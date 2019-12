 »  Rok 2019: Další hráči zkoušejí prémiový obsah a zbrojí do streamingových válek

GDPR se ale nakonec ukázalo jako jedna z těch větších ran – doplatili na něj ti malí, výrazně na tom vydělali technologičtí giganti a pro samotné uživatele to žádný přínos nemělo. Vlastně by se to celé dalo označit jako cílená likvidace malých a středních médií (z reklamy na internetu se nemohou dnes uživit) a přesun většiny peněz ke Googlu, Facebooku a pár dalším gigantům.

Bohužel samotná média to stále nepochopila, takže i ony blokátory reklamy jsou a budou zásadní nástroj pro přežití uživatele. Komu by se chtělo stahovat megabajty balastu a zbytečného kódu a dívat se na weby obalené reklamou tak, že skutečný obsah už má jenom podružnou roli?

V průběhu roku 2019 se reklamnímu průmyslu s ohledem na blokování reklamy a omezování možností cílení dařilo stále méně. Nemohou za to ani tolik nenáviděné a mediálně vděčné blokátory reklamy, ale už také to, že další tvůrci prohlížečů přistoupili k rozšíření blokování toho, co udělalo z internetu (a webů médií) v posledních letech nepoužitelnou změť reklamních bannerů doprovázených záplavou šmírovacích skriptů.

A když už padla zmínka o iHNed.cz, v únoru skončil Miloš Čermák jako šéfredaktor iHNed.cz, nahradil ho Filip Černý. Právě možnost zásadně zavést zpoplatněný obsah je něco, co Miloš Čermák nedokázal prosadit. V červnu mimochodem přešel do Televize Seznam s tím, že bude točit publicistický pořad.

Digitální daň a další nepříjemnosti

Původní dohady o tom, že velké online firmy mají v ČR platit novou 7% digitální daň, nakonec dovedly vše k zavedení digitální daně. Na tu tradičně doplatí uživatelé, ti, co budou odvádět další peníze státu, budou nové náklady řešit přenesením na zákazníka. Celé je to dostatečně absurdní v tom, že je to tak nějak „dobrovolné“.

V dubnu bohužel přišlo to, co nikdo reálně nechtěl, Rada EU definitivně schválila směrnici o autorském právu. Více případně v Otázky a odpovědi: Jak může reforma copyrightu s články 11 a 13 změnit internet? a Články 11 a 13 prošly. Europoslanci schválili reformu autorského práva v EU.

V praxi je to prozatím vidět naštěstí jen u nekončící snahy Francie a Německa vydělat na Googlu – nově snahou zpoplatnit novinové úryvky. Za podpory nové legislativy EU to ale mělo dlouho očekávaný výsledek. Google odmítl platit ve Francii za novinové úryvky, přestane je raději zobrazovat, a reakce se objevila velmi brzy v podobě toho, že Francouzští vydavatelé hrozí Googlu kvůli copyrightu antimonopolní stížností.

Streamingová válka a budoucnost televize

Jedna z nejzásadnějších novinek ve streamingu filmů a seriálů z českého pohledu byla ta, že na Netflixu už je 600 snímků s českými titulky. Později v říjnu vedoucí k tomu, že Netflix spustil české uživatelské rozhraní a lokalizovaný obsah. K Netflixu se ale ještě každopádně vrátíme.

Netflix získal méně předplatitelů, než očekával, ve Spojených státech mu ubyli – a to byl teprve červenec, ke skutečné válce se teprve schylovalo.

V květnu skončil Stream.cz a Seznam.cz se zpožděním řady let pilně pracoval na vlastní televizi. Nejen internetové, byť tedy v květnu se objevilo, že se sledovanost TV Seznam pohybuje kolem 0,2 %, a ani v září na tom nebyla o moc lépe. Pár zajímavých souvislostí najdete hlavně v personální oblasti.

Hodně zajímavé v souvislosti s předchozími událostmi je to, že podle výzkumu jsou Netflix a HBO GO v českých domácnostech okrajové záležitosti. Trochu to ale vysvětluje další výzkum, který zjistil, že na pozemním digitálním vysílání je zcela závislých 45 % domácností.

Důležitý je ale také pohled do zahraničí, tam je vývoj rychlejší a ne bezdůvodně je označován za streamingovou válku. Mrkněte do Přístup k filmům a seriálům se začíná komplikovat. A také zdražovat.

Dvě podstatné události v listopadu s ohledem práva na streamovací válku? Odstartovala streamovací služba Apple TV+, pořady mají české titulky a spuštěna byla také Disney+. U té první ukáže čas, zda Apple dokáže vytvářet dostatek originálního obsahu. U Disney+ je klasický zádrhel v podobě nedostupnosti v Česku, ale zato chvíli po spuštění už má 10 milionů uživatelů a nabídka filmů je velmi zajímavá. Součástí streamovací války je totiž nové dělení práv.

Další zajímavosti v Česku

Spojení Info.cz a Zdroj.cz a opuštění CNC na počátku roku 2019 bylo sledováno s velkým očekáváním. Na konci roku to vyvrcholilo namočením do skandálu s financováním pro-čínských aktivit společnosti PPF. To ale až několik měsíců poté, co už bylo jasné, že Info.cz nebude médiem, na které by Česko mohlo být pyšné. Samotný skandál viz Kellnerův Home Credit platil kampaň na podporu rudé Číny. Využil experty i novináře.

V únoru Microsoft v Česku obnovil web MSN.com, nabízí na něm lokalizovaný obsah, a jak už po měsících víme, ten byl zjevně pečlivě vybrán z dostatečně bulvárních a podivných zdrojů.

Zvířátko na konec. Pardon, perlička na konec

Bohužel ani rok 2019 nepřinesl konec čtenářských komentářů pod články na zpravodajských webech. V lednu ale Lupa.cz zavedla povinnou registraci a moderování (Diskuze na Lupě se mění. Dáváme přednost odborným názorům) a o pár měsíců později si můžete přečíst první zhodnocení změny v Nové diskuse na Lupě: jakých bylo prvních 100 dnů s moderováním komentářů?

Pohled kupředu

Na závěr jedna malá předpověď. Rok 2020 bude rokem podcastů a bylo to dost vidět už někdy v poslední polovině/čtvrtině roku 2019.

Do podcastů se pustila řada lidí i subjektů v Česku, vsadilo na ně masivně Spotify, novou appku vypustil i Google. Vhodné čtení třeba v Adam Javůrek (Český rozhlas): Občas už fungujeme i systémem podcast-first.

Kde píšeme o digitalizaci, prodeji TV Nova nebo letošních pokutách pro Jaromíra Soukupa? Souhrn televizního a streamingového dění roku 2019 jsme přinesli v tomto článku.