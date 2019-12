 »  Rok 2019 v médiích: Vypínání DVB-T, příchod Apple TV+ a prodej Novy

Martina Gebauera vystřídal v čele Českých radiokomunikací finanční ředitel Vít Vážan. Největší provozovatel vysílačů v zemi je od jara na prodej a i v tomto případě se mluví o tom, že by ho chtěla koupit PPF Petra Kellnera. V dubnu se také objevily první zprávy, že by majitele mohla změnit satelitní a internetová platforma Digi TV.

Nova 4. února 2019 oslavila 25 let vysílání . Na jaře uvedla mimo jiné seriál Kameňák nebo reality show The Voice Česko Slovensko, na podzim opět zařadila show Tvoje tvář má známý hlas, na diváky fungovaly i nové díly Výměny manželek, seriálů Specialisté, Dáma a Král nebo velice úspěšné Policie Modrava (ta překonávala i hranici 2 milionů diváků).

V parlamentu byla Česká televize letos tak trochu za fackovacího panáka. Na jaře ještě doznívala kauza s příspěvkem o palestinských školácích v dětském pořadu Zprávičky . Většinu roku Kavčí hory čekaly, jestli poslanci schválí výroční zprávy o činnosti a hospodaření za několik posledních let. To sněmovna nakonec po dlouhých diskusích udělala 24. října 2019, ale mezitím v ní proběhl podivný neveřejný seminář , z něhož pak kritici České televize útržkovitě používali různé argumenty. Sněmovna pak vyšetřovala, kdo záznam semináře vynesl z interního kamerového systému a dal ho moderátorovi Luboši Xaveru Veselému, který ho obratem vyvěsil na YouTube.

Na začátku roku ovládl televizní obrazovky komediální hit České televize – seriál Most! Diváky lákal při premiéře v televizi i přes odložené vysílání a odborníky zaujal tím, jak podporoval šíření seriálových hlášek na sociálních sítích . Každý díl seriálu přitáhl k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků a do týdne po odvysílání jej odloženě, na webu nebo v televizi, vidělo dalších 680 tisíc lidí. První díl viděl každý třetí divák, který měl v tu doba zapnutou televizi, pondělní poslední část si nenechala ujít téměř polovina populace, která trávila čas u obrazovek. Stal se tak nejsledovanějším pořadem svého druhu na obrazovkách České televize za několik posledních let.

Mateřská společnost Novy, americká CME, na jaře oznámila, že hledá kupce nebo strategického partnera. Mluvilo se sice o více zájemcích, třeba Jiřím Šmejcovi nebo stanici Discovery, ale na konci října bylo jasno, získala ji PPF Petra Kellnera. Generálními řediteli Novy se ještě předtím v půlce roku stali Klára Brachtlová a Jan Vlček.

TV Prima

Televize Prima letos hlásila jednu novinku za druhou. V únoru spustila placenou videopůjčovnu přes HbbTV a dařilo se jí se seriálem Černé vdovy nebo o pár měsíců později s dalším seriálem Linka a premiérovými díly Temného kraje. V dubnu oznámila partnerství se CNN při přípravě chystané zpravodajské stanice. Slavná americká televize svou značku poskytuje partnerským stanicím v různých státech světa. Krátce poté skončila ve funkci šéfredaktorka zpravodajství Jitka Obzinová a v létě ji nahradil Martin Ondráček. Ten ovšem už po pár měsících také odešel, takže od prosince řídí zpravodajství tříčlenná redakční rada.

Prakticky jediným vlastníkem Primy se po červnových majetkových změnách stal miliardář Ivan Zach. „Primácké“ obchodní zastupitelství Media Club začne prodávat reklamu na stanicích Evropa 2, Frekvence 1, Bonton a Dance Radio. Na konci listopadu dostala Prima mezinárodní cenu za propagování HbbTV a nejlepší rozšíření nabídky televizního vysílání přes tuto platformu. Diváci přes červené tlačítko rádi hrají třeba Tetris. Závěr roku byl pro Primu ve znamení přesunu do nového sídla v pražských Strašnicích, takže po letech opustí nevyhovující prostory u metra Palmovka.

TV Barrandov

Spolumajitel televize Barrandov a její ředitel Jaromír Soukup se letos činil majetkově, politicky i herecky. Zkraje roku oznámil založení vlastního politického hnutí List, později dokonce potvrdil kandidaturu na prezidenta v roce 2023. Mezitím vyvracel informace Deníku N, že se jeho čínští partneři chystají odejít z TV Barrandov. „Čínští investoři jsou velmi zorientovaní v oboru reklamy a médií a spolupráce s nimi je a bude pro nás velmi perspektivní,“ řekl po zvýšení základního kapitálu svých firem. Nepravomocně prohrál soud s Českou televizí kvůli „dryáčnickým a dehonestujícím“ výrokům o veřejnoprávní stanici v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Spustil vlastní e-shop, čím nastala unikátní situace, kdy se většinový majitel stanice objevuje v upoutávkách, sponzorských vzkazech i pořadech jako takových. V rozhovoru pro Forbes připustil, že jeho firmy bojují s jistým zadlužením, ale budoucnost mediální skupiny to neohrožuje.

