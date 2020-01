Miloš Jeřábek společně s kolegy z Remedy (tvůrci série Max Payne) vytvořili nové herní studio Redhill Games, které získalo 11,4 milionu dolarů. Prvním titulem má být free-to-play střílečka.

Fintech Twisto zase posbíral 11,5 milionu eur, a to od Finch Capital, Velocity Capital, ING a UNIQA. Celková transakce díky odkupu podílů stávajících investorů přesáhla 14 milionů eur. Podílů se zbavil Tomáš Čupr a také Petr Borkovec. Twisto se aktuálně hodně zajímá o Polsko a Rumunsko.

Velké zahraniční peníze se alespoň částečně do Česka propíší i v případě americké H2O.ai. Ta letos získala 72,5 milionu dolarů (celkově přes 146 milionů) od Goldman Sachs a dalších a v Praze rozjela vývojové centrum.

Dobrý rok měl pražský projekt LIV, který umožňuje snímat reálný prostor a propojovat ho s virtuální realitou. Technologii využívají třeba streameři. To nejdříve přineslo 700 tisíc dolarů, kde přispěl i zakladatel Oculusu Palmer Luckey, a následně 2,6 milionu dolarů. I zde hraje roli známé jméno v geekovské kultuře. Finance poskytl fond Hiro Capital, za kterým stojí i spoluzakladatel Games Workshop (Warhammer) Ian Livingstone. Trio z LIV svoji technologii a plány popsalo v rozhovoru pro Lupu.

Přelom roku pak přinesl 170 milionů pro české CREAL. Češi sídlící ve Švýcarsku vyvíjí nový displej pro virtuální realitu a jde o další příspěvek do naší silné VR scény. Tvůrci VR brýlí VRgineers zase posílili o desítky milionů od Y Softu a dalších.

Supernova se jako první český startup dostala do akcelerátoru Y Combinator a v květnu k tomu přidala investici 1,6 milionu dolarů. Peníze vložil švédský investiční fond EQT, který mimo jiné koupil linuxový a open source podnik SUSE, jenž rozšiřuje vývojové kapacity v Praze. Něco přihodil i zakladatel Apiary Jakub Nešetřil. V dalším kole přišlo 500 tisíc eur od Enernu. Supernova buduje nástroj, který generuje kód z grafických návrhů. Více o tom v našem rozhovoru mluví Jiří Třečák.

Jan Řežáb a Cyril Höschl rozjeli novou firmu Time is Ltd., do které získali tři miliony eur, a to od Accelu a zakladatele Mosaic Ventures. Time is Ltd. prohledává firemní systémy jako Office 365, Slack a další a pomocí algoritmů pomáhá s efektivitou práce. Autoři to více přibližují v našem rozhovoru.

Řežábův předchozí startup Socialbakers opět vykázal stomilionovou ztrátu. Martin Tříska v rozhovoru pro Lupu popisuje, proč tomu tak je a proč je dle jeho mínění firma na dobré cestě s jasnou vizí.

Českým Vietnamcům se začalo dařit digitalizovat tržnici Sapa a různé večerky a nyní tuto zkušenost chtějí přenést i dál. Nulisec má velkou vizi vytvořit evropské e-commerce tržiště ve stylu čínské Alibaby. První investicí jsou řádově stovky tisíc eur.

Rok 2019 byl bohatý i na další investice: BudgetBakers získali peníze od Rockaway, Ondřej Fryc a J&T dali 2,1 milionu eur do Davinci TS (cestovatelská platforma), Neuron Soundware získal 150 milionů od ČEZu a jeho detekční AI běží v BMW či Airbusu, insurtech DOK pobral 100 milionů od Home Creditu, Reflex Capital opět investoval do Samepage, Rossum AI posbíral 81 milionů korun, Air Ventures zafinancoval síťový nástroj Cross Network Intelligence, Enern vstoupil do Estonska, Whalebone má investici od Boušky a ex-šéfa NAKITu, Credo dává 41 milionů do Spaceflow, miliardář Krsek investuje do Sharry Europe a Erste Bank a J&T koupili podíl v Dateio.

Peníze putovaly i do českého bezpilotního letadla Zuri. Barta a spol. do něj už v roce 2018 dali 600 tisíc eur a letos přišlo dalších 200 tisíc eur od Kiwi.com. Michal Illich o plánech Zuri hovoří v našem rozhovoru.

Prodeje Kiwi, Beat Games či Brand Embassy

Po dlouhých spekulacích skutečně došlo k prodeji nadpolovičního podílu v Kiwi.com. Kupujícím je General Atlantic a cena se pohybuje kolem sto milionů liber, tedy asi tří miliard korun. Podíly prodali i Jiří Hlavenka, Ondřej Tomek a Lucie Brešová. Naopak Oliver Dlouhý a Jozef Képesi si podíly stále drží a s Kiwi se mimo jiné chtějí díky navázané spolupráci s Čínou dostat do Asie.

Velkým obchodem je také odkup studia Beat Games ze strany Facebooku. Ten tak získává nejúspěšnější VR hru světa Beat Saber.

Ivo Lukačovič prodal svůj startup Melown Technologies do rukou švýcarské Leica Geosystems, která je součástí velké skupiny Hexagon. Leica český software využije pro rekonstrukci 3D map z leteckých snímků.

Do zahraničních rukou zamířil i Brand Embassy, který získali izraelští NICE. Český nástroj pro zákaznickou podporu na sociálních sítích se stává součástí platformy pro nahrávání hovorů a podobně, kterou založili bývalí členové armády.

Belgická společnost Collibra koupila českou firmu SQLdep. Podíly prodali jak dva spoluzakladatelé, tak Rockaway Capital, který držel 25 procent. SQLdep dokáže analyzovat datové toky, čehož Collibra využije ve své enterprise nabídce.

Bartův Pale Fire Capital koupil službu Uptime Robot sloužící k monitorování webových stránek. Obchod byl realizovaný se slovenskými itrinity a dosáhl stovek milionů korun. Vytvořen byl i holding Ignity zaměřený na investice do SaaS projektů. Barta a spol. letos ovládli i Aukro.cz. Získání 59 procent vyšlo na více než sto milionů.

Sítě pro Airbus nebo kamery pro Číňany

IP Fabric se u Náměstí Míru věnuje vývoji nástroje pro monitoring rozsáhlých počítačových sítí a vytváření jejich virtuálních dvojčat (digital twin). Startup aktuálně vyjednává o nové investici, k čemuž mu pomáhá i získávání velkých zákazníků. Tím největším je Airbus, pro který IP Fabric bude monitorovat celosvětovou síť. V portfoliu jsou i další dopravní společnosti či banky a firma se chce z Evropy dostat také do USA.

Angelcam zase navazuje spolupráci s čínskými bezpečnostními kamerami Hikvision. Jeho „krabička“ Angelbox, cloudová platforma a mobilní aplikace mají být součástí několika prvních modelů kamer Hikvision a zajistit tak, aby Číňané na koncovém trhu mohli lépe s celým balíčkem konkurovat věcem, jako jsou Nest od Googlu.

S Čínou mají zkušenosti i pražští herní vývojáři Charged Monkey. Jejich nedokončená hra zničehonic začala generovat data z Asie a ukázalo se, že se objevila na jednom z tamních neoficiálních obchodů s aplikacemi. Podobný problém mají i další české hry.

Las Vegas Golden Knights je první tým z NHL, který v ostrém provozu nasadil český VR hokej Sense Arena. Určený je pro trénink zejména mladších hráčů.

Brněnský Codasip se stal preferovaným partnerem Western Digital, tedy slavného amerického výrobce pevných disků. Dodává mu čipy a nástroje v rámci otevřeného standardu RISC-V. WD už do Codasipu dříve investoval 10 milionů dolarů.

Český webový Photoshop s názvem Photopea už měsíčně používají přes tři miliony lidí. Stále jde o dílo jednoho člověka. Ivan Kuckir projekt živí primárně z reklamy.

Spoluzakladatel Apiary Jakub Nešetřil po prodeji startupu Oraclu nějakou dobu pomáhal s integrací do korporátních struktur a v polovině letošního roku rozjel organizaci Česko.Digital. Neziskovka chce pomoci veřejnosti pomocí jedniček a nul. Na přehled a stav projektů se můžete podívat zde.

Pavel Plachký dělal vysoce postaveného manažera v PPF a nyní se rozhodl investovat do internetu věcí. Jeho Senzoor vyvíjí čidla, jež dávají smysl zejména pro nasazení ve spojení s pojišťovnami.

Spoluzakladatel Cognitive Security (koupilo Cisco) Martin Rehák zase s kolegy zformoval startup Bulletproof AI, který využívá umělou inteligenci na boj s dalšími AI. V našem rozhovoru svůj další projekt přibližuje a nabízí i pohled na stav AI jako takové.

Somnium Space je český svět pro virtuální realitu podobný Second Life. Letos proběhla dražba virtuálních pozemků a prodeje přesáhly čtyři miliony korun. Likvidita byla přesunuta i z Decentralandu a OpenSea. Somnium už dříve získal investici milion dolarů. Jeho autoři svůj VR svět rozebírají v rozhovoru pro Lupu.

V Česku se pomalu začaly šířit mobilní platby skrze QR kódy nalepené na stole. Qerko do portfolia sbírá další restaurace a získalo na to i první peníze od Mitonu. Systém funguje na podobném principu jako WeChat Pay či Alipay v Číně.

Další český startup se dostal do žebříčku Gartneru. Yieldigo je součástí Cool Vendors v oblasti Digital Commerce. Figuruje zde jako jediná firma mimo USA. Podobně byli dříve zařazeni čeští Stories, které následně koupil obr Workday. A Yieldigo se ještě stejně jako Stories dostalo do Silicon Valley a akcelerátoru Alchemist. Yieldigo využívá prvky umělé inteligence pro cenotvorbu, což zvyšuje zisk prodejců až o 15 procent. Více v rozhovoru s Jiřím Psotou.

V Praze byl otevřen první nevěstinec, který kombinuje realistické silikonové panny a virtuální realitu. Prozatím nejde o namapování virtuální postavy na fyzickou, ale o první experimenty s VR videem. Naughty Harbor si bere inspiraci i v Blade Runnerovi.

Peníze z Evropské unie

Podle Světové banky je v České republice nedostatečně rozvinuté prostředí s angel investory – tedy jednotlivci, kteří investují do startupů zejména v raných fázích. Skupina lidí i proto zformovala neformální „klub“ Garage Angels. Jsou v něm jména jako Karel Obluk (AVG) nebo Jiří Hlavenka (Kiwi.com a další).

V Česku také odstartovaly dva nové fondy jištěné penězi z Evropské unie. Nation 1 od EU dostal 20 milionů eur a Lighthouse Ventures odstartoval s 23 miliony eur. Zejména Lighthouse byl v prvních investicích hodně aktivní. EU chce do podpory startupů vložit celkově 3,5 miliardy eur.

Brněnský Y Soft spustil nový fond, se kterým chce navázat na předchozí investice. Zapojují se třeba Livesport Invest a zakladatel Linetu Zbyněk Frolík.