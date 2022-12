Rok 2022 v médiích: Konec přetáčení reklam, vysílače Topolná, ČT3 i Antény+

Ani ruská invaze na Ukrajinu nenaštvala české diváky tolik, jako když Prima od června prosadila nová pravidla pro přeskakování reklam u poskytovatelů internetové televize. Omezení oblíbené funkce vyvolalo na jaře velké emoce u operátorů i diváků. Protesty ale nakonec opadly stejně rychle, jako začaly. Zákazníci se chtě nechtě smířili s realitou. Přinejmenším velkým operátorům neubyli klienti ani Primě neklesla sledovanost. Naopak, letos dosáhla na nejlepší výsledky v historii měření sledovanosti.

Od poloviny září navíc mohou soukromé televize vysílat víc reklam, a skutečně toho pozvolna začaly využívat. Průměrný reklamní blok v hlavním vysílacím čase se prodloužil ze šesti minut na sedm.

Finance se prolínaly také debatami o České televizi. Ta musela kvůli vysoké inflaci, nákladům na energie a patnáct let nezvyšovanému poplatku přistoupit k úsporným opatřením. S koncem roku 2022 skončí také oblíbená nostalgická stanice ČT3, a to bude jen jedna ze změn, k nimž manažeři veřejnoprávní televize v následujících dvou letech sáhnou.

Nejdřív to vypadalo, že se vláda přikloní ke zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. Ještě v lednu o tom mluvil ministr kultury Martin Baxa (ODS). O půl roku později bylo všechno jinak a ten samý ministr přímo ve vysílání České televize oznámil, že za koaliční vlády se poplatky zvyšovat nebudou.





Vládní politici chtějí udržitelné financování médií veřejné služby vyřešit až v roce 2023. Na Ministerstvu kultury k tomu vznikla pracovní skupina, která se poprvé sešla v polovině prosince. Pro pětikoalici je teď důležitější změnit způsob, jakým jsou voleny Rada České televize a Rada Českého rozhlasu. Do výběru jejich členů se má od příštího roku zapojit Senát.

Společenský význam kvalitních médií veřejné služby znovu potvrdily mimořádné události. Zatímco zkraje roku doznívala proticovidová opatření, v Pekingu soutěžili sportovci na zimní olympiádě. České televizi se podařilo dohodnout s držitelem vysílacích práv, americkou firmou Discovery, a tak se počet odvysílaných hodin zvýšil ze 190 na 240.

Už během olympiády přicházely znepokojivé zprávy o možné ruské invazi na Ukrajinu. Světoví politici varovali Vladimira Putina, aby se nepokoušel o žádný vojenský útok. Kreml mezitím uznal nezávislost samozvaných separatistických republik na východě Ukrajiny. Český prezident Miloš Zeman a někteří další politici zpochybňovali informace západních tajných služeb a nevěřili tomu, že by Rusko skutečně zaútočilo na Ukrajinu.

Všechno se změnilo 24. února 2022 ve 4:00, kdy ruský vůdce Vladimir Putin oznámil v televizním projevu zahájení „speciální vojenské operace“ s cílem „demilitarizovat a denacifikovat“ Ukrajinu. Invaze vedla k bezprecedentním mezinárodním sankcím a opatřením v mediální i telekomunikační oblasti.

Stanice ČT24 zahájila mimořádné vysílání už ve 4:47. Její průměrný podíl na sledovanosti se v první den invaze vyšvihnul k 17 % a svým programem zasáhla bezmála tři miliony obyvatel. Nadprůměrná byla i sledovanost za celý únor a březen. Na nejvyšší hodnoty se dostalo také vysílání CNN Prima News.

Na Slovensku si naopak RTVS utrhla ostudu, když ji začátek války v sousední zemi nechal chladnou a místo mimořádného zpravodajství vysílala seriály a reprízy magazínů, zatímco komerční televize už měly zvláštní program. Nakonec vznikla zpravodajská RTVS 24.

Invaze na Ukrajinu a následná uprchlická vlna ovlivnily celou mediální scénu. Někdy to byla drobná gesta, jako když české rozhlasové stanice vyjádřily solidaritu s Ukrajinou zařazením písničky Bratříčku, zavírej vrátka. Jindy to byla organizace finanční pomoci: třeba když se Česká televize a TV Nova unikátně propojily při vysílání charitativního koncertu, který přinesl rekordní částku ve prospěch napadené země.

Armáda požádala operátory o blokování dezinformačních webů. CZ.NIC některé weby na několik měsíců zablokoval bez pevného právního základu, s odvoláním na pravidla provozu české domény. Situace ukázala, že českému státu chybí zákony, které by umožňovaly efektivně zasáhnout vůči šíření dezinformací, a přitom byly v souladu s Ústavou. Po několika měsících se dezinformační weby vrátily na scénu, aniž by to jejich návštěvnosti nějak zásadně ublížilo.

Elon Musk se nechal slyšet, že na svém internetovém připojení Starlink ruská média blokovat nebude. Světové mediální firmy se začaly stahovat z ruského trhu a ukončily tam své služby – od Applu po televizní stanice a streamovací služby.

V důsledku evropských sankcí bylo také na území České republiky zablokováno šíření ruských stanic a webu Sputnik. Český rozhlas podal pomocnou ruku svým ukrajinským kolegům a začal distribuovat jejich vysílání přes internet a v DAB+, stejně jako to udělaly Teleko a RTI CZ. Vysílání ukrajinského rozhlasu se objevilo také v DVB-T2.

Media Bohemia spustila celé nové Rádio Ukrajina. Česká televize přidala k Událostem simultánní tlumočení do ukrajinštiny a spustila vysvětlující web o Ukrajině. TV Nova začala na webu přebírat stream ukrajinských stanic a přechodně prodloužila Televizní noviny. České weby založily rubriky se zpravodajstvím v ukrajinštině, Seznam.cz navíc poslal peníze na integraci uprchlíků.

Další měsíce ale přinesly i radostnější novinky. Na českém trhu začala v březnu fungovat služba HBO Max, ačkoliv první dojmy byly spíše rozpačité. Náš region byl nakonec poslední, kde HBO Max začalo fungovat, protože ho čeká spojení s Discovery+. Majitelé HBO rovněž rozhodli o zastavení původní tvorby ve střední a východní Evropě. V červnu se české verze dočkala také aplikace Disney+, která už vybírá scénáře původních pořadů pro náš trh.

Počet předplatitelů české služby Voyo překonal 400 tisíc. Vlastní videotéku chystá i televize Prima, původně ji chtěla spustit do konce roku, ale dočkáme se jí až v roce 2023.

Fanoušky Premier League potěšilo spuštění stanice Canal+ Sport. Největší IPTV služba v zemi, O2 TV, začala od listopadu převádět zákazníky na novou verzi založenou na systému Android. Kvůli tomu si už dřív museli vyměnit starší typy set-top boxů.

Seznam.cz investoval do nového televizního studia pro zpravodajství své stejnojmenné televize. Na konci roku ale rozhodl, že redakci televizního zpravodajství rozpustí.

DVTV na konci roku vyprší smlouva s vydavatelstvím Economia. Původně internetová televize získala vysílací licenci pro kabelové televize. Obsah pro vydavatelství Economia bude místo DVTV připravovat dvojice moderátorek Linda Bartošová a Světlana Witowská, které odešly z České televize.

Závěr roku přinesl zásadní změnu ve výsledcích vyhledávání na Googlu a při sdílení odkazů na zpravodajské články na Facebooku. Kvůli pozměňovacímu návrhu v novele českého autorského zákona se obě firmy rozhodly vypnout zobrazování náhledů článků. Odkazy omezily na pouhé titulky bez obrázků. Velcí vydavatelé doufali, že díky změnám v zákoně přinutí Google k placení poplatků, zatím to však vypadá na přesný opak. Ani ti, kteří dostávali aspoň něco, už nedostanou ani korunu.

Kocovina se dostavila, a to přitom ještě nebyl ani Silvestr.