Na Barrandově se objevily pořady Politický kabaret, Nehoda není náhoda, Odvolací soud nebo Tomáš Arsov v akci. Vlastní talk show dostal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. A Jaromír Soukup stvořil nejhůře hodnocený český seriál všech dob, sitcom Premiér, ve kterém nebyly ani situace, ani komedie, zato si tam Soukup povídal ve dvojroli sám se sebou. O moc lépe si v žebříčku ČSFD nevedla ani rodinná sága Čechovi, která měla být českým Dallasem.

Další televizní stanice

Leoš Pohl v únoru prodal své stanice CS film, CS mini, Horor film, War TV a Kinosvět slovenské mediální skupině Joj Group. Ta je potom přejmenovala. Televizní trh v březnu opustila dětská stanice Tuty, neutáhla náklady na provoz. Naopak letos začala vysílat speciální televize pro myslivce a milovníky přírody, Hunter TV. Licenci dostaly také teleshoppingové programy ABC TV a Klenot TV. Majetkové změny nastaly v regionálních stanicích Praha TV a TVS. Na Slovensku od 22. prosince vysílá veřejnoprávní televizní kanál pro seniory Trojka.

Televize Seznam sice přivítala nové posily a první rok vysílání uzavřela v mírném zisku, ale také se celý rok potýkala s nízkou sledovaností kolem 0,2 procenta. V září proto Seznam přistoupil ke změnám, přičemž rozdělil vedení zpravodajského webu a televize. Ze Seznamu (a žurnalistiky obecně) odešel Filip Horký. Televize, která výrazně sázela na novinářské osobnosti, si od konce roku zkouší zvýšit sledovanost pomocí seriálů pro děti.

Rádia

V Českém rozhlase vyměnili vedení kulturní stanice Vltava: Petra Fischera, kterému rozhlas neprodloužil smlouvu, nahradila Jaroslava Haladová. Velké změny se děly i na stanici Dvojka, jíž ubývali posluchači a rozhlas proto sáhl ke změnám ve vysílacím schématu. Letošní výsledky poslechovosti ale zatím nepotvrdily, že by na ně posluchači výrazněji reagovali. Od léta nastoupil do služeb regionálních stanic Českého rozhlasu moderátor Luboš Xaver Veselý. Rozhlas přemýšlí, jak dostat k rádiu nové cílové skupiny.

V polovině ledna Radio Wave zprovoznilo první audio aplikaci v prostředí hybridní televize, kterou vyvinula společnost Hybrid. Velkým projektem bylo také spuštění předělaného internetového audio archivu pod názvem Můj rozhlas, ke kterému nakonec došlo 4. prosince 2019.

Celkové pokrytí signálem multiplexu ČRo DAB+ vzrostlo díky spuštění devíti nových vysílačů z původních 61 % na zhruba 80 % populace ČR. Pražská stanice Regina se dokonce od října přejmenovala na ČRo Rádio DAB Praha. Komerční rádia víceméně zůstávají u původních postojů a v digitalizaci rozhlasového vysílání nevidí velký přínos, což je podobné jako v Rakousku, kde první celoplošnou digitální síť ignorují lídři trhu. Teleko spustilo digitální vysílače v Olomouci a ve Zlíně, z jeho sítě se od září stáhlo SeeJay Radio. RTI oznámila start digitálního rozhlasového vysílání na Klatovsku.

Dopravní stanice Rádio Dálnice dostala satelitní a digitální licenci. Na podzim si o ni požádala také metropolitní stanice Expres FM, ta od poloviny listopadu vysílá v pražské digitální síti Českých radiokomunikací. Z Frekvence 1 na konci listopadu odešel její dlouholetý ředitel Miroslav Škoda. Radio 1 má analogovou licenci pro České Budějovice a Liberec, Rock Rádio ji získalo v Náchodě.

Bez nutné změny zákonů ovšem bude za šest let místo analogových rádií ticho, varuje vysílací rada.

Alternativní operátoři

Skylink koupil konkurenční službu FreeSat a majitele Skylinku potom koupila za miliardu eur francouzská firma Canal Plus ze skupiny Vivendi. Vodafone dostal od Evropské komise definitivní souhlas s převzetím UPC. Provozovatel kabelovky Nej.cz kupuje operátora CentroNet.

O2 TV přilákala tolik nových zákazníků, že to její infrastruktura obtížně rozdýchávala – první velký výpadek nastal v srpnu, ještě tentýž měsíc následoval další, další problémy byly v říjnu (dvakrát) a v listopadu. Celkem si ovšem O2 TV předplácí přes 400 tisíc lidí a sportovní přenosy dosáhly rekordních čísel sledovanosti. Například konkurenční T-Mobile TV si platilo 122 tisíc zákazníků. A propos, T-Mobile se stal vlastníkem provozovatele operátora AIM a internetové televize Kuki.

Pokutovaní hříšníci

Už tradičními hříšníky televizního trhu jsou teleshoppingy, ať už kvůli klamavým soutěžím nebo vydávání doplňků stravy za léky. Sankci 250 tisíc korun dostala firma provozující teleshopping Zavolej a vyhraj, kam se moc dovolat nedalo. Pokuta 200 tisíc korun padla za nabízení „léčivých klenotů“ na Barrandově. Celkově 350 tisíc korun by měla zaplatit společnost Emporia Style za připisování léčivých účinků potravině a za klamavou informaci o výrobě šperků.

Po více než roce od odvysílání předvolební prezidentské debaty na Primě došla vysílací rada k závěru, že nešlo o objektivní pořad, protože zvýhodnil Miloše Zemana. Televize Barrandov podle stejného úřadu zvýhodňovala před komunálními a senátními volbami ve vysílání Andreje Babiše, hnutí ANO a Tomia Okamuru. Česká televize dostala upozornění na porušení zákona za to, že její redaktor v živém vstupu opakovaně označil Andreje Babiše za bývalého premiéra.

Rovněž vysílání skupiny Barrandov pravidelně zaměstnávalo Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Zkraje roku konstatovala porušení licenčních podmínek, protože podle programové skladby měl Barrandov vysílat zprávy několikrát denně, což původně nedělal, ale nakonec je začal reprízovat. V květnu dostal Barrandov pokutu 200 tisíc korun za neobjektivní pořad Moje zprávy, v srpnu 400 tisíc korun za Kauzy Jaromíra Soukupa. V září přišlo upozornění na porušování licence stanice Barrandov Krimi, v listopadu se přidalo porušování licence kanálu Barrandov News a v prosinci další pokuta ve výši 200 tisíc korun za Moje zprávy.

Svět

V Bulharsku nevyšel prodej tamní Novy do rukou české finanční skupiny PPF. Vlastník televize, skandinávská společnost MTG, svůj byznys rozdělila na esporty a na televizní vysílání. A bulharskou Novu nakonec prodala společnosti Advance Media Group za 185 milionů eur. Holding Czech Media Invest ovládaný Danielem Křetínským koupil čtyři procenta německé ProSiebenSat.1 a zcela ovládl také zpravodajskou stanici Zet.

Také jiní velcí světoví hráči začali promýšlet budoucí strategii, hlavně kvůli popularitě Netflixu a podobných služeb. RTL se rozhodla investovat 350 milionů eur do streamingu. Americká mediální korporace Walt Disney dokončila převzetí konkurenční společnosti 21st Century Fox, ovládla streamovací službu Hulu a spustila vlastní internetovou videoplatformu pod názvem Disney+. Už pár dnů po startu měla 10 milionů uživatelů, zprvu dokonce nezvládala jejich nápor.

Pozadu nezůstal ani Apple, který letos začal natáčet seriály a umístil je do vlastní aplikace Apple TV+. Britská veřejnoprávní BBC spojila síly s komerční stanicí ITV a 7. listopadu 2019 rozjela streamovací platformu BritBox. V Americe se CBS spojila do jedné firmy s Viacomem.

Už zmíněný Netflix je od října dostupný v češtině, zatím je ovšem jeho sledování v českých televizních domácnostech spíš okrajovou záležitostí, a totéž platí o HBO Go. Světovým hitem byla na jaře poslední série Hry o trůny, řadu fanoušků ovšem zklamalo, jak seriál dopadl, a dokonce žádali přetočení finále. Třetí řada Stranger Things pro změnu vytvořila nový rekord sledovanosti na Netflixu.

Samsung se domluvil s Applem a jeho novější televizory začaly podporovat technologii Air Play.

Mediální rady

Velkou pozornost na sebe letos přivolaly mediální rady. V březnu obhájil své místo v Radě Českého rozhlasu Tomáš Kňourek a do „velké“ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání usedl Vadim Petrov. Kromě Kňourka pak poslanci usadili do rozhlasové rady ještě Jana Krůtu a do vysílací rady podpořili Ladislava Jakla. Radu ČTK v dubnu doplnila Michaela Marksová. Člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák se při veřejném zasedání svěřil, že by nejradši „jednu fláknul“ hudebnímu publicistovi Jiřímu Černému. Návrh na jeho odvolání ovšem ve sněmovně neuspěl. Dvě zbývající volná místa v Radě ČTK obsadili David Soukup a Angelika Bazalová.

Mezinárodní novinářská organizace Reportéři bez hranic zařadila v letošním žebříčku svobody médií Českou republiku na 40. místo. Posledních pět let se naše země propadá na stále nižší příčky.

Tak hezké svátky!