft například vyhrál obří cloudový tendr pro americké ministerstvo obrany. To upgraduje současné legacy systémy na cloudové služby, které bude Microsoftu dodávat skrze Azure. Na projektu JEDI během deseti let získá deset miliard dolarů. Microsoft ve finále soupeřil s Amazon Web Services. Google ze soutěže odstoupil loni, IBM a Oracle pak byly vyřazeny letos. Zdá se, že Azure umí těžit ze zkušeností a certifikací Microsoftu ve veřejném a enterprise sektoru.

Poslední finanční výsledky Microsoftu a Amazonu zároveň ukazují, že Azure roste rychlejším tempem než AWS. Azure naposledy meziročně rostl o 59 procent, AWS pak o 35 procent. Jde o nejmenší růst od doby, co Amazon zveřejňuje výsledky svého cloudu. Velká cloudová trojka, tedy Amazon, Microsoft a Google, dohromady z cloudu v posledním kvartálu vytěžily 22 miliard dolarů. Tito tři hráči rostou v tržním podílu, zatímco konkurence spíše padá. Zejména díky čínskému trhu si čtvrtou a stabilní pozici drží Alibaba Cloud.

Ve věku 62 let zemřel výkonný ředitel společnosti Oracle Mark Hurd, zřejmě za to mohla nemoc. Hurd do Oraclu přišel v roce 2014, kdy ho najal zakladatel firmy Larry Ellison. Hurd do té doby působil jako šéf Hewlett-Packard, kde se mu podařilo zvýšit hodnotu akcií, ovšem je kritizován za to, že výrazně škrtal ve výzkumu a vývoji, což podnik negativně ovlivnilo do budoucna (byl také nařčen ze sexuálního obtěžování). Za Hurda vyrostly i akcie Oraclu, ten ovšem i přes řadu akvizic (NetSuite a další) nedokázal plně zachytit nástup cloudového byznysu.

Oracle pro podporu cloudu spustil Oracle Cloud Free Tier, tedy zdarma dostupnou verzi. Verze „navždy zdarma“ nabízí chod dvou databází nebo dvě výpočetní VM. Doplněním je pak Free Trial, který na 30 dní dává kredity v hodnotě 300 dolarů, díky čemuž lze vyzkoušet pokročilé funkce. Oracle se tímto snaží přilákat vývojáře, studenty a další. Firma stejně tak najímá další dva tisíce lidí, kteří se mají starat o rozvoj a prodej cloudových služeb. V některých případech je možné nadále vidět odchody od Oraclu. Amazon třeba dokončil migraci databází pohánějících jeho koncový byznys na AWS. Přesunuto bylo 75 PB dat ze 7500 databází Oracle do více databázových služeb v cloudu Amazonu. Firma tvrdí, že zredukovala náklady o více než 60 procent a odezvy o 40 procent.

První čip pro Microsoft Azure Sphere:

Hewlett Packard Enterprise koupila výrobce superpočítačů Cray, a to za cenu 1,3 miliardy dolarů. HPE to připojí k dřívější akvizici SGI a posílí na trhu s HPC.

Investiční skupina Thoma Bravo za 3,9 miliardy dolarů koupila kyberbezpečnostní firmu Sophos. Thoma Bravo je velmi aktivní nakupující v IT oblasti. Nedávno získal například Barracuda Networks a minoritní podíl v McAfee. Spekuluje se o tom, že tito investoři pohltí McAfee celé, ovšem není jasné, jak do toho promluví odkup Sophosu. Thoma Bravo nový přírůstek stahuje z burzy a jde o jednu z největších britských transakcí tohoto druhu v poslední době.

Broadcom zase dokončil akvizici enterprise sekce Symantecu. Tu koupil za 10,7 miliardy dolarů. Koncový byznys Symantecu bude nadále operovat samostatně a změní jméno na NortonLifeLock. Broadcom už dříve za 18,9 miliardy dolarů koupil CA Technologies (s velkým vývojem v Praze) a snaží se diverzifikovat aktivity.

Google za 2,6 miliardy dolarů koupil startup Looker a udělá z něj součást Google Cloudu. Looker je nástroj na práci s daty – jejich modelování, vizualizaci, business intelligence a tak dále. Nabízí vlastní jazyk LookML. Nový šéf Google Cloudu Thomas Kurian, který přišel z Oraclu, v datech vidí příležitost, jak pozici Googlu v cloudovém byznysu více přiblížit k Amazonu a Microsoftu.

Hewlett Packard Enterprise zase získal podnik MapR. Dochází tak k další konsolidaci na trhu big data společností. Cloudera se sloučila s Hortonworks a Salesforce.com koupil Tableau. MapR se soustředí na práci s technologiemi Hadoop a Spark, HPE chce vše integrovat do své analytické platformy BlueData. Bude nadále podporovat partnery MapR, stejně jako stávající instalace.

Velký obchod nastal i v polovodičovém byznysu. Německý Infineon za 10 miliard dolarů koupil Cypress Semiconductors. Vzniká tak osmá největší firma svého druhu na světě. Infineon se chce zaměřovat především na dodávky čipů a komponent do elektrických vozidel či průmyslových IoT projektů.

Nvidia za 6,9 miliardy dolarů koupila společnost Mellanox Technologies. Naznačuje tak, že se chce ještě více vydat směrem do datových center. Mellanox dělá superpočítačové technologie (HPC) zaměřené na síťové části Ethernet a InfiniBand. Asi třetina příjmů Nvidie už jde právě z datacenter, kde se její GPU používají pro strojové učení a spol. Například nejrychlejší superpočítač IBM Summit grafiky od Nvidie také používá, stejně jako Mellanox. Nvidia tímto krokem přidělává další starosti Intelu.

Čínská Alibaba představila vlastní procesor Xuantie 910, který je postavený na otevřené architektuře RISC-V. Zřejmě jde o nejvýkonnější procesor na světě, který RISC-V používá. Využívá 12nm proces, 64 bitů (RV64GCV), 16 jader a takt až 2,5 GHz. Jde o další krok ve snažení Číny osamostatnit se od západních dodavatelů.

Čína rozjela masovou komerční výrobu vlastních NAND flash pamětí. Konkrétně jde o podnik YMTC (Yangtze Memory Technologies Corporation), který začne na trh dodávat 3D NAND čipy s TLC, 64 vrstvami a 256 Gb. Korejská a japonská konkurence pracuje s více vrstvami, YMTC chce ale stavět další kapacity a na trh pamětí, které jsou součástí SSD disků a podobně, tak přibývá nový hráč. YMTC je zároveň součástí snah celé Číny o osamostatnění na západních dodavatelích a vybudování vlastního čipového a procesorového odvětví.

IBM zdarma uvolnil a otevřel architekturu POWER. Instrukční sada tak bude k dispozici všem zájemcům, kteří budou chtít procesory POWER vyvíjet. Tento krok navazuje na dřívější založení organizace OpenPOWER, kde šlo sadu licencovat za peníze. IBM zároveň OpenPOWER přesouvá pod Linux Foundation. K otevřenému RISC-V tak přibývá zajímavá alternativa.

Amazon představil Graviton2, druhou generaci svého serverového procesoru postaveného na ARMu vyrobeného pomocí 7nm procesu. Tradičně nebude dostupný na volném trhu, ale skrze nové instance (M6, C6, R6) v cloudu Amazon Web Services. Využít lze až 64 jader (ARM Neoverse N1 postavená na základu Cortex-A76) a 512 GB RAM. Datum spuštění je až někdy v roce 2020. Amazon slibuje až o 40 procent nižší provoz než u instancí využívajících CPU od Intelu. Více o Graviton2 zde.

Intel za dvě miliardy dolarů získal izraelskou firmu Habana Labs. Ta vyvíjí programovatelné deep learning akcelerátory/čipy do datových center. Intel chce v AI hardwaru více konkurovat Nvidii a navazuje také na odkup firmy Nervana. AI čipy už Intelu nosí 3,5 miliardy dolarů ročně. Intel také finálně ukončil výrobu procesorů Itanium. Poslední generací v nabídce je ta s označením 9700. Procesory s unikátní architekturou odebíral primárně Hewlett Packard Enterprise, který může uskutečnit poslední objednávky do roku 2020.

Apple oficiálně dokončil převzetí divize modemů od Intelu. Obchod vyšel na miliardu dolarů. Apple získal know-how, 17 tisíc patentů a inženýrský tým. Intel nebyl schopný dodat na trh 5G modemy, což z části klade za vinu i Qualcommu a údajnému poškozování trhu z hlediska jeho dominantního postavení. Apple s Qualcommem rovněž válčil, nakonec ovšem došlo k podepsání dohody. V Cupertinu si nyní zřejmě budou chtít modemy vyvíjet sami. Intel je může nadále dělat mimo chytré telefony, nicméně už oznámil spolupráci s MediaTekem.

VMware za 2,7 miliardy dolarů koupil Pivotal a za 2,1 miliardy dolarů pak získal Carbon Black. Díky Pivotalu získává VMware možnost více dělat cloudový byznys za pomocí Cloud Foundry a nástrojů pro vývoj cloudových aplikací. Carbon Black pak umožňuje tyto aplikace zabezpečit.

ERP podnik Infor získal masivní investici 1,5 miliardy dolarů od Koch Equity Developments a Golden Gate Capital. Koch už dříve za minoritní podíl zaplatil 2,5 miliardy dolarů. Infor, který ve fiskálu 2018 dosáhl na tržby kolem tří miliard dolarů, se letos chystá na burzu a nová investice je přípravou. Podle současných očekávání by mohlo jít o jedno z největších technologických IPO v americké historii.

Intel po konci Briana Krzaniche konečně našel nového výkonného ředitele. Stal se jím dosavadní finanční ředitel Robert Swan, který zároveň působil po Krzanichově odchodu jako dočasný šéf.

Šéf SAPu Bill McDermott rezignoval a následně nastoupil jako ředitel ServiceNow. Nahradili ho dva nástupci: Jennifer Morgan (obchod, cloud) a Christian Klein (produkty, technologie).

Toshiba Memory koupila od firmy Lite-On její SSD sekci, a to za 165 milionů dolarů. Toshiba Memory zároveň prvního října mění jméno na Kioxia. Firmu před rokem koupilo konsorcium amerických firem vedených fondem Bain Capital, přičemž Toshiba zde nadále drží 40 procent. Kioxia už dříve koupila SSD disky také od OCZ.

LogMeIn odchází z burzy a za 4,3 miliardy dolarů jej kupují fondy Francisco Partners a Evergreen Coast Capital. LogMeIn stojí za nástroji jako LastPass a skrze akvizice od Citrixu vlastní i GoToMeeting a další.

Cisco vydalo plán k něčemu, čemu říká „Internet for the Future“. Jde o sadu více technologií, které se mají hodit pro 5G sítě a další budoucí vývoj přenosu dat. Silicon One je programovatelný síťový čip (ASIC), jehož první generace Q100 dosáhla v routingu na 10 Tb/s. Současně s tím přichází routery Cisco 8000 s optimalizací na 400 Gb/s a operační systém Cisco IOS XR7. Mezi prvními partnery jsou AT&T, Microsoft, Google, Comcast, NTT nebo Deutsche Telekom. Více je k přečtení zde a zde. Cisco mění obchodní model, kdy bude dodávat i jako OEM. Cisco také za 2,6 miliardy dolarů získalo optického dodavatele Acacia